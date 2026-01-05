Un cierre de infarto corona a los Steelers: campeones del Norte de la AFC
Aaron Rodgers apareció cuando más se le necesitaba y los Pittsburgh Steelers se proclamaron campeones del Norte de la AFC tras vencer 26-24 a los Baltimore Ravens la noche del domingo, en un desenlace dramático definido por un gol de campo fallado de Tyler Loop al expirar el reloj.
Con 55 segundos por jugarse, Rodgers lanzó el pase que cambió la historia del partido: un envío de 26 yardas a Calvin Austin III que puso a Pittsburgh al frente. Aunque Chris Boswell erró el punto extra, dejando la puerta abierta para Baltimore, los Ravens no pudieron capitalizar su última oportunidad.
El encuentro tuvo un último cuarto electrizante, con cuatro cambios de ventaja, tres de ellos en los últimos cuatro minutos. Baltimore parecía listo para recuperar el control cuando Lamar Jackson conectó con Isaiah Likely en una ganancia de 28 yardas que colocó el balón en rango de gol de campo. Sin embargo, el intento de 44 yardas de Loop se fue claramente desviado a la derecha, desatando la celebración de los Steelers, que conquistaron su primer título divisional en cinco años.
Rodgers firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada al lanzar para 294 yardas, mientras que Jackson, pese a jugar con una dolorosa contusión en la espalda, respondió con 238 yardas y tres pases de anotación, dos de ellos a Zay Flowers en el último cuarto, cada uno dando momentáneamente la ventaja a Baltimore.
Pittsburgh (10-7) ahora recibirá a los Houston Texans (12-5) en la ronda de comodines de los playoffs, el lunes 12 de enero, con la mira puesta en cortar una sequía de triunfos en postemporada que se remonta al juego de campeonato de la AFC de 2016.