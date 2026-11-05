Resultados Semana 9 NFL: Todos los marcadores del futbol americano
La Semana 9 de la NFL se juega este fin de semana con encuentros destacados, como el Buffalo Bills vs Minnesota Vikings y aquí puedes consultar todos los resultados de los partidos.
El futbol americano profesional entra a la mitad de temporada con la Semana 9 de la NFL, la cual abre con el partido de este jueves entre Jacksonville Jaguars vs Baltimore Ravens.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 9 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Green Bay Packers vs New England Patriots, el Tampa Bay Buccaneers vs Chicago Bears, además del Monday Night Football entre Buffalo Bills vs Minnesota Vikings.
Resultados de la Semana 9 de la NFL
Jueves 5 de noviembre
- 19:15 | Jacksonville Jaguars vs Baltimore Ravens
Domingo 8 de noviembre
- 08:30 | Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons (En Madrid)
- 12:00 | Denver Broncos vs Carolina Panthers
- 12:00 | Dallas Cowboys vs Indianapolis Colts
- 12:00 | New York Jets vs Kansas City Chiefs
- 12:00 | Detroit Lions vs Miami Dolphins
- 12:00 | Cleveland Browns vs New Orleans Saints
- 12:00 | New York Giants vs Philadelphia Eagles
- 12:00 | Los Angeles Rams vs Washington Commanders
- 15:05 | Houston Texans vs Los Angeles Chargers
- 15:25 | Las Vegas Raiders vs San Francisco 49ers
- 15:25 | Green Bay Packers vs New England Patriots
- 15:25 | Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks
- 19:20 | Tampa Bay Buccaneers vs Chicago Bears
Lunes 9 de noviembre
- 19:15 | Buffalo Bills vs Minnesota Vikings
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Published | Modified