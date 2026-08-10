Teddy Bridgewater anuncia su retiro definitivo después de vencer al pronóstico más difícil
Teddy Bridgewater puso punto final a una de las trayectorias más resistentes de la NFL. El quarterback anunció este lunes su retiro definitivo después de 12 años de carrera y explicó que su rodilla izquierda ya no responde de la misma forma, incluso después de actividades tan sencillas como permanecer de pie sobre el césped.
“Esta vez es oficial”, escribió Bridgewater al confirmar una decisión que comenzó a tomar durante el fin de semana, cuando se separó de los Detroit Lions. El quarterback de 33 años aseguró que escuchará a su cuerpo para proteger su salud y mantenerse presente en la vida de sus hijos. Su familia también espera la llegada de un nuevo bebé durante las próximas semanas.
Los Minnesota Vikings seleccionaron a Bridgewater con la elección 32 del Draft de 2014, después de su destacada etapa en Louisville. Asumió la titularidad durante su campaña de novato y un año después condujo al equipo a una marca de 11-5 y al título de la División Norte de la Conferencia Nacional. Aquella temporada le permitió asistir al único Pro Bowl de su carrera.
Su futuro parecía ligado a Minnesota, pero todo cambió el 30 de agosto de 2016. Bridgewater sufrió una dislocación en la rodilla izquierda, la ruptura completa del ligamento cruzado anterior y daños en otras estructuras durante una práctica. La lesión requirió una reconstrucción de varios ligamentos y puso en duda que pudiera volver a caminar con normalidad, mucho menos disputar otro partido profesional.
Bridgewater regresó a un encuentro oficial en diciembre de 2017, después de más de 15 meses de rehabilitación. Su etapa con los Vikings concluyó poco después, pero su carrera encontró una segunda oportunidad en Nueva Orleans. En 2019 sustituyó a Drew Brees y ganó los cinco partidos que inició con los Saints. Completó el 67.9 por ciento de sus pases, sumó nueve touchdowns y sólo sufrió dos intercepciones durante aquella campaña.
Ese desempeño le permitió firmar un contrato de tres años y 63 millones de dólares con los Carolina Panthers en 2020. Después ocupó la titularidad con los Denver Broncos en 2021 y también pasó por Miami, Detroit y Tampa Bay. Nunca recuperó por completo el papel de quarterback franquicia que Minnesota imaginó, pero se mantuvo en la liga gracias a su precisión, liderazgo y capacidad para adaptarse.
Bridgewater termina su carrera con 83 partidos de temporada regular, 65 como titular, 15,182 yardas por pase, 75 touchdowns y 47 intercepciones. Completó el 62.5 por ciento de sus envíos y registró una marca de 33 victorias y 32 derrotas como titular. También aportó 848 yardas y 11 anotaciones por tierra.
Su despedida incluye varios capítulos. Después de la temporada de 2023 anunció un primer retiro y asumió la dirección del equipo de Miami Northwestern, su antigua preparatoria. En 2024 llevó al programa al campeonato estatal de Florida, pero regresó a la NFL a finales de ese año para apoyar a Detroit. Disputó cuatro encuentros con Tampa Bay en 2025 y volvió a los Lions en 2026 como suplente de Jared Goff.
La rodilla que amenazó con terminar su carrera hace una década finalmente marcó el límite. Sin embargo, Bridgewater no se marcha como el quarterback cuya lesión le impidió alcanzar su potencial, sino como el jugador que regresó cuando muchos médicos y especialistas consideraban improbable que pudiera hacerlo.
Teddy Bridgewater no ganó un Super Bowl ni alcanzó las cifras de los grandes quarterbacks de su generación. Su legado quedó en otro lugar: convirtió una recuperación casi imposible en una década adicional dentro del futbol americano y demostró que una carrera también puede medirse por todo lo que un jugador tuvo que superar para conservarla.