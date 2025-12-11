SI Mexico

Semana 15 del Fantasy: el margen se termina y cada decisión define el destino

El Fantasy llega a su fase crítica con la Semana 15, donde nada se perdona: una mala decisión elimina, una buena te mantiene con vida. Con líderes consolidados y duelos que pueden cambiar tendencias, esta guía identifica exactamente a quién iniciar y quién debe ir al banco.

Álvaro Piñeirua

Jim Harbaugh celebra con Tony Jefferson la Victoria de Los Angeles Chargers ante Filadelfia Eagles por 22-19.
Jim Harbaugh celebra con Tony Jefferson la Victoria de Los Angeles Chargers ante Filadelfia Eagles por 22-19. / Katelyn Mulcahy/Getty Images

La Semana 15 marca el punto decisivo de la temporada. En muchas ligas ya comenzaron los playoffs y cada movimiento adquiere un peso absoluto. No existe margen para dudas ni espacio para errores: una mala decisión puede terminar la campaña, mientras que una elección precisa puede rescatar semanas completas de trabajo. Los líderes mantienen su dominio y las oportunidades aparecen en duelos que conviene analizar con cuidado. Aquí presentamos a los líderes actuales de la temporada, a los jugadores que debes iniciar esta semana y a aquellos que conviene dejar fuera en el tramo más importante del año.

Líderes de la temporada por posición

  • QB – Josh Allen
  • RB – Christian McCaffrey
  • WR – Jaxon Smith-Njigba
  • TE – Trey McBride
  • K – Jason Myers
  • DEF – Seattle Seahawks

A quién iniciar

  • QB – Shedeur Sanders

Enfrenta una de las defensivas más vulnerables contra quarterbacks; permiten 18.12 puntos por juego a la posición.

  • RB – Derrick Henry

Tiene el duelo más favorable de la semana. La defensiva rival es la peor contra corredores y cede 30.86 puntos a la posición.

  • WR – Terry McLaurin

Choca con una secundaria deficiente que permite 36.83 puntos por partido a receptores.

  • TE – Theo Johnson

La defensiva número 28 contra alas cerradas concede 16.07 puntos por encuentro, un escenario ideal para él.

  • K – Ka´imi Fairbairn

Enfrenta a la defensiva número 31 contra pateadores; permiten 10.38 puntos por partido.

  • DEF – Dallas Cowboys

Se mide con una ofensiva que regala puntos a las defensivas: 10.92 puntos por juego en promedio.

A quién sentar

  • QB – Patrick Mahomes

Enfrenta a la segunda mejor defensiva contra quarterbacks; solo concede 12.10 puntos por juego.

  • RB – Kyren Williams

Va contra la mejor defensiva contra corredores; concede apenas 16.32 puntos por partido.

  • WR – DK Metcalf

Su rival destaca como una de las mejores unidades contra receptores, permitiendo únicamente 27.58 puntos por juego.

  • TE – Travis Kelce

Enfrenta a una defensiva disciplinada que permite solo 11.26 puntos a alas cerradas.

  • K – Matt Prater

El rival concede apenas 6.23 puntos a pateadores, por lo que su techo luce limitado.

  • DEF – Los Angeles Rams

Chocan con la mejor ofensiva de la liga, que solo permite 2.31 puntos a las defensivas rivales.

Alineación ideal de la Semana 14

  • QB – Josh Allen (37.84)
  • RB – Jahmyr Gibbs (37.00)
  • RB – Tony Pollard (28.10)
  • WR – Michael Wilson (37.20)
  • WR – Puka Nacua (35.70)
  • FLEX – Blake Corum (26.10)
  • TE – Harold Fannin Jr. (25.40)
  • K – Brandon Aubrey (22.00)
  • DEF – Minnesota Vikings (18.00)

TOTAL: 267.34 puntos

La Semana 14 deja claro por qué el Fantasy separa a quienes reaccionan tarde de quienes anticipan el golpe antes que nadie. Los playoffs ya están en marcha para muchas ligas y cada punto se vuelve decisivo. Los jugadores que aparecen como apuestas seguras pueden convertirse en héroes o villanos en cuestión de un cuarto, pero la diferencia entre avanzar o quedar fuera siempre nace de la preparación. Con los líderes firmes, los duelos favorables identificados y la alineación ideal como referencia, el cierre de la temporada exige decisión, audacia y cero titubeos. Desde aquí, cada elección define el destino.

Published |Modified
Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.

Home/Futbol Americano