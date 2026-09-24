Resultados Semana 3 NFL: Todos los marcadores del futbol americano

La emoción del futbol americano profesional está de regreso con la Semana 3 de la NFL, la cual abre con el partido de este jueves entre Atlanta Falcons y Green Bay Packers.

Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 3 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars o el Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys en Brasil, además del Monday Night Football entre Philadelphia Eagles vs. Chicago Bears.

Resultados de la Semana 3 de la NFL

Jueves 24 de septiembre

Atlanta Falcons vs. Green Bay Packers | 18:15

Domingo 27 de septiembre

Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills | 11:00

Carolina Panthers vs. Cleveland Browns | 11:00

New York Jets vs. Detroit Lions | 11:00

Houston Texans vs. Indianapolis Colts | 11:00

New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars | 11:00

Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins | 11:00

Tennessee Titans vs. New York Giants | 11:00

Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers | 11:00

Seattle Seahawks vs. Washington Commanders | 11:00

Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers | 14:25

Minnesota Vikings vs. Tampa Bay Buccaneers | 14:25

Las Vegas Raiders vs. New Orleans Saints | 14:25

Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys (en Brasil) | 14:25

Los Angeles Rams vs. Denver Broncos | 18:20