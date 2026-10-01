Resultados Semana 4 NFL: Todos los marcadores del futbol americano
La Semana 4 de la NFL se juega este fin de semana con encuentros destacados, como el Patriots vs. Bills y aquí puedes consultar todos los resultados de los partidos.
El futbol americano profesional está de regreso con la Semana 4 de la NFL, la cual abre con el partido de este jueves entre Pittsburgh Steelers y Cleveland Browns.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 4 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Indianapolis Colts vs. Washington Commanders en Londres, El Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders además del Monday Night Football entre Atlanta Falcons vs. New Orleans Saints.
Resultados de la Semana 4 de la NFL
Jueves 1 de octubre
- Steelers vs Browns 18:15
Domingo 4 de octubre
- Colts vs Commanders | 07:30 (Londres)
- Titans vs Ravens | 11:00
- Patriots vs Bills | 11:00
- Jets vs Bears | 11:00
- Jaguars vs Bengals | 11:00
- Cowboys vs Texans | 11:00
- Cardinals vs Giants | 11:00
- Rams vs Eagles | 11:00
- Packers vs Buccaneers | 11:00
- Dolphins vs Vikings | 14:05
- Chiefs vs Raiders | 14:25
- Chargers vs Seahawks | 14:25
- Broncos vs 49ers | 14:25
- Lions vs Panthers | 18:20
Lunes 5 de octubre
- Falcons vs Saints | 18:15
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