Andrés Muñoz consigue su primer salvado en playoffs en una noche histórica para los Marineros de Seattle
El estruendo de la multitud fue como un exorcismo. Después de 24 años de espera, la ciudad de Seattle volvió a sentir el temblor sagrado de una victoria en octubre. Y en el crisol de ese momento, el encargado de inscribir el epílogo fue el brazo de acero de Andrés Muñoz.
El cerrador mexicano selló el triunfo de los Mariners, 3-2 sobre los Tigres de Detroit, en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana, para empatar la serie 1-1 y devolver la esperanza a una ciudad que llevaba décadas conteniendo el aliento.
“El Plebe”, además, logró su primer juego salvado en una postemporada.
Seattle tomó la delantera temprano, 2-0, gracias a dos cuadrangulares solitarios del segunda base Jorge Polanco frente a Tarik Skubal, el mejor lanzador de la rotación de los Tigers y principal candidato al Cy Young de la Liga Americana.
Pero en el beisbol, nada está escrito y Detroit encontró el modo de empatar el juego. Fue hasta la parte baja de la octava entrada que Cal Raleigh y Julio Rodríguez cambiaron el pulso del destino con dos dobletes consecutivos que le devolvieron la ventaja a los Mariners.
El llamado de Andrés Muñoz al montículo era inminente.
Con una ventaja mínima y el peso de la historia pendiendo del aire, Muñoz no cedió espacios para la narrativa del drama. Ponchó al séptimo bat Zach McKinstry con un slider devastador; retiró a Javy Báez con un elevado a segunda base y terminó la entrada con una rola de Parker Meadows al primera base Josh Naylor.
Pero más que un episodio aislado, esa noche resalta a Muñoz como elemento fundamental para este equipo en la postemporada.
Un día antes, en el Juego 1, Andrés Muñoz había ofrecido una muestra de su temple inquebrantable. Entró con el marcador empatado y el juego pendiendo del aire, y trabajó dos entradas completas —seis outs impecables— que mantuvieron viva la esperanza de Seattle.
Aunque los Mariners terminaron llevándose la derrota, el cerrador demostró que tiene la capacidad de asumir un rol mucho más exigente si el momento lo exige. Y más en estas series cortas, cuando la profundidad del bullpen es vital y cada brazo importa más que nunca.
El camino hacia la gloria de octubre es un sendero de alta tensión, y cada error se paga con creces. Pero para Seattle, mientras Muñoz ascienda al montículo en el noveno, no hay cabida para el titubeo. Su dominio es la garantía de que el equipo puede jugar sin el miedo a la implosión de última hora.