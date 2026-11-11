Tom Brady les dio a los aficionados de los Patriots el regreso a casa que tanto esperaban

FOXBOROUGH, Massachusetts. — He sido muy crítico con Tom Brady durante el último año y algunos meses. Desde decir que no tenía preferencia por ningún equipo en el Super Bowl de febrero pasado entre los Patriots y los Seahawks, hasta adquirir una participación como propietario de los Raiders, equipo que pertenece a la misma conferencia que New England, y todo lo que ha ocurrido entre ambos momentos, el mejor quarterback de todos los tiempos parecía haber hecho todo lo posible por distanciarse del equipo al que llevó a ganar seis títulos de Super Bowl.

Por eso, cuando se preparaba para regresar el domingo al Gillette Stadium para narrar en Fox el partido entre Patriots y Packers —una visita que marcaba su quinta aparición en Foxborough desde que decidió llevar su talento a los Buccaneers en 2020—, decidí prestar mucha atención a su comportamiento.

Estuvo impecable. Sin necesidad de matices.

Todo comenzó el sábado por la tarde, cuando Rob Gronkowski fue inducido al Salón de la Fama de los Patriots. Con las malas condiciones climáticas en Nueva Inglaterra como excusa y un kickoff programado para las 4:25 p. m. ET que fácilmente habría justificado tomar un vuelo el domingo por la mañana, Brady podría haberse limitado a cumplir con el compromiso y enviar un video selfie improvisado para proyectarlo en las pantallas de video de Patriots Place Plaza, como hizo la temporada pasada cuando Julian Edelman fue inducido.

En cambio, el ícono de la franquicia hizo lo correcto y viajó a Massachusetts un día antes. Con una chaqueta roja, Brady estuvo presente para celebrar al tight end que le hizo mucho más fácil la vida como jugador durante más de una década.

"No podía faltar", le dijo a Gronkowski en un video publicado por los Patriots en redes sociales.

Gronk & Tommy ❤️ pic.twitter.com/Akg17bJfvF — New England Patriots (@Patriots) November 7, 2026

Naturalmente, cuando Brady fue presentado como "el jugador más laureado en la historia de la NFL" antes de las actividades del sábado, recibió una enorme ovación de los incontables aficionados de los Patriots que llenaron la plaza, donde casualmente se encuentra una estatua de bronce de 12 pies de altura que lo representa con un puño levantado. Después de estrechar la mano y abrazar en el escenario al presidente de los Patriots, Jonathan Kraft, Brady saludó con ambas manos en varias ocasiones a los asistentes y articuló "Hola, chicos" repetidamente.

El exjugador de 49 años se mostró visiblemente conmovido por la recepción y también dejó ver mucha emoción durante la proyección de un video con las mejores jugadas de Gronkowski en la ceremonia.

"Creo que fue algo muy importante que estuviera aquí", me dijo un aficionado de los Patriots de toda la vida en el estacionamiento del Gillette Stadium antes del partido del domingo. "Porque, como dijo Gronk, podría haber estado en cualquier lugar del mundo y decidió estar aquí. Y es evidente que son muy unidos: él, Jules [Julian Edelman], 'Dola [Danny Amendola] y todos ellos".

Sin embargo, ese mismo aficionado reconoció que la ausencia de Brady en el partido de la Semana 5 de los Patriots contra los Raiders —cuando fueron homenajeados el pateador Adam Vinatieri, miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, y el equipo de New England que ganó el Super Bowl de 2001— no le pareció correcta.

"Sí me molestó un poco cuando llegó la semana de los Raiders", explicó. "Entiendo que tiene dinero invertido en los Raiders y todo eso, pero él es quien es gracias a esta organización. [...] Seré aficionado de Brady el resto de mi vida, pero, vaya, realmente desearía que hubiera sido azul, rojo y blanco de principio a fin".

Brady regresó al Gillette Stadium el domingo para narrar junto a Kevin Burkhardt lo que terminó siendo una victoria de los Packers por 45-27 sobre los Patriots. Como siempre, recorrió el campo junto con el resto del equipo de transmisión de Fox. Sin embargo, esta vez fue diferente, ya que Brady no sólo pudo reencontrarse con algunos de sus antiguos compañeros, incluido el receptor Troy Brown, tres veces campeón del Super Bowl, sino también con el actual quarterback de los Patriots, Drake Maye, quien ahora ocupa la posición que Brady desempeñó durante más de 20 años.

De manera similar a como los Patriots aprovecharon el fin de semana de Vinatieri para celebrar un campeonato del Super Bowl, la organización rindió homenaje al décimo aniversario de su remontada de 28-3 ante los Falcons en el Super Bowl LI antes del kickoff. Aunque Brady no bajó al campo porque faltaban apenas unos minutos para el inicio del partido, apareció dentro de la cabina de transmisión de Fox en la pantalla gigante del estadio y volvió a saludar a los aficionados de los Patriots. Esta vez, articuló "Gracias" en repetidas ocasiones mientras el público se ponía de pie.

Welcome back CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/8OCv0RieVi — New England Patriots (@Patriots) November 8, 2026

Justo después del medio tiempo, Burkhardt comentó lo increíble que era ver el regreso de Brady a Foxborough.

"Sin duda lo es", respondió Brady antes de explicar lo que había significado para él.

"¡Vaya, qué nostalgia!", continuó. "Y volver a ver ayer a mis antiguos compañeros y rendir homenaje a Gronk. Sé que el señor [Robert] Kraft está en casa; sólo quiero saludar a RKK. Sé que está viendo esto. [...] No puedo agradecer lo suficiente todo el cariño y el apoyo que recibí durante 20 años aquí. Siento que soy el hombre más afortunado del mundo por haber jugado para esta comunidad increíble. [...] Tuve a los compañeros y coaches más extraordinarios en cada etapa, e intentamos salir al campo y hacer las cosas de la manera correcta. Mucha humildad, mucho conocimiento de nosotros mismos y muchas actuaciones extraordinarias de mis compañeros en los momentos decisivos. Por eso cuelgan esos estandartes. Nadie puede quitárselos. Estarán ahí colgados para siempre".

Y así, aunque Brady ha dado a los aficionados de los Patriots muchos motivos para cuestionarlo desde que dejó la organización, este fin de semana estuvo lejos de ser uno de esos momentos. Durante dos días, el mejor jugador que ha visto la NFL dejó su ego a un lado, abrazó su pasado y le permitió a New England volver a ver al jugador del que se enamoró hace más de dos décadas.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/11/2026, traducido al español para SI México.