Resultados Semana 8 NFL: Todos los marcadores del futbol americano
La Semana 8 de la NFL se juega este fin de semana con encuentros destacados, como el Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos y aquí puedes consultar todos los resultados de los partidos.
El futbol americano profesional continúa en auge, esta vez con la Semana 8 de la NFL, la cual abre con el partido de este jueves entre Carolina Panthers vs. Green Bay Packers.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 8 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Minnesota Vikings vs. Detroit Lions, el Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos, además del Monday Night Football entre Chicago Bears vs. Seattle Seahawks.
Resultados de la Semana 8 de la NFL
Jueves 29 de octubre
- 18:15 | Carolina Panthers vs. Green Bay Packers
Domingo 1 de noviembre
- 12:00 | Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills
- 12:00 | Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals
- 12:00 | Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys
- 12:00 | Minnesota Vikings vs. Detroit Lions
- 12:00 | Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars
- 12:00 | Las Vegas Raiders vs. New York Jets
- 12:00 | Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers
- 12:00 | Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers
- 15:05 | Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams
- 15:25 | Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos
- 15:25 | New England Patriots vs. Miami Dolphins
- 19:20 | Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders
Lunes 2 de noviembre
- 19:15 | Chicago Bears vs. Seattle Seahawks
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Published | Modified