Resultados Semana 8 NFL: Todos los marcadores del futbol americano

El futbol americano profesional continúa en auge, esta vez con la Semana 8 de la NFL, la cual abre con el partido de este jueves entre Carolina Panthers vs. Green Bay Packers.

Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 8 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Minnesota Vikings vs. Detroit Lions, el Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos, además del Monday Night Football entre Chicago Bears vs. Seattle Seahawks.

Resultados de la Semana 8 de la NFL

Jueves 29 de octubre

18:15 | Carolina Panthers vs. Green Bay Packers

Domingo 1 de noviembre

12:00 | Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills

12:00 | Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals

12:00 | Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys

12:00 | Minnesota Vikings vs. Detroit Lions

12:00 | Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars

12:00 | Las Vegas Raiders vs. New York Jets

12:00 | Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers

12:00 | Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers

15:05 | Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams

15:25 | Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos

15:25 | New England Patriots vs. Miami Dolphins

19:20 | Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders

Lunes 2 de noviembre

19:15 | Chicago Bears vs. Seattle Seahawks