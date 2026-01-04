Seahawks vencen a los 49ers, ganan el Oeste de la NFC y aseguran el primer sembrado
Los Seattle Seahawks firmaron una noche redonda al imponerse 13-3 a los San Francisco 49ers, un resultado que no solo les dio la victoria en el duelo divisional, sino que también redefinió por completo el panorama de la NFC rumbo a los playoffs.
El triunfo permitió a Seattle conquistar su primer título del Oeste de la NFC desde 2020, asegurar el primer sembrado de la conferencia y quedarse con el ansiado descanso en la primera ronda de la postemporada. Para San Francisco, en cambio, la derrota significó perder el control de su propio destino y confirmar que su camino al Super Bowl LX no pasará por el Levi’s Stadium.
Seattle dejó claro desde el inicio que no habría margen para la sorpresa. Los Seahawks se apoyaron en una actuación defensiva dominante que neutralizó a Christian McCaffrey y limitó de manera efectiva a los principales playmakers de los 49ers. La presión constante, la disciplina en los tacleos y la solidez en el perímetro asfixiaron a una ofensiva local que nunca encontró ritmo ni respuestas.
A la defensa se sumó un ataque terrestre consistente y paciente. Kenneth Walker III encabezó el esfuerzo con 97 yardas por tierra, marcando el tono físico del encuentro, mientras que Zach Charbonnet capitalizó el dominio en las trincheras con un touchdown por carrera que terminó por inclinar definitivamente el partido del lado visitante. Sin necesidad de grandes cifras aéreas, Seattle controló el reloj y el desarrollo del juego, reduciendo al mínimo las oportunidades de reacción de San Francisco.
La derrota deja a los 49ers con marca de 12-5 y los obliga a salir a la carretera en los playoffs de la NFC. Dependiendo del resultado de Los Angeles Rams el domingo, San Francisco será el quinto sembrado —si los Rams pierden— o el sexto —si ganan—. En cualquiera de los escenarios, el golpe es significativo: en lugar de descansar, los 49ers deberán disputar la ronda de comodines el próximo fin de semana.
Si terminan como quintos sembrados, los 49ers se medirán al cuarto sembrado, que saldrá entre Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers. En caso de caer al sexto puesto, el rival será el tercer sembrado, que podría ser Chicago Bears o los actuales campeones del Super Bowl, Philadelphia Eagles. En ambos casos, el margen de error se reduce al mínimo para un equipo que aspiraba a cerrar la postemporada en casa.
Del otro lado, Seattle celebra una temporada regular sobresaliente. Con récord de 14-3, los Seahawks se tomarán una semana de descanso y, dentro de dos semanas, recibirán en el Lumen Field al equipo con la siembra más baja que permanezca con vida en la ronda divisional de los playoffs. Con una defensa en su mejor momento y un juego terrestre confiable, Seattle no solo aseguró la ventaja de localía, sino que también envió un mensaje contundente al resto de la conferencia: el camino al Super Bowl en la NFC pasa, hoy por hoy, por el noroeste del país.