Tony Romo comparte el lado positivo tras separarse de CBS de mutuo acuerdo

Tony Romo y CBS acordaron separarse de mutuo acuerdo, anunció la cadena el viernes, poniendo fin a la etapa de casi una década del analista en la cabina de transmisión.

“CBS Sports y Tony Romo acordaron mutuamente separarse”, dijo CBS en un comunicado, según Richard Deitsch. “Agradecemos a Tony por sus contribuciones durante los últimos nueve años y le deseamos lo mejor en el futuro”.

Romo también emitió un comunicado a través de su equipo de relaciones públicas:

“Estoy orgulloso de lo que logré en CBS Sports durante los últimos nueve años. Abordé mi papel como analista de partidos de la misma manera en que he afrontado todo en mi vida: con el deseo de ganar y ser lo mejor que pueda.

“Voy a aprovechar este tiempo para tomar un descanso, algo que nunca había hecho antes, y concentrarme en mi salud y mi familia antes de pasar a mi próxima oportunidad. Estoy agradecido por mi tiempo con CBS Sports y por el apoyo continuo de mi familia y amigos, así como de la comunidad de la NFL y los aficionados”.

La noticia de la salida de Romo de la cadena llega poco más de dos meses después de que fuera arrestado en Milwaukee en julio bajo sospecha de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol (OWI), cargo ante el que el mes pasado se declaró sin oposición. Romo tuvo que pagar una multa de 784 dólares y perdió sus privilegios para conducir durante seis meses, entre otras consecuencias disciplinarias. Después de su arresto, CBS lo suspendió “hasta nuevo aviso”. En lugar de Romo, la cadena ascendió a J.J. Watt al equipo principal de transmisiones de la NFL junto al narrador Jim Nantz.

A raíz de la noticia, J.J. Watt continuará trabajando con Nantz, de acuerdo con CBS.

“JJ Watt continuará trabajando junto a Nantz y Tracy Wolfson en nuestro equipo principal de transmisiones de la NFL durante el resto de la temporada”, señaló la cadena en su comunicado. “Todos los demás equipos permanecen igual, incluidos Ian Eagle, Ross Tucker y Evan Washburn”.

NEWS: Tony Romo and CBS Sports have parted ways. pic.twitter.com/TZfpoLmIr9 — Richard Deitsch (@richarddeitsch) October 2, 2026

Romo, de 46 años, formó parte del equipo principal de transmisiones de CBS desde 2017. Narró tres Super Bowls junto a Nantz, incluido el Super Bowl LVIII en 2024, en el que los Chiefs derrotaron a los 49ers. El exquarterback de los Cowboys tenía cuatro años restantes en el contrato de 10 años y 180 millones de dólares que firmó con CBS en 2020.

Romo y CBS Sports llegaron a un acuerdo económico antes del anuncio del viernes, según Andrew Marchand y Mark Puleo, de The Athletic. Las dos partes evitaron llegar a los tribunales, según Marchand y Puleo, lo que parece indicar que Romo recibirá una parte considerable del dinero que aún se le adeudaba (72 millones de dólares).

Cuando CBS lo suspendió indefinidamente a principios de septiembre, Romo compartió un mensaje sincero en redes sociales en el que reveló su “dependencia excesiva del alcohol”.

“Esta mañana enfrenté un reciente fracaso personal al declararme sin oposición ante una infracción civil por OWI en Wisconsin. Asumo completamente la responsabilidad”, escribió Romo en Instagram.

“Varias cirugías de espalda pusieron fin a mi carrera antes de lo que esperaba y me dejaron con un dolor constante y debilitante. Ese dolor me llevó a depender de medicamentos para el dolor, y mis esfuerzos por dejar esos medicamentos me llevaron a una dependencia excesiva del alcohol.

“Como les he enseñado a mis tres hijos pequeños: cuando fallas, te levantas y asumes toda la responsabilidad. Ese es un primer paso importante. El paso más difícil e importante es examinar el camino que te llevó hasta aquí y hacer los cambios necesarios para seguir adelante. Ese camino requiere honestidad. Nada de esto es una excusa. Estos son mis fracasos y asumo la responsabilidad por ellos”.

Romo terminó diciendo que planeaba concentrarse en su salud y su familia, y pidió privacidad durante este periodo. También añadió que esperaba regresar a CBS “a su debido tiempo”, pero ahora está claro que la cadena seguirá adelante sin él.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/10/2026, traducido al español para SI México.