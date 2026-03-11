Travis Kelce y cómo Taylor Swift lo motivó a regresar con los Chiefs
Primero, para sacar de una vez la gran noticia: Travis Kelce no sabía realmente sobre la remodelación de la casa de su mamá y se enteró de ello en plena transmisión en vivo de televisión.
En cuanto a la noticia secundaria, Kelce confirmó oficialmente que regresará para su temporada 14 en la NFL durante el episodio del martes de The Pat McAfee Show, donde explicó un poco cómo llegó a esa decisión. El ala cerrada de 36 años admitió que todavía está “enamorado del juego”, lo que hizo que su elección fuera bastante sencilla al final. También es probable que esté buscando cerrar su ilustre etapa con los Kansas City Chiefs con una nota alta en 2026—o al menos con una última aparición en los playoffs.
Después, Pat McAfee abordó con cautela a Kelce sobre su relación con su prometida, Taylor Swift, y le preguntó si verla seguir trabajando intensamente en su carrera musical influyó en su decisión de continuar jugando.
“Sin duda”, respondió Kelce. “Compartimos el mismo amor por lo que hacemos y, afortunadamente, hemos tenido ese deseo desde que éramos niños dentro de nuestras profesiones. Es increíble verla seguir sentándose a trabajar, seguir encontrando cosas nuevas sobre las que escribir, seguir descubriendo nuevas melodías y, además de todo eso, verla mantener ese amor y esa alegría por lo que hace.
“Claro que eso motiva. Eso motiva a cualquiera, y más aún tratándose de mi prometida, sabiendo que yo también estoy pasando por un momento en el que intento descubrir exactamente qué me depara el futuro. Es algo que definitivamente me impulsa a decir: ‘¿Sabes qué? Yo tampoco he terminado’. Todavía tengo algunas ideas rondando en mi mente y todavía me queda algo de energía para seguir jugando este deporte”.
Objetivos de pareja.
Kelce y Swift se comprometieron en agosto de 2025 y, según reportes, planean casarse en algún momento de este verano. Desde que hicieron pública su relación hace dos años y medio, Kelce ha hablado con entusiasmo del impacto que Swift ha tenido en su vida, dentro y fuera del campo.
“Yo soy el acompañante. Puedo ir y ser ese fan, porque soy fan. Soy fan de la música, soy fan del arte. Y es muy genial que pueda experimentar lo mismo cuando ella es quien me acompaña en el campo de futbol americano”, dijo Kelce a GQ en 2025. “Siento ese mismo disfrute cada vez que viene a mis partidos. De alguna manera la convertí en fan del football. Ahora es la fan más involucrada: sabe cómo se ven los reportes de lesiones, entiende lo que son las situaciones especiales, tercera y corto… todas esas cosas porque naturalmente le encanta escuchar sobre mi trabajo”.
Cuando llegue septiembre y Kelce vuelva a ponerse el uniforme de los Chiefs en lo que probablemente será su última temporada en la NFL, ya tendrá asegurado un anillo de campeón, pero estará buscando otro más. Swift, por su parte, ha tenido un impacto enorme en los ingresos de la liga en los últimos años y muy probablemente hará más apariciones en el Arrowhead Stadium para apoyar a su pareja. Y la motivación, al parecer, funciona en ambos sentidos: Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, el pasado octubre y no parece tener planes de dejar de hacer música pronto.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/03/2026, traducido al español para SI México.