Shai Gilgeous-Alexander es el Deportista del Año 2025 de Sports Illustrated
El vigente MVP de la NBA ha encontrado el hogar perfecto en Oklahoma City, donde está llevando al Thunder a alturas sin precedentes, forjando un vínculo con la comunidad y demostrando que todo es posible en un lugar donde el básquetbol es el único juego en la ciudad.
El pasado junio, con el confeti aún siendo barrido del piso del Paycom Center, una multitud vestida de azul se reunió dentro del Broadway 10 Bar & Chophouse para celebrar el campeonato de la NBA de Oklahoma City. Rodeados de amigos y familiares (y de una buena cantidad de amigos de esos amigos y sus familias), jugadores, entrenadores y miembros del staff del Thunder festejaron hasta entrada la madrugada.
Los invitados picaban de mesas de buffet repletas de medallones de filete y crab cakes. Contra una pared, el trofeo Larry O’Brien descansaba como utilería para las fotos. El champán que quedó prácticamente intacto en el vestidor del Thunder de Oklahoma City —¿qué se puede esperar de un campeón liderado por un grupo de jóvenes de poco más de 20 años que necesitaban ayuda para descubrir cómo destapar una botella?— fluía generosamente en copas flauta. Algunas latas de cerveza recién “shotguneadas” quedaban tiradas en el suelo.
En medio de todo estaba Shai Gilgeous-Alexander, el MVP de la NBA, campeón anotador y MVP de las Finales, el cuarto jugador en la historia en completar ese triplete en una sola temporada. Entre abrazos y choques de manos, a Gilgeous-Alexander se le escuchó hacer una promesa: puedo ser mucho mejor.
“Bueno”, dice Gilgeous-Alexander, “puedo serlo”. Es mediados de noviembre y va en el asiento trasero de una SUV negra que avanza a toda velocidad por una autopista vacía de Oklahoma City. La sugerencia de que resultaba extraño pensar en mejorar después de una de las mejores temporadas individuales en la historia del deporte provoca apenas un encogimiento de hombros. “Creo que, más que nada, me emocionaba el hecho de haber logrado esas cosas y aun así tener tanto margen para crecer”, explica.
De adolescente, Gilgeous-Alexander anotaba metas en un cuaderno: beca de División I, jugador de la NBA, selección de lotería. Con el tiempo, los objetivos se volvieron más ambiciosos: All-Star, MVP, campeón de la NBA. “Tiene una obsesividad”, dice Nate Mitchell, quien entrena a Gilgeous-Alexander desde que tenía 16 años.
También hay una seguridad palpable en Gilgeous-Alexander. No ve nada particularmente complicado en su éxito. (“Nada en él se reduce a una epifanía o a una anécdota”, dice el coach del Thunder, Mark Daigneault). Vincula su ascenso al estrellato de la NBA con lo mismo que le valió una beca en Kentucky o lo convirtió en selección de lotería. “Como yo lo veía, cuando estaba en noveno grado nadie me miraba y decía: ‘Ese chico va a ser la selección número 11 del Draft de la NBA’”, dice Gilgeous-Alexander. “Y lo logré, así que ¿por qué no puedo aplicar lo mismo a otra escala, a otro nivel, usando el mismo proceso?”
Ese trabajo forjó confianza. En mayo pasado, Oklahoma City perdió el Juego 3 de las semifinales de conferencia en tiempo extra, dándole a Denver ventaja de 2–1 en la serie. Mientras los Nuggets celebraban, las cámaras captaron a Gilgeous-Alexander sonriendo mientras un aficionado lo increpaba cuando salía de la cancha. “En mi mente pensé: cuando ganemos, te vas a sentir como un completo idiota”, recuerda. “Por eso empecé a reírme. Actuaba como si hubieran ganado el Juego 7. Pensé: voy a recordar esa cara. La va a sentir cuando ganemos”.
“Implacablemente consistente” es como Daigneault describe a Gilgeous-Alexander. Daigneault lo conoció por primera vez en 2019, cuando Shai llegó desde los Clippers como la pieza central del traspaso por Paul George. Bueno, más o menos. El verdadero botín en ese momento era el paquete de selecciones del draft: cinco primeras rondas y dos intercambios. Gilgeous-Alexander era un guardia híbrido y delgado, que venía de una sólida temporada de novato.
Daigneault, entonces asistente, detectó algo desde temprano. Cuando la pandemia de COVID-19 detuvo la temporada en 2020, el equipo se dispersó. Meses después, cuando la NBA regresó, Daigneault quedó impactado por los cambios en el físico y el juego de Gilgeous-Alexander, calificando un scrimmage temprano como un “momento de asombro”. Al preguntarle a Mitchell sobre las mejoras de Shai durante la pandemia, comienza a describir entrenamientos de varias horas en un gimnasio vacío antes de detenerse. “Espera”, dice, “¿todavía nos podemos meter en problemas por eso?”.
El ascenso de Oklahoma City al campeonato de la NBA ha sido metódico. El Thunder ganó 22 partidos en la temporada 2020–21, un año después de haber desmantelado los últimos vestigios de su primera dinastía en ciernes. Ganaron apenas 24 al año siguiente y no superaron el .500 sino hasta la temporada 2023–24. Hubo rachas de derrotas de doble dígito, traspasos centrados en selecciones del draft y quejas (justificadas) sobre tanking por parte de funcionarios de la liga. Pero el Thunder nunca se desvió. Creyeron en el plan y funcionó.
Gilgeous-Alexander está hecho de la misma manera. Fue cortado del equivalente al equipo junior varsity de su preparatoria. Le tomó 15 partidos consolidarse como titular en Kentucky. Tres guards fueron seleccionados antes que él en el Draft de 2018. En su primera temporada con el Thunder, fue un complemento sin balón de Chris Paul. El escepticismo no lo disuadió; lo motivó. “Tenía una visión para sí mismo”, dice Daigneault. “Él vio esto antes y con mayor claridad que nadie”.
¿Vio venir esto, ser nombrado Deportista del Año 2025 por Sports Illustrated? Probablemente no, aunque su madre, Charmaine, insiste en que sus dos hijos, Shai, de 27 años, y su hermano menor Thomasi, eran ávidos lectores de SI Kids. Aun así, Gilgeous-Alexander es el 72.º ganador del máximo reconocimiento de SI y el primer canadiense en obtenerlo de manera individual desde Wayne Gretzky en 1982.
Se lo ganó por liderar al Thunder a una temporada récord para la franquicia de 68 victorias. Por guiar al equipo a dos cierres de serie en Juego 7 durante los playoffs. Por grabar el nombre de una pequeña ciudad petrolera de mercado chico, en el corazón del país del futbol americano colegial, en el trofeo más codiciado del basquetbol. Por su labor filantrópica, tanto en Oklahoma City como en Canadá.
Y por no levantar el pie del acelerador. Hasta diciembre, Oklahoma City tenía marca de 29–5, muy por delante de su competidor más cercano en la Conferencia Oeste. El Thunder arrancó con un 18–1 antes de que Jalen Williams, guard All-NBA, jugara siquiera un minuto. Shai ha sido la fuerza motriz, con números en todos los rubros iguales o mejores que los de la temporada pasada. Desde 2018 la NBA no tiene un campeón consecutivo, pero con Gilgeous-Alexander el Thunder es el favorito para lograrlo. Y si se le cree, apenas está comenzando.
En noviembre, después de que Gilgeous-Alexander le hiciera más de 30 puntos a su equipo, un asistente rival lamentó la falta de formas para detenerlo. No es solo que SGA sea eficiente en la pintura (51.9%), desde media distancia (50%) y detrás del arco (37.5%). “Es un Tim Duncan de 1.98 metros”, gruñó el entrenador. Cuando ataca el aro, es impredecible: Shai terminó la temporada pasada entre los cinco mejores en tiros tras penetración, pases tras penetración y asistencias tras penetración, además de llegar a la línea de tiros libres casi nueve veces por partido.
“El control corporal, el manejo del balón y si lo combinas con el toque”, dice Steve Kerr, coach de los Warriors. “Hay un arte en eso. Y él ha dominado ese arte”. En efecto, es como si Gilgeous-Alexander hubiera sido fabricado en una línea de ensamblaje de piezas de superestrella.
Pero no fue así. Creció en Hamilton, una ciudad portuaria en la Ontario obsesionada con el hockey. “Ese no es nuestro estilo”, dice Charmaine Gilgeous. Es una mujer enérgica de 53 años, una autoproclamada alfa que se refiere al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau como “el que anda saliendo con su Katy Perry”.
Creció en Scarborough, un suburbio de Toronto popular entre inmigrantes. Los padres de Charmaine llegaron desde Antigua y Barbuda en la década de 1970. Ella se inclinó temprano por el atletismo, obtuvo una beca en Alabama, donde fue cinco veces All-American y consiguió un lugar como velocista de Antigua y Barbuda en los Juegos Olímpicos de 1992.
El enfoque de Charmaine hacia el deporte era simple: probar de todo. Antes de que el atletismo se quedara definitivamente, coqueteó con la gimnasia, el hockey y el patinaje artístico. Con el tiempo encontró su vocación. Y razonó que sus hijos harían lo mismo. Shai pasó su infancia y adolescencia yendo de las canchas de basquetbol a los campos de futbol soccer, de los emparrillados de futbol americano a las pistas de hockey. Incluso incursionó en el skateboarding. “Creo que amo tanto este juego”, dice, “porque nunca me agoté de él”.
Charmaine sabía que sus hijos serían atletas. “Buena genética”, dice con orgullo. El atletismo quedó descartado. “Pésima mecánica”, dice entre risas. El futbol americano interesó a Shai durante un tiempo. El soccer se mantuvo por más tiempo. Cuando Shai se comprometió de lleno con el basquetbol, Charmaine le dijo: no te pongas límites. Sus palabras, explica Thomasi, eran “lecciones encubiertas”. Es decir: “No necesitamos la validación ni la aprobación de nadie”. Agrega Shai: “Ella siempre hizo que una confianza casi delirante pareciera normal”.
El basquetbol se volvió absorbente. Vaughn Alexander, el padre de Shai, remodeló la parte superior de un garaje abandonado para convertirlo en una cancha completa. Shai; Thomasi, quien jugó dos temporadas en Evansville; y Nickeil Alexander-Walker, guardia de los Hawks y primo de Shai, pasaron incontables horas de verano ahí, ejecutando ejercicios y lanzando balones desgastados a través de aros con redes de cadena.
YouTube fue la escuela de basquetbol de Shai: el crossover de Allen Iverson, los tiros en suspensión de Kobe Bryant, los eurosteps de Dwyane Wade. En la preparatoria estudió a Rod Strickland, un guardia de complexión similar que sobresalía usando el ritmo y los ángulos. Miraba, volvía a mirar y luego practicaba los movimientos sin descanso.
Aprendió a controlar sus emociones. O mejor dicho, a usarlas. Esta versión de Gilgeous-Alexander es imperturbable. No les grita a sus compañeros. “Para eso tenemos entrenadores”, dice. No se desconcentra. “Un sentido inquebrantable de aplomo”, es como lo describe Nickeil.
No siempre fue así. Gilgeous-Alexander se describe a sí mismo como un adolescente de carácter explosivo. Nada grave. “Cosas de chicos”, dice Charmaine. En sus primeras semanas en Kentucky llamaba a su mamá furioso por la falta de minutos. Aun así, sabía que necesitaba controlar sus emociones. Canalizarlas. “Convertirlas en un arma”, dice Gilgeous-Alexander. “Usar la ira, usar la tristeza, usar la emoción; utilizarlas de maneras que me ayuden y me motiven. Creo que, sobre todo, las emociones negativas. De niño, siempre las evitaba o fingía que no las sentía, entonces se volvían abrumadoras y explotaba. Y ocurría en un momento, lugar o situación inapropiados. Parecía un loco. Aprender a revertir eso fue clave para mí”.
También fue clave para Oklahoma City. Esa serenidad resultó fundamental durante la carrera del Thunder hacia el título. En el Juego 7 contra Denver en las semifinales de conferencia, Gilgeous-Alexander sumó 35 puntos en 36 minutos. En el partido que definió el campeonato frente a Indiana, anotó 29. Como las estrellas en las que modeló su juego, Gilgeous-Alexander prospera en los momentos de presión. “Tiene probablemente el nivel más alto de regulación emocional y madurez que se puede esperar de alguien”, dice Daigneault. “Y para nuestro equipo, eso es contagioso”.
Hay una historia que al gerente general del Thunder, Sam Presti, le gusta contar. En el verano de 2019 estaba en su oficina del centro de entrenamiento del Thunder dando los últimos retoques a una reconstrucción total del roster. Ya había cerrado el traspaso de Paul George y estaba cerca de un acuerdo con Houston por Russell Westbrook. Esa noche, después de trabajar en una columna de opinión para The Oklahoman en la que explicaba cómo el equipo saldría de los escombros del basquetbol, Presti caminaba por un pasillo cuando escuchó el sonido de un balón rebotando. Era Gilgeous-Alexander, recién salido de completar sus pruebas físicas, lanzando en el gimnasio. Observándolo desde la ventana de una oficina, Presti pensó: qué sería si este tipo resultara ser un jugador realmente bueno.
Desde luego, Presti no dirá que previó un talento de MVP —nadie lo hizo—, pero una vez que quedó claro, la organización se movilizó para impulsarlo. “Desde el punto de vista táctico, la pregunta era: ¿cómo maximizamos esta habilidad élite que tiene?”, dice Daigneault. Darle el balón fue el primer paso. Chris Paul fue traspasado en 2020. Dennis Schröder, otro generador de juego, también salió. Más adelante ese mismo año, en la burbuja, el Thunder se maravilló de la capacidad de Gilgeous-Alexander para colarse en espacios reducidos. El énfasis pasó entonces a ampliarlos.
Un ejemplo: dos semanas antes del inicio de la temporada 2020–21, Oklahoma City traspasó por Al Horford. Lo que parecía un simple movimiento para liberar salario por parte de Philadelphia, que además incluyó una selección de primera ronda, significaba algo más para el Thunder. Querían ver cómo operaba Gilgeous-Alexander junto a un poste con tiro exterior. Cuando llegó, Horford entendió de inmediato la misión. “Sam me dijo: ‘Este es el tipo, va a ser grandioso’”, recuerda Horford. “Y se notaba. Su control corporal, su fuerza, su rapidez. Todo estaba ahí”.
Incluso los años oscuros tuvieron un propósito. Los entornos sin presión ofrecen la oportunidad de que un jugador sea el eje de una ofensiva. Oklahoma City sufrió derrotas duras durante esas temporadas de vacas flacas. Pero también jugó muchos partidos cerrados: 35 de las derrotas del Thunder entre 2020–21 y 2022–23 se decidieron por cinco puntos o menos, una experiencia invaluable para una estrella en formación.
Entre las lecciones que Oklahoma City aprendió de su última dinastía frustrada estuvo la importancia de cortar los malos hábitos desde temprano. Por más exitosos que fueran aquellos equipos del Thunder de la década de 2010 —los recuerdas, liderados por ese tal Durant—, podían ser descuidados. El talento bastaba para superar esos defectos, pero en OKC no querían volver a ganar con los dientes apretados. Con Shai, el énfasis desde el inicio estuvo en pulir debilidades: menos bote, menos tiros forzados, mejores lecturas. No se trataba de los números, sino de cómo llegaba a ellos.
Presti, quien jugó como guardia en Emerson College, se formó dentro del sistema de los San Antonio Spurs. La información es su moneda de cambio, y nunca tiene suficiente. Gilgeous-Alexander es igual. Identifica una debilidad y la corrige. ¿Irregular desde la línea de tres? Trabaja hasta rozar el 40%. ¿Las defensas le cierran las líneas de penetración? Encuentra nuevos ángulos para atacar. Tras dos postemporadas viendo a las defensas cargarse sobre él, Shai pasó el verano pasado trabajando su juego sin balón.
El Thunder buscó jugadores que complementaran a Gilgeous-Alexander. Pero el equipo no quería depender de él. No se trataba de construir alrededor de un talento único —como lo hizo Houston con James Harden—, sino de que ese talento fuera la pieza central de un roster moderno de la NBA. El capital de draft se invirtió en jugadores versátiles y capaces de ocupar múltiples posiciones. Algunas selecciones funcionaron (Chet Holmgren, Jalen Williams). Otras no (Darius Bazley, Aleksej Pokuševski).
Perder fue duro. Pero no desalentador. Gilgeous-Alexander firmó una extensión de cinco años en agosto de 2021. Cuando surgieron las inevitables especulaciones de traspaso, les dijo a los reporteros: “Sé en lo que me metí”. Compró por completo la visión de Presti. “Como yo lo veía, no tenía más opción que confiar en él”, dice Gilgeous-Alexander. “No es mi trabajo armar un equipo de la NBA. Probablemente tú lo harías mejor que yo. Así que para mí, se trataba simplemente de asegurarme de ser el mejor jugador posible para su equipo”.
En 1993, los votantes de Oklahoma City aprobaron su primer plan de Proyectos del Área Metropolitana —conocido como MAPS—, un impuesto temporal a las ventas que financió, entre otras cosas, la construcción del Paycom Center y un centro de convenciones al otro lado de la calle. Treinta años después, los votantes aprobaron otro impuesto, esta vez para dar paso al reemplazo de la arena. En algún momento de este año comenzará la construcción de un nuevo recinto de 900 millones de dólares, cuyo costo los residentes aceptaron cubrir en su mayoría con una abrumadora aprobación del 71%.
“El Thunder”, dice el alcalde de Oklahoma City, David Holt, “cambió fundamentalmente nuestra identidad”.
Holt debería saberlo. Oklahomense de toda la vida, recuerda la ciudad P.T. —pre-Thunder—, antes del aumento poblacional, antes de la llegada masiva de inversión y empresas externas, antes de la diversificación económica. En aquellos años, el nombre de Oklahoma City era sinónimo del atentado contra el edificio federal de 1995, que dejó 168 muertos. “Estábamos orgullosos de nuestra respuesta”, dice Holt. “Pero no se puede construir una economía a partir de eso”. Hoy en día, cada vez que Holt se reúne con líderes empresariales, las conversaciones suelen comenzar con el Thunder.
La región de las Grandes Llanuras, predominantemente blanca, podría parecer un lugar extraño para un chico negro de Canadá. No es así, insiste Gilgeous-Alexander. El estatus de mercado pequeño de Oklahoma City le resulta familiar a alguien que creció a la sombra de Toronto. “Hamilton no es Toronto”, dice Gilgeous-Alexander. “Así como Oklahoma City no es Los Ángeles. Es gente que trabaja todos los días. Que vuelve a casa con sus familias. Ese es el entorno en el que crecí”.
Además, en Oklahoma City, Gilgeous-Alexander puede simplemente ser él mismo. Las cosas cotidianas son eso: cotidianas. Ir al supermercado. Cenar con su esposa, Hailey. Gilgeous-Alexander es un asistente habitual a las prácticas de futbol de su hijo Ares, de un año y medio.
La mayoría de los acontecimientos más importantes en la vida de Gilgeous-Alexander han ocurrido en Oklahoma. Dejando de lado el basquetbol, fue en OKC donde se convirtió en esposo, al casarse con su novia de la preparatoria. En su discurso como MVP el pasado mayo, Gilgeous-Alexander agradeció a Hailey por haberle mostrado “lo que realmente significaba el amor”.
“Durante toda mi vida he estado cerrado emocionalmente”, dice Gilgeous-Alexander. “Y es difícil estar en una relación así cuando uno está tan cerrado. Ella me ha ayudado a abrirme. A aceptar las emociones y a saber qué hacer con ellas cuando te abres”.
También fue en Oklahoma donde se convirtió en padre. Si antes Gilgeous-Alexander llevaba una vida sencilla, Ares la simplificó aún más. Entrenar, volver a casa. Jugar, volver a casa. “Siempre dice: ‘Pase lo que pase en el basquetbol, está bien’”, cuenta Hailey. “‘Voy a estar bien porque los tengo a ustedes y al resto de mi familia’”.
Criar a Ares le ha dado un beneficio inesperado. “Me ha hecho un mejor líder”, dice Shai. “Me ha obligado a dar un paso atrás y ver el panorama completo. Por ejemplo, si un compañero se equivoca, me detengo y pienso en cómo se siente. Él me ha mostrado que muchas de las cosas que creemos importantes en la vida en realidad no lo son”.
Ha construido una marca en Oklahoma City. Si eso suena improbable, basta recordar que toda esa discusión sobre mercados grandes y pequeños quedó atrás en la era de Instagram. Hoy, tu alcance llega tan lejos como tu número de seguidores, y el de Shai —4.7 millones— es considerable. Señala que tiene aficionados en todo el mundo, incluso en lugares donde “nunca he botado un balón”. Su perfil en redes es una mezcla de basquetbol y fotografías de moda cuidadosamente iluminadas. Ha conocido a diseñadores —destaca Virgil Abloh, el primer director artístico negro de Louis Vuitton—, ha desfilado en pasarelas y ha diseñado su propio tenis (el Shai 001, que se agotó en cuestión de minutos), todo mientras vive en un código postal lleno de gente cómoda con botas vaqueras y sombreros Stetson.
La moda es solo un pasatiempo, insiste Shai. “No tengo una meta final”, dice. “Solo aprender, absorberlo todo y ver hasta dónde puedo llevarlo”. Empezó a dibujar de niño y se involucró más cuando llegó a la NBA. “Tienes mucho tiempo libre cuando estás de gira”, explica. Nickeil atribuye esa pasión a Charmaine, con sus elegantes atuendos negros y su bolsa interminable de lentes de sol. Charmaine va más atrás en el árbol genealógico y señala a las abuelas de Shai. Regias, así las describe. “Siempre bien vestidas”.
Convertirse en profesional en ese mundo, dice Shai, tendrá que esperar. “Es mucho trabajo”, afirma. Ha encontrado inspiración en conversaciones con diseñadores, descubriendo paralelismos entre sus procesos creativos y los suyos. Le resultan extrañamente similares las presiones. “En ese mundo todo es muy objetivo”, dice Gilgeous-Alexander. “Es como: ¿le gusta a la gente o no? Me gusta ver qué inspira a las personas, qué las hace ser ellas mismas. Los diseñadores y creadores más creíbles son los que son auténticos sin disculparse”.
Tal como él. La carrera de playoffs de la primavera pasada no solo puso bajo los reflectores las habilidades de Gilgeous-Alexander, sino también sus atuendos. La chamarra negra de cuero estilo Matrix que usó en la segunda ronda. El suéter Cowichan que lució en las Finales. La camiseta de John Lennon, los pantalones de doble rodilla, el Canadian tux. ¿Quieres provocar a Shai? Entra al vestidor con unos zapatos que no combinen con tu outfit, sugiere su compañero Lu Dort.
Shai no ve obstáculos para construir un imperio en Oklahoma. Su cariño por la región creció apenas días después de ganar el título, cuando observó a decenas de miles de aficionados alineados en las calles para el desfile de campeonato, sudando bajo un calor de 101 grados. “Ver el orgullo y la alegría que tenían por nuestra victoria”, dice Gilgeous-Alexander, “casi como si ellos mismos fueran parte del equipo”.
Sigue realizando una importante labor comunitaria en Canadá, donde —además de renovar canchas de basquetbol y visitar a niños en hospitales— está a punto de lanzar un programa extraescolar de música en Hamilton para ofrecer a los niños un espacio de expresión. En Oklahoma City, se ha convertido en un benefactor del hospital infantil. Junto con Hailey, es voluntario en un centro comunitario que apoya a niños con autismo. Thomasi lo resume bien: “Si tuvieras que elegir a una estrella de la NBA para jugar en el Oklahoma City Thunder”, dice, “la combinación perfecta sería Shai”.
Quitémonos de encima lo inevitable. Sí, Gilgeous-Alexander quiere ganar más campeonatos. Sí, le encantaría ganar múltiples MVP. Sí, ve las semillas de una posible dinastía en OKC. La maestría de Presti ha abastecido de tal manera la rotación de Oklahoma City que sus dos selecciones más recientes de primera ronda, Nikola Topić y Thomas Sorber, no han jugado ni un minuto. Tras la derrota ante los Mavericks en los playoffs de 2024, Presti atendió la mayor carencia del equipo, su físico, incorporando a Isaiah Hartenstein y Alex Caruso. Y no solo eso: un Thunder que va camino a pulverizar el récord de la NBA que estableció el año pasado en diferencial de puntos (+12.9) podría contar con hasta cuatro selecciones de primera ronda en el draft del próximo junio, incluida una proveniente del traspaso de Shai con los Clippers.
Eso está muy bien, dice Gilgeous-Alexander. Pero no es lo que lo impulsa. ¿Qué lo hace? “Maximizar mi potencial”, responde. Donde otros vieron una temporada casi perfecta, Gilgeous-Alexander detectó fallas. No cree que el Thunder haya jugado grandes playoffs. Piensa que puede ser más eficiente en defensa. Cree que puede hacer más para entender la “guerra psicológica” que se da en cada partido. Lou Williams, su excompañero en los Clippers, le dijo una vez: cada posesión es un juego dentro del juego. Esa frase se le quedó grabada. “Nunca fui alguien que dijera: ‘Estoy haciendo esto para ganar cualquier campeonato’”, explica. “Mi motivación era llegar al punto de ser la mejor versión de mí mismo cada noche”.
Seguramente eso es solo retórica humilde… ¿no? La cultura de los anillos ha definido a la NBA durante generaciones. En Inside the NBA, Shaquille O’Neal todavía suele recordarle a Charles Barkley su ventaja de 4–0 en campeonatos. La razón más citada para pedir un traspaso es la oportunidad de ganar un título.
Pero no Shai. “Él no ve el basquetbol como una acumulación de reconocimientos”, dice Thomasi. “Lo ve como: hay pequeñas partes del juego en las que aún no soy perfecto, y quiero ser perfecto en ellas”. Nickeil añade que cuando hablan de legado, los campeonatos nunca salen a relucir. “Está tratando de ser el mejor hombre que puede ser”, dice Alexander-Walker. “De eso se trata todo: de lo que dejamos a nuestros hijos y de lo que queremos que vean cuando nos miren”.
Entonces, ¿cómo exactamente mejora un MVP? No se trata de una estadística en particular, aunque Gilgeous-Alexander está convencido de que puede mejorar en varias. De nuevo, es el juego dentro del juego. Por ejemplo, encontrar maneras de conservar energía. A los 27 años, Gilgeous-Alexander puede cargar con más de 35 minutos por partido sin sacrificar eficiencia. Pero eso no siempre será así. El verano pasado estudió cómo Michael Jordan y Kobe Bryant incrementaron su juego de espaldas al aro en etapas más avanzadas de sus carreras. Cómo LeBron James mejoró como cortador sin balón en su segunda etapa en Cleveland. Cómo Jason Kidd se transformó de un relámpago en campo abierto a un tirador de triples del 40%. “Tu cuerpo te obliga a hacer eso”, dice Gilgeous-Alexander. “Si quieres un éxito sostenido a lo largo de una carrera, tienes que ser mejor sin el balón”.
Éxito sostenido. Sus ojos se abren cuando encuentra esas palabras, como si hubiera detectado una rendija para dividir una doble marca. Eso es lo que está buscando. Si los campeonatos llegan como consecuencia, que así sea. Gilgeous-Alexander apenas era un adolescente durante el último auge del Thunder. “Ese equipo tenía tres talentos de nivel MVP y cualquiera habría apostado la casa a que eventualmente lo iban a resolver y ganar”, dice. “Pero nunca sabes con la vida y cómo se dan las cosas”.
Tal vez. Pero Shai está bastante cerca de descifrarlo. “A veces todavía me pellizco”, dice. “Pensando en dónde estaba hace 10 años”. Su voz se apaga. “Cuando creces tienes metas y las escribes, y piensas: algún día voy a lograr esto. Pero hay mucha más gente que hace eso y no cumple sus objetivos, que la que realmente los cumple. Así que siempre existe esa sensación de ¿de verdad esta es mi vida? Y no sé si eso algún día vaya a desaparecer”.