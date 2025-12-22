Super Bowl: más que un juego, los shows de medio tiempo que definieron una era
El Super Bowl es el evento deportivo más importante de la NFL y uno de los espectáculos más vistos en el mundo, pero más allá del futbol americano, el Super Bowl se ha convertido en un fenómeno cultural global y familiar. Millones de personas lo observan cada año no solo por el juego, sino por el show del medio tiempo, un espectáculo que combina música, producción, escenografía y cultura pop al máximo esplendor.
Por este escenario han desfilado artistas de alta gama como Michael Jackson (el llamado Príncipe del Pop), Prince, Beyoncé, Shakira y Jennifer López, U2, Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, Usher, los Black Eyed Peas o Paul McCartney, entre muchos otros.
Y este 2026 promete ser uno de los más comentados por redes sociales y exposición de medios debido a su protagonista: el Conejo Malo Bad Bunny. El Puertorriqueño es una de las figuras más influyentes —y polarizantes— de la música hoy en día… o lo amas o lo odias. Con apariciones en el cine (Tren Bala y Caught Stealing) y en Saturday Night Live, Bad Bunny se presentará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara California.
Aunque su participación ha generado polémica —el presidente estadounidense Donald Trump expresó su desacuerdo por motivos políticos—, el público ya espera con ansias lo que promete ser un espectáculo histórico.
Por lo pronto mientras llega ese día, en Sports Illustrated damos una ojeada al pasado y elegimos nuestro Top 10 de los mejores shows del medio tiempo del Super Bowl.
Breve historia del Half Time Show
Todo comenzó alrededor de los años 60 como una oportunidad para que se presentarán las bandas colegiales. Posteriormente, ya en los 70 y a medida de que el Super Bowl fue creciendo, se hizo más clara y popular la evolución del espectáculo a mitad del partido. Más allá de algunos grupos de folk, comenzaron a aparecer artistas de mayor renombre, incluidas figuras del jazz y del entretenimiento clásico, como Ella Fitzgerald o Carol Chann.
Esta tendencia se mantuvo durante los años 80, aunque con un cambio importante tras bambalinas: tomaron protagonismo Disney y el grupo Up With The People, una organización cuyo propósito fue promover temas como multiculturalismo y el positivismo a través de la música y el baile. Estos grupos realizaron multiples espectáculos llenos de color, pasión y energía. Sin embargo, a pesar de la ambición escénica, muchos espectadores aprovechaba el medio tiempo como excusa para ir al baño o servirse un refresco.
Pero el panorama cambió en el año 1993 con la presentación del Rey del Pop Michael Jackson. A partir de su aparición comenzó la era mainstream y esta pausa de entretiempo se convirtió en el show más visto del año en el cual se presentarán las estrellas más reconocidas mundialmente.
Top 10 Shows del Medio Tiempo del Super Bowl
1. Michael Jackson (Super Bowl XXVII, 1993 – Pasadena, California)
El momento en que el Super Bowl se transformó en un evento global. Michael Jackson cambió la forma de hacer un espectáculo como lo es el medio tiempo: una coreografía cercana al perfeccionismo, producción de primer nivel y clásicos como Billie Jean, Thriller y Black or White. Su presentación marcó un antes y un después en la historia del espectáculo.
2. Prince (Super Bowl XLI, 2007 – Miami, Florida)
Bajo una tormenta épica, Prince interpretó Purple Rain. Un momento casi cinematográfico que muchos consideran el mejor show del medio tiempo de todos los tiempos.
3. Katy Perry (Super Bowl XLIX, 2015 – Glendale, Arizona)
Desde su entrada sobre un león mecánico, posicionándose como una de las mejores artistas de pop, hasta los icónicos tiburones azules que hoy en día son fenómeno mediático en la redes sociales, Katy Perry ofreció un show colorido, divertido y lleno de producción. Con invitados como Lenny Kravitz y Missy Elliott, entregó uno de los espectáculos más virales y recordados.
4. Shakira & Jennifer López (Super Bowl LIV, 2020 – Miami, Florida)
Latinoamérica se apoderó del escenario. Con energía, coreografía, poder femenino y un mensaje cultural potente, Shakira y JLo representaron a toda una generación. Hips Don’t Lie, On the Floor y Waka Waka encendieron el Hard Rock Stadium.
5. Lady Gaga (Super Bowl LI, 2017 – Houston, Texas)
Gaga demostró y conquistó el escenario aunado que demostró porque es una de las artistas más completas de su generación. Su performance fue una locura puesto que se lanzó desde el techo del estadio y cantó en vivo durante toda su presentación. Una energía, voz y mensaje que muchos aspiran.
6. Bruno Mars (Super Bowl XLVIII, 2014 – East Rutherford, Nueva Jersey)
Bruno trajo el funk y el soul. Con los Red Hot Chili Peppers como invitados, su presentación fue pura energía. Locked Out of Heaven y Uptown Funk se sintieron como himnos.
7. The Black Eyed Peas (Super Bowl XLV, 2011 – Arlington, Texas)
Con una escenografía futurista y luces LED, el grupo liderado por will.i.am junto a Fergie marcó el ritmo del pop electrónico de principios de los 2010. Invitados especiales como Usher y Slash demostraron todo su potencial.
8. Paul McCartney (Super Bowl XXXIX, 2005 – Jacksonville, Florida)
Una leyenda del rock en uno de los shows más elegantes y nostálgicos. McCartney repasó clásicos de The Beatles como Hey Jude y Live and Let Die, con una ejecución impecable.
9. Coldplay (Super Bowl 50, 2016 – Santa Clara, California)
Color, alegría y emoción. Coldplay unió generaciones con un espectáculo lleno de luz y optimismo, acompañado por Beyoncé y Bruno Mars, en una celebración musical que resumió el espíritu del evento.
10. Rihanna (Super Bowl LVII, 2023 – Glendale, Arizona)
Tras años de ausencia en el mundo del entretenimiento, Rihanna regresó a los escenarios con una puesta flotando sobre plataformas y rodeada de bailarines. Sin invitados, solo su presencia bastó para dominar el espectáculo. Cabe recalcar que estaba embarazada. El bebe vivió quizá el mejor momento de su vida sin saberlo.
Menciones Especiales
También vale la pena acordarnos de dos presentaciones estelares que hicieron vibrar, emocionar y gritar de alegría a millones: las de U2 y Bruce Springsteen. Ambos lograron conectar con el público de una manera especial nunca antes vista
El performance de U2, en el Super Bowl XXXVI (2002), fue un momento histórico: mientras sonaba Where the Streets Have No Name, los nombres de las víctimas del 11 de septiembre aparecían en una pantalla gigante, convirtiendo el espectáculo en un homenaje emotivo a los Estados Unidos. Además era la banda icónica del momento
Por su parte, Bruce Springsteen en el Super Bowl XLIII (2009), ofreció un show lleno de energía, rock clásico y carisma puro. The Boss hizo que todo el estadio —y millones frente a la pantalla— saltaran y cantaran.
Bad Bunny y la competencia del entretenimiento
La elección de Bad Bunny como artista del Super Bowl 2026 marca un nuevo capítulo para el SB: será el primer artista latino en solitario en protagonizar el show más querido de Estados Unidos.
Su mezcla de reguetón, trap y pop global representa una nueva era en la que los sonidos urbanos dominan el mainstream. Pero también despierta controversia debido a que sus formas pueden llegar a ser irreverentes con líricas cuyo estilo y contenido no a todo el público agrada, además, su reciente discurso político en reivindicación de la libertar de Puerto Rico, lo han convertido en una figura polarizante, que siempre están en oídos y boca de todos.
Dato curioso: el actor Jon Hamm, famoso por Mad Men, es un verdadero fan de Bad Bunny . Ha dicho en entrevistas que no se pierde ni un solo show del Conejo. Como él, millones de personas lo ven más por el espectáculo musical que por el partido
También el magnate y estrella del baloncesto LeBron James es un gran fan de Bad Bunny, de hecho, ya expresó su entusiasmo por verlo en el Super Bowl 2026, incluso esperando asistir para apoyarlo en persona.
Fun facts del Super Bowl
1. El show más visto de la historia
El show de Katy Perry en 2015 sigue siendo el más visto en la historia del Super Bowl, con más de 118 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Y sí, el famoso Left Shark (el tiburón que bailó fuera de ritmo) se volvió un meme mundial.
2. Nadie cobra por cantar
Aunque parezca increíble, los artistas del medio tiempo no cobran ni un dólar por presentarse. La NFL cubre los gastos de producción, pero el verdadero pago es la exposición: después de su show, las ventas y reproducciones de los artistas suelen dispararse hasta un 500 %.
3. Todo se monta en minutos
El escenario del medio tiempo se arma en menos de ocho minutos y se desmonta en otros siete. Detrás hay un ejército de técnicos, coreógrafos y voluntarios que ensayan durante semanas para que todo parezca magia.
4. El efecto Super Bowl
Tras su presentación en 2017, las canciones de Lady Gaga subieron más de 1,000 % en reproducciones digitales en un solo día. Cada año los artistas del Super Bowl experimentan el mismo “efecto viral”.
5. Cuando la propia lluvia hizo historia
En 2007, durante la actuación de Prince, cayó una tormenta eléctrica. Le preguntaron si quería cancelar y respondió: “¿Puedes hacer que llueva más?” Minutos después, interpretó Purple Rain bajo la lluvia real.
Lo que nadie te quiere contar del Super Bowl
1. La presión de los artistas
Ciertos artistas enfrentan estrés extremo y presión mediática, ya que cada show debe ser prácticamente perfecto. Un dato que pocos conocen es que Lady Gaga y Prince ensayaron bajo condiciones extremas, demostrando que la preparación de un espectáculo puede ser tan demandante como la de un partido de la NFL.
2. El fenómeno comercial detrás del show
Detrás del glamour, el medio tiempo es una maquinaria de marketing y negocio. Cada actuación aumenta ventas, reproducciones y la exposición global de los artistas, mientras que la NFL y los patrocinadores maximizan el impacto económico del evento.
3. El riesgo físico para los artistas
Al igual que los jugadores, los bailarines y artistas enfrentan riesgos reales de lesiones: acrobacias, coreografías intensas y cambios de vestuario veloces pueden causar accidentes si no se ejecutan perfectamente. La preparación y resistencia física son clave.
4. La coreografía perfecta
Cada segundo del espectáculo debe funcionar a la perfección tanto para el estadio como para la televisión, como una jugada decisiva en un partido de futbol americano. El éxito depende del trabajo conjunto de artistas, técnicos, productores y coreógrafos, recordando que detrás del show hay un equipo tan sincronizado como un equipo campeón de la NFL
5. Todos ganan
El medio tiempo no solo impulsa a los artistas: las marcas asociadas (ropa, perfumes o bebidas) también reportan picos de ventas en los días posteriores al evento.