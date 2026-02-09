Super Bowl LX: Un infalible Jason Myers y la defensiva le dan el título a Seattle
En el Super Bowl LX hubo un héroe inesperado, el pateador Jason Myers, un veterano de 11 años en la NFL que como buen jugador de su posición, estaba acostumbrado a vivir fuera de los reflectores.
Sin embargo, en la edición 60 del Súper Tazón, fue el héroe del partido al marcar cinco goles de campo para encabezar la victoria de los Seattle Seahawks por 29-13 sobre los New England.
Fue el segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia. El primero fue en 2013, cuando una de las figuras fue, como se suponía, el quarterback Russell Wilson, hoy, el mariscal de campo de Seattle, Sam Darnold, apenas logró un pase para touchdown.
La estrella indiscutible fue Myers, quien impuso un récord con sus cinco goles de campo en un partido por el título de la NFL. El pateador fue secundado por la dura defensa de su equipo, que capturó seis veces a Drake Maye, quarterback de los Patriots, y obligó a sus rivales a despejar ocho veces, cerca de la marca de 11, impuesta por los Giants en el Super Bowl XXXVII.
El partido
Las defensivas fueron las protagonistas en el primer cuarto, en especial la de los Seahawks, que con una presión constante capturó un par de veces a Drake Maye, quien apenas lanzó para 34 yardas.
Mientras que la defensiva de Nueva Inglaterra solo le dio oportunidad de anotar a la de los Seahwaks en su primera ofensiva, en la que Jason Myers convirtió un gol de campo de 33 yardas para poner 3-0 el partido.
La narrativa del segundo cuarto fue la misma del primero, las defensivas volvieron a ser las figuras, con la de Seattle superior, al no fallar en los momentos importantes.
Condicionaron el primer ataque de los Patriotas a solo cinco yardas y le permitieron a su ofensiva a volver sorprender en el inicio, con otro gol de campo de Myers, ahora de 39 yardas para poner 6-0 el encuentro.
Después de ello, la protección de los Seahawks no desentonó, a penas dejó avanzar 12 yardas más a sus rivales y capturó una vez más a Maye, que no encontró espacios para mandarle balones a sus receptores, mientras que Myers, en la última jugada de Seattle, volvió a lograr un gol de campo, de 34 yardas, para el 9-0.
En el tercer cuarto, de nuevo, la defensiva de Seattle no le dio paz a Maye y lo capturó un par de veces más para llevarlo a un total de 20 en la postemporada, un récord en la NFL.
Los Seahawks volvieron a pegar en su primer intento, otro gol de campo de Myers, para poner 12-0 el encuentro.
En el último cuarto, por fin cayeron los touchdowns.
Sam Darnold realizó un pase de 16 yardas a AJ Barner y luego llegó Myers para hacer efectivo el punto extra y dejar 19-0 el marcador.
Enseguida, Maye se sacudió la presión de los defensivos para darle un pase de 35 yardas a Mack Hollins; Andy Borregales convirtió el punto extra para poner 19-7 el duelo.
Tras ello, volvió a aparecer Myers para concretar otro gol de campo para el 22-7 y una captura más a Maye provocó un balón suelto con el que Uchenna Nwosu corrió 44 yardas para dejar 29-7 el partido.
Cuando parecía una paliza asegurada, Maye reaccionó con otro pase de anotación, ahora de siete yardas a Rhamondre Stevenson, para el 29-13 final.