Semana 15 del Fantasy: el margen se termina y cada decisión define el destino
La Semana 15 marca el punto decisivo de la temporada. En muchas ligas ya comenzaron los playoffs y cada movimiento adquiere un peso absoluto. No existe margen para dudas ni espacio para errores: una mala decisión puede terminar la campaña, mientras que una elección precisa puede rescatar semanas completas de trabajo. Los líderes mantienen su dominio y las oportunidades aparecen en duelos que conviene analizar con cuidado. Aquí presentamos a los líderes actuales de la temporada, a los jugadores que debes iniciar esta semana y a aquellos que conviene dejar fuera en el tramo más importante del año.
Líderes de la temporada por posición
- QB – Josh Allen
- RB – Christian McCaffrey
- WR – Jaxon Smith-Njigba
- TE – Trey McBride
- K – Jason Myers
- DEF – Seattle Seahawks
A quién iniciar
- QB – Shedeur Sanders
Enfrenta una de las defensivas más vulnerables contra quarterbacks; permiten 18.12 puntos por juego a la posición.
- RB – Derrick Henry
Tiene el duelo más favorable de la semana. La defensiva rival es la peor contra corredores y cede 30.86 puntos a la posición.
- WR – Terry McLaurin
Choca con una secundaria deficiente que permite 36.83 puntos por partido a receptores.
- TE – Theo Johnson
La defensiva número 28 contra alas cerradas concede 16.07 puntos por encuentro, un escenario ideal para él.
- K – Ka´imi Fairbairn
Enfrenta a la defensiva número 31 contra pateadores; permiten 10.38 puntos por partido.
- DEF – Dallas Cowboys
Se mide con una ofensiva que regala puntos a las defensivas: 10.92 puntos por juego en promedio.
A quién sentar
- QB – Patrick Mahomes
Enfrenta a la segunda mejor defensiva contra quarterbacks; solo concede 12.10 puntos por juego.
- RB – Kyren Williams
Va contra la mejor defensiva contra corredores; concede apenas 16.32 puntos por partido.
- WR – DK Metcalf
Su rival destaca como una de las mejores unidades contra receptores, permitiendo únicamente 27.58 puntos por juego.
- TE – Travis Kelce
Enfrenta a una defensiva disciplinada que permite solo 11.26 puntos a alas cerradas.
- K – Matt Prater
El rival concede apenas 6.23 puntos a pateadores, por lo que su techo luce limitado.
- DEF – Los Angeles Rams
Chocan con la mejor ofensiva de la liga, que solo permite 2.31 puntos a las defensivas rivales.
Alineación ideal de la Semana 14
- QB – Josh Allen (37.84)
- RB – Jahmyr Gibbs (37.00)
- RB – Tony Pollard (28.10)
- WR – Michael Wilson (37.20)
- WR – Puka Nacua (35.70)
- FLEX – Blake Corum (26.10)
- TE – Harold Fannin Jr. (25.40)
- K – Brandon Aubrey (22.00)
- DEF – Minnesota Vikings (18.00)
TOTAL: 267.34 puntos
La Semana 14 deja claro por qué el Fantasy separa a quienes reaccionan tarde de quienes anticipan el golpe antes que nadie. Los playoffs ya están en marcha para muchas ligas y cada punto se vuelve decisivo. Los jugadores que aparecen como apuestas seguras pueden convertirse en héroes o villanos en cuestión de un cuarto, pero la diferencia entre avanzar o quedar fuera siempre nace de la preparación. Con los líderes firmes, los duelos favorables identificados y la alineación ideal como referencia, el cierre de la temporada exige decisión, audacia y cero titubeos. Desde aquí, cada elección define el destino.