Semana 10 de la NFL: Partidos claves y predicciones para Packers vs. Eagles y más
Las hojas caen. Las posiciones se mueven. Y el futbol americano se calienta.
La Semana 10 presenta una serie de enfrentamientos atractivos, pero quizá ninguno más llamativo que el duelo de lunes por la noche entre Packers y Eagles en Lambeau Field, con ambos equipos buscando ganar terreno rumbo a la ventaja de localía en los playoffs de la NFC.
El encuentro reedita el duelo de la ronda de comodines de la temporada pasada, cuando Philadelphia dominó a Green Bay con marcador de 22–10. Sin embargo, esta vez el juego se disputa en territorio de los Packers, con Jordan Love y compañía tratando de recuperarse tras una sorprendente derrota ante los Panthers la semana anterior.
Te puede interesar: Broncos vencen a Raiders en juego cerrado: Resultados de la Semana 10 de la NFL
En otros escenarios, Aaron Rodgers y Justin Herbert se medirán el domingo por la noche en el SoFi Stadium, mientras que J.J. McCarthy intentará derrotar a Lamar Jackson y los Ravens para lograr la segunda victoria sorpresiva consecutiva de Minnesota. Finalmente, Rams y 49ers protagonizan su revancha tras el triunfo de San Francisco en la Semana 5, y Patriots y Buccaneers chocan en Tampa Bay en un duelo entre líderes divisionales.
Pero la jornada arranca en Minnesota, donde tanto Vikings como Ravens buscan mantenerse en la pelea por los playoffs.
Ravens (3–5) en Vikings (4–4)
Línea: Baltimore -4.5
Duelo clave: La defensa terrestre de Minnesota vs. Lamar Jackson y Derrick Henry
Dato clave: Baltimore promedia 5.2 yardas por acarreo, la mejor marca de la liga.
La defensa terrestre de Minnesota es, en todos los sentidos, promedio. Los Vikings ocupan el puesto 16 en yardas por acarreo permitidas (4.2) y el 17 en yardas totales por tierra (978). También son 21º en EPA por acarreo permitido (-0.047).
Para vencer a los Ravens, el frente defensivo de Minnesota deberá superar ese nivel. Baltimore ha tenido altibajos ofensivos este año, especialmente con Lamar Jackson ausente tres juegos. Aun así, los Ravens comparten el liderato de la liga con 5.2 yardas por acarreo gracias a la combinación letal de Jackson y el corredor Derrick Henry.
A sus 31 años, Henry sigue siendo productivo: promedia 4.9 yardas por intento y suma 629 yardas, 29 primeros downs y seis touchdowns. Con Jackson de vuelta, su presencia en las jugadas de opción correr-pasar complica a las defensas rivales, lo que podría hacer a Henry aún más peligroso conforme bajen las temperaturas.
El coordinador defensivo de Minnesota, Brian Flores, suele apostar por el blitz para forzar pases en coberturas individuales. Los Vikings son segundos en la NFL en tasa de envío extra de presión (41.4%), algo que podrían repetir ante unos Ravens que solo cuentan con un receptor élite: Zay Flowers.
El problema: si Henry o Jackson rompen la presión con sus piernas, será un largo día.
Predicción de Verderame: Ravens 27, Vikings 19
Patriots (7–2) en Buccaneers (6–2)
Línea: Tampa Bay -2.5
Duelo clave: Drake Maye vs. el blitz de los Buccaneers
Dato clave: Tampa Bay presiona con blitz en 32.5% de las jugadas, la séptima cifra más alta de la liga.
Drake Maye está jugando a nivel de candidato a MVP. Ahora le toca enfrentarse a Todd Bowles.
Tampa Bay llega 6–2 tras su semana de descanso, lo que le dio a Bowles tiempo extra para preparar su plan defensivo contra el joven mariscal. En casa, se espera que el entrenador —de mentalidad defensiva— mantenga su estilo agresivo: los Buccaneers envían blitz en el 32.5% de las jugadas defensivas, séptimo porcentaje más alto según NFL Pro.
Sin embargo, esa estrategia puede ser un arma de doble filo. En nueve juegos esta temporada, Maye ha tenido mejor eficiencia (EPA) contra blitzes (+0.29) que frente a presiones de tres o cuatro hombres (+0.19). Si esa tendencia se mantiene, los Patriots podrían aprovechar para lograr jugadas grandes, especialmente en pases profundos: en lanzamientos de más de 20 yardas, Maye completa 15 de 22 intentos para 513 yardas, cinco touchdowns y cero intercepciones.
La duda es si Bowles necesitará realmente mandar presión para generar impacto. New England ha sido una de las sorpresas del año, aunque su línea ofensiva ha permitido 34 capturas, segunda cifra más baja de la liga detrás de los Titans (38). Tampa Bay, por su parte, es cuarto en tasa de presión (39.8%) y décimo en porcentaje de capturas (7.6%), por lo que Bowles podría confiar en su frente de cuatro para poner a prueba a Maye sin exponerse demasiado.
Predicción de Verderame: Buccaneers 26, Patriots 21
Rams (6–2) en 49ers (6–3)
Línea: L.A. Rams -4.5
Duelo clave: Tercer down entre la defensa de los Rams y la ofensiva de los Niners
Dato clave: San Francisco es tercero en la liga en conversiones de tercer down, con 47.2%.
La mejor rivalidad de la Costa Dorada se renueva este domingo, y el partido podría definirse en una situación muy específica.
Los 49ers han sido notables este año al sobreponerse a las lesiones, ya sea del linebacker Fred Warner, el cazamariscales Nick Bosa, los receptores Ricky Pearsall y Brandon Aiyuk, el ala cerrada George Kittle o el mariscal Brock Purdy. Una de las razones principales es su eficiencia en tercer down: San Francisco ocupa el tercer puesto de la NFL, con un 47.2% de conversiones.
El domingo, los 49ers tendrán una de sus pruebas más exigentes. Con el liderato de la NFC West en juego, recibirán a los Rams, que llegan con marca de 6–2 y una defensa que es la segunda mejor de la liga en tercer down, permitiendo apenas un 33.0% de conversiones.
Otro dato importante: solo los Chargers han enfrentado más terceros downs que los 49ers, quienes han intentado 121 conversiones. Como resultado, San Francisco ha ejecutado más jugadas ofensivas (612) que cualquier otro equipo. Si los Niners mantienen ese ritmo, controlarán el reloj y mantendrán al candidato al MVP Matthew Stafford fuera del campo.
Predicción de Verderame: Rams 24, 49ers 20
Steelers (5–3) en Chargers (6–3)
Línea: L.A. Chargers -3
Duelo clave: La línea ofensiva de Los Angeles vs. la presión de pase de Pittsburgh
Dato clave: Justin Herbert ha recibido 52 golpes, la mayor cantidad en la NFL.
Los Steelers han sido una defensiva deficiente en casi todos los rubros. Ocupan el puesto 30 en defensa total y el 32 contra el pase, permitiendo 278.3 yardas aéreas por juego. También están en el lugar 24 en EPA por jugada (0.067). Aun así, Pittsburgh se ha mantenido competitivo gracias a su capacidad para generar robos de balón (16, la mayor cifra en la AFC) y a su constante presión sobre los mariscales rivales.
Esa es una mala noticia para Justin Herbert y los Chargers. El mariscal de Los Angeles ha perdido a sus dos tackles titulares por lesión: Joe Alt (tobillo) y Rashawn Slater (rodilla). Incluso con Alt disponible, la línea ha tenido problemas, permitiendo que Herbert sea el tercer mariscal más capturado (28 veces), además de liderar la liga en golpes recibidos (52) y presiones (104). Por su parte, los Steelers son undécimos en tasa de capturas (7.1%), sextos en frecuencia de blitz (33.4%) y están empatados en el tercer lugar con más capturas (27).
¿Y cuánto lo ha afectado esa presión? Según NFL Pro, Herbert tiene una EPA de +77.4 y completa el 79.9% de sus pases cuando no está bajo presión. Pero cuando sí lo está, su EPA cae a -51.5 y solo completa el 48.4% de sus lanzamientos. Sin Slater ni Alt para protegerlo frente a T.J. Watt, Alex Highsmith y Cam Heyward, la noche podría ser muy larga para los Chargers.
Predicción de Verderame: Steelers 23, Chargers 19
Eagles (6–2) en Packers (5–2–1)
Línea: Green Bay -2.5
Duelo clave: Los edge rushers de Green Bay vs. los tackles Jordan Mailata y Lane Johnson
Dato clave: Philadelphia está empatado en el séptimo lugar con 7.8 yardas por intento de pase.
¿Quieres saber quién ganará este duelo de pesos pesados? Observa los extremos de la línea.
Philadelphia cuenta probablemente con la mejor pareja de tackles ofensivos de la liga en Lane Johnson y Jordan Mailata, clasificados 18º y 9º respectivamente por Pro Football Focus. En lo que va de la temporada, Johnson no ha permitido ni una sola captura ni golpe al mariscal, mientras que Mailata solo ha cedido una captura y tres golpes.
Frente a los Packers, ese dúo enfrentará una amenaza seria con Micah Parsons y Rashan Gary. Parsons ha sido un auténtico terror desde su llegada vía intercambio con los Cowboys en la pretemporada: ocupa el quinto lugar entre los edge rushers en tasa de victorias de pass rush (23.4%), suma siete capturas y tiene el cuarto mayor número de apresuramientos (28). Gary también destaca al otro lado, con siete sacks y 14 golpes al quarterback.
Si los Eagles logran mantener protegido a Jalen Hurts, podrán aprovechar los duelos favorables en campo abierto con A.J. Brown y DeVonta Smith. Pero no será tarea sencilla con Parsons moviéndose por toda la línea y Gary atacando desde los costados.
Predicción de Verderame: Packers 27, Eagles 25
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/11/2025, traducido al español para SI México.