Steelers contratan a Mike McCarthy, nativo de Pittsburgh, como su coach
Mike McCarthy regresa a casa.
De acuerdo con múltiples reportes la tarde del sábado, el coach de 62 años fue contratado como el próximo head coach de los Steelers. McCarthy nació y creció en Pittsburgh y asistió a Bishop Boyle High School en Homestead, Pensilvania.
En 18 temporadas como entrenador de los Packers y los Cowboys, McCarthy acumuló un récord de 174-112-2 (.608) en temporada regular y de 11–11 (.500) en playoffs, además de conquistar el Super Bowl XLV con Green Bay —junto a Aaron Rodgers, de quien hablaremos más adelante— para cerrar la campaña 2010–11 de la NFL.
Antes de convertirse en head coach, McCarthy se desempeñó como asistente graduado en Fort Hays State de 1987 a ’88 y en la University of Pittsburgh de ’89 a ’91, antes de ser ascendido a coach de wide receivers en ’92. Posteriormente dio el salto a la NFL, donde pasó dos temporadas como coach de control de calidad ofensiva con los Chiefs (’93 a ’94), para luego ser promovido a coach de quarterbacks de ’95 a ’98. Más tarde entrenó a los QBs de los Packers en 2000 y fungió como coordinador ofensivo de los Saints de 2000 a ’04 y de los 49ers en ’05.
¿Podrían reunirse Aaron Rodgers y Mike McCarthy en Pittsburgh?
Aunque Aaron Rodgers firmó apenas un contrato por un año con Pittsburgh el pasado offseason —y le dijo a The Pat McAfee Show de ESPN que estaba “bastante seguro” de que sería el último—, la contratación de McCarthy podría ser el gancho para traerlo de vuelta a la Steel City por un intento más.
Rodgers y McCarthy compartieron 13 temporadas con los Packers entre 2006 y 2018, etapa en la que ganaron el Super Bowl antes mencionado y registraron un récord de 100-57-1 en temporada regular. En ese lapso, Rodgers completó el 64.8% de sus pases, lanzó para 338 touchdowns y 79 intercepciones, y obtuvo dos de sus cuatro premios MVP en 2011 y ’14 bajo el mando de McCarthy.
En el tema, Connor Hughes de SNY publicó a inicios de esta semana en X (antes Twitter) sobre una conversación que sostuvo con Rodgers hacia el final de su etapa con los Jets, en la que el quarterback mencionó que “donde sea que termine Mike McCarthy” podría ser su próximo destino potencial.
Ha pasado más de un año desde aquella charla, pero quizá esta contratación sea lo que motive al ahora quarterback de 42 años a intentar una 22ª temporada en la NFL.