Tampa Bay gana a Carolina 16-14 y se mantienen con posibilidades en la búsqueda del título de la NFC Sur
Los Bucaneros de Tampa Bay derrotaron a las Panteras de Carolina 16-14 en el Raymond James Stadium en la Semana 18. Los Bucs ahora necesitan mañana una derrota de los Falcons ante los Saints para agenciarse la División Sur de la NFC.
El mariscal de campo Baker Mayfield completó 16 de 22 intentos para 203 yardas y un touchdown.
Mayfield lanzó un pase de touchdown a Cade Otton, Chase McLaughlin pateó tres goles de campo y los Bucaneros evitaron la eliminación en un sábado donde la lluvia fue protagonista.
Las Panteras del equipo de Dave Canales no lograron conseguir la victoria y solo generaron 19 yardas de carrera en 14 acarreos contra una fuerte defensa de los Bucaneros.
Tampa Bay en este momento tiene la ventaja necesaria para acceder a la postemporada de la NFL de 2025, pero Carolina todavía tiene un camino a pesar de no tener juegos restantes.
Las Panteras todavía pueden llegar a los Playoffs, solo necesitan obtener ayuda de uno de sus rivales de División, los Atlanta Falcons, para que eso suceda.
Necesitan que los Falcons ganen a los Santos de Nueva Orleans en la Semana 18 para crear un empate a tres en la cima de la Dvisión. Tal resultado les permitiría entrar en los Playoffs como campeones de la NFC Sur, dado su récord cara a cara contra los Buccaneers y los Falcons.