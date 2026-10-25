Steelers conquistan París: vencen a los Saints y Aaron Rodgers supera a Peyton Manning

Los Pittsburgh Steelers conquistaron el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en Francia tras vencer 16-10 a los New Orleans Saints en el Stade de France. La defensiva de Pittsburgh no permitió puntos durante la segunda mitad, mientras Aaron Rodgers lanzó el pase de touchdown número 540 de su carrera y superó a Peyton Manning para quedarse con el tercer lugar histórico de la liga.

Pittsburgh estableció su estilo desde la primera serie. Jaylen Warren encontró espacios por tierra y Chris Boswell cerró el avance con un gol de campo de 28 yardas. Los Steelers controlaron el reloj, pero no lograron despegarse debido a las constantes presiones de Chase Young y Carl Granderson sobre Rodgers.

New Orleans respondió en el segundo cuarto. Tyler Shough conectó un pase de 49 yardas con Barion Brown que colocó a los Saints en territorio rival, aunque la ofensiva tuvo que conformarse con el gol de campo de 38 yardas de Daniel Carlson para empatar el encuentro.

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La jugada histórica llegó poco después. Rodgers encontró a DK Metcalf en un envío de 51 yardas y después completó con Darnell Washington un pase de cuatro yardas dentro de la zona de anotación. El touchdown puso el marcador 10-3 y llevó al quarterback de Pittsburgh a 540 pases de anotación en temporada regular, uno más que Peyton Manning. Rodgers quedó solamente por detrás de Tom Brady y Drew Brees en la lista de todos los tiempos.

Los Saints no permitieron que Pittsburgh se escapara. Shough condujo una serie de 52 yardas y, en cuarta oportunidad desde la yarda uno, localizó a Devaughn Vele para empatar 10-10. Los Steelers todavía aprovecharon los últimos segundos del segundo cuarto y Boswell conectó un gol de campo de 47 yardas para mandar a su equipo al descanso con ventaja de 13-10.

New Orleans abrió la segunda mitad con una marcha de 68 yardas y parecía listo para tomar el control. Sin embargo, Payton Wilson interceptó a Shough en la yarda 11 de Pittsburgh y devolvió el balón hasta la 29. La pérdida resultó decisiva: los Saints habían recorrido el campo, pero salieron sin puntos de su mejor oportunidad tras el descanso.

La ofensiva de los Steelers transformó el error en una serie de más de siete minutos. Boswell anotó desde 39 yardas y amplió la diferencia a 16-10. La defensiva de New Orleans mantuvo abierto el encuentro con otra captura de Young, quien llegó a siete en la temporada, pero su ataque no consiguió aprovechar el esfuerzo.

Los Saints tuvieron una última oportunidad clara en el cuarto periodo. Avanzaron hasta territorio de Pittsburgh, pero Carlson falló un intento de 52 yardas hacia la derecha. Más tarde, Patrick Queen capturó a Shough y frenó otra posesión, mientras la defensa de los Steelers cerró todos los caminos terrestres: Alvin Kamara terminó con cinco yardas en seis acarreos y New Orleans apenas produjo 18 yardas por tierra.

Rodgers sentenció el partido de una manera inesperada. Con Pittsburgh en busca de consumir los últimos minutos, el quarterback de 42 años escapó de la presión y corrió ocho yardas para conseguir el primero y diez que permitió a los Steelers agotar el reloj.

El veterano completó 19 de 30 pases para 212 yardas, un touchdown y ninguna intercepción. Warren fue el motor de Pittsburgh con 97 yardas en 16 acarreos, además de 36 por recepción. Shough terminó con 278 yardas, un touchdown y una intercepción tras completar 30 de sus 38 envíos; Kamara encabezó a New Orleans por aire con siete recepciones para 57 yardas.

Pittsburgh salió de París con marca de 5-2 y su tercera victoria consecutiva. Los Saints cayeron a 2-5 después de quedarse sin puntos durante toda la segunda mitad. Francia recibió por primera vez un partido oficial de la NFL y el capítulo inaugural terminó con una defensa dominante, una nueva marca de Rodgers y los Steelers como los primeros vencedores en suelo francés.