El último mensaje de A.J. Brown a los Eagles sólo deteriora más su relación con la afición
Aunque durante meses fue bien sabido que los Eagles iban a traspasar al receptor A.J. Brown a los Patriots, eso no ha evitado que su salida siga generando revuelo.
La semana pasada, Brown fue enviado oficialmente a New England después de cuatro temporadas en Philadelphia. Antes de partir rumbo a los Patriots, compartió una emotiva carta dirigida a la afición de los Eagles. También se publicó su entrevista con Maria Taylor, de NBC, en la que habló sobre su relación con el mariscal de campo Jalen Hurts, su última temporada con los Eagles y la forma en que afrontó las dificultades del equipo.
De acuerdo con Mike Garafolo, de NFL Network, cuando Brown acudió a recoger sus pertenencias a las instalaciones de los Eagles, firmó una fotografía suya que estaba en el edificio con el mensaje: “El mejor que ha jugado aquí. Siempre abierto”.
Garafolo agregó que Big Dom, histórico miembro del personal de seguridad de los Eagles, ha sido “categórico” al afirmar que no hay nada de cierto en los rumores sin fundamento que han surgido en torno a Brown y al ex linebacker de Philadelphia, Hassan Reddick.
Pocos jugadores han tenido una etapa de cuatro años tan destacada con un equipo en tiempos recientes como la de Brown con los Eagles. Entre cuatro temporadas consecutivas de más de 1,000 yardas por recepción, dos apariciones en el Super Bowl, un campeonato, sus lecturas en la banca y sus enigmáticas publicaciones en redes sociales durante los problemas ofensivos del equipo, el paso de Brown por Philadelphia ciertamente nunca fue aburrido.
Aunque Brown fue extraordinario como jugador de los Eagles, autodenominarse el mejor que ha jugado para la franquicia es una afirmación audaz. Como varios aficionados se apresuraron a señalar, Brown ocupa apenas el octavo lugar histórico de los Eagles en yardas por recepción, detrás de miembros del Salón de la Fama como Harold Carmichael y Pete Pihos, además de otros receptores campeones como Pihos, Zach Ertz, Pete Retzlaff, Tommy McDonald y Bobby Walston. Después de todo, Brown sólo pasó cuatro temporadas con el equipo antes de ser traspasado porque quería continuar su carrera en otro lugar.
Al final, tanto Brown como los Eagles están dejando atrás lo que fue “una buena etapa”, como declaró el entrenador Nick Sirianni a los reporteros el martes. “Diría que fueron muchos buenos años aquí. A.J. hizo muchas cosas buenas con nosotros”.
Sirianni rápidamente cambió el enfoque hacia el entusiasmo que siente por el actual grupo de receptores del equipo, desde las mayores oportunidades que tendrá el veterano DeVonta Smith hasta las incorporaciones de jugadores como el novato Makai Lemon y Dontayvion Wicks. Sirianni destacó la dureza de Lemon y señaló que Wicks posee un “conjunto de habilidades único” debido a su capacidad para ejecutar rutas y salir de sus cortes, incluso afirmando que ve algo de Keenan Allen en su juego.
Los Eagles siguen adelante, pero como señaló Albert Breer, de Sports Illustrated, Brown continúa siendo una figura popular dentro del vestidor, como lo demuestran las muestras de respeto que le han expresado Saquon Barkley y Cooper DeJean en semanas recientes. Por su parte, Brown no ha perdido tiempo en integrarse a sus nuevos compañeros y entrenadores en los Patriots, quienes la semana pasada elogiaron al receptor cuando finalmente se incorporó al equipo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.