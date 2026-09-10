Seahawks remontan con drama ante Patriots y arrancan con triunfo la temporada de NFL
Los Seattle Seahawks comenzaron la defensa de su título de la NFL con una remontada por 13-10 sobre los New England Patriots, en el partido que inauguró la temporada 2026. El encuentro, una reedición del pasado Super Bowl LX, tuvo un desarrollo cerrado y llegó al último cuarto con ventaja para New England, pero Seattle reaccionó con un touchdown de Jaxon Smith-Njigba y un gol de campo de Jason Myers para darle la vuelta al marcador.
La victoria de los Seahawks tuvo un momento de preocupación desde el primer drive, cuando Sam Darnold tuvo que abandonar el encuentro tras ser capturado por Dre'Mont Jones. El quarterback titular salió del campo con molestias y posteriormente fue descartado por una lesión en la cadera, por lo que Seattle tuvo que recurrir prácticamente desde el inicio a su suplente, Drew Lock. Darnold apenas completó uno de sus dos pases para 13 yardas antes de abandonar el encuentro.
Lock respondió de buena manera ante la emergencia y terminó con 16 pases completos en 22 intentos para 187 yardas, un touchdown y cero intercepciones. Su mejor momento llegó en el cuarto periodo, cuando conectó con Smith-Njigba en un envío de 45 yardas para touchdown que empató el partido 10-10. Además, el quarterback sumó 13 yardas por tierra en dos acarreos, en una actuación que permitió a Seattle mantenerse competitivo pese a la salida de su titular.
En contraste, Drake Maye tuvo una noche complicada y terminó siendo determinante en la derrota de los Patriots. El quarterback de New England completó 23 de 33 pases para 178 yardas, un touchdown y tres intercepciones, además de correr para 47 yardas. Las pérdidas de balón terminaron pesando para los Patriots, particularmente en la segunda mitad, cuando Seattle aprovechó sus oportunidades para completar la remontada y comenzar la temporada con una victoria.
Con este resultado, los Seahawks arrancaron con el pie derecho su defensa del campeonato y demostraron capacidad de reacción en un partido que se complicó desde los primeros minutos por la lesión de Darnold. La actuación de Drew Lock será uno de los principales puntos positivos para Seattle, mientras que New England tendrá que analizar los errores de Maye y, especialmente, las tres intercepciones que terminaron marcando la diferencia en el debut de los Patriots.