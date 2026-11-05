Resultados Semana 9 NFL: Todos los marcadores del futbol americano

El futbol americano profesional entra a la mitad de temporada con la Semana 9 de la NFL, la cual abre con el partido de este jueves entre Jacksonville Jaguars vs Baltimore Ravens.

Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 9 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Green Bay Packers vs New England Patriots, el Tampa Bay Buccaneers vs Chicago Bears, además del Monday Night Football entre Buffalo Bills vs Minnesota Vikings.

Resultados de la Semana 9 de la NFL

Jueves 5 de noviembre

19:15 | Jacksonville Jaguars vs Baltimore Ravens

Domingo 8 de noviembre

08:30 | Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons (En Madrid)

12:00 | Denver Broncos vs Carolina Panthers

12:00 | Dallas Cowboys vs Indianapolis Colts

12:00 | New York Jets vs Kansas City Chiefs

12:00 | Detroit Lions vs Miami Dolphins

12:00 | Cleveland Browns vs New Orleans Saints

12:00 | New York Giants vs Philadelphia Eagles

12:00 | Los Angeles Rams vs Washington Commanders

15:05 | Houston Texans vs Los Angeles Chargers

15:25 | Las Vegas Raiders vs San Francisco 49ers

15:25 | Green Bay Packers vs New England Patriots

15:25 | Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks

19:20 | Tampa Bay Buccaneers vs Chicago Bears

Lunes 9 de noviembre

19:15 | Buffalo Bills vs Minnesota Vikings