Árbitro del triunfo azteca ante Alemania en 2018 pitará el México vs. Inglaterra
México se topará con un viejo conocido para el encuentro de octavos de final en contra de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Se trata del árbitro australiano Alireza Faghani, quien ha sido asignado como el colegiado principal para el partido del domingo 5 de julio.
Faghani es un hombre que trae buenos recuerdos a la selección mexicana, pues el iraní naturalizado australiano fue quien impartió justicia en el partido inaugural de México en contra de Alemania en la Copa del Mundo de Rusia 2018, en donde se consiguió un triunfo histórico de 1-0 ante los teutones con aquel gol obra de Hirving Lozano.
Acompañando a Alireza estarán George Lakrindis como asistente número 1 y Andrew Lindsay como número 2, ambos australianos. El cuarto oficial será Jalal Jayed y la reserva Zakaria Brinsi, marroquíes que estarán completando el cuerpo arbitral.
En aquel partido de Rusia 2018 entre las selecciones de México y Alemania, Faghani mostró cuatro tarjetas amarillas, dos por bando: Héctor Moreno (min 40), Héctor Herrera (min 90), Thomas Müller (min 83), y Mats Hummels (min 84).
En la actual Copa del Mundo el australiano lleva dos partidos dirigidos, en donde solamente mostró una tarjeta amarilla, pero en los que recurrió al VAR para revertir decisiones que afectaban al marcador. La primera de ellas fue en el encuentro entre Francia y Senegal, en donde pitó un penal a favor de los franceses que después sería revocado.
El segundo fue el más controversial, pues estando al mando del Colombia vs Portugal anuló el gol marcado por los sudamericanos en los últimos minutos después de una revisión en el VAR que mostraba un ligero fuera de lugar por parte de Dávinson Sánchez. En aquel partido mostró la única tarjeta de sus dos partidos dirigidos a Gustavo Puerta.
TERCERA COPA DEL MUNDO PARA EL COLEGIADO
Alireza Faghani es un experimentado dentro de la Copa del Mundo, habiendo pitado cuatro partidos en Rusia 2018 y otros dos más en Qatar 2022, siendo su mejor desempeño el encuentro por el tercer lugar en el 2018 entre Bélgica e Inglaterra.
Además de mundiales, el australiano ha estado a cargo de otros partidos importantes como lo fue la semifinal de la Copa Confederaciones 2017 entre Portugal y Chile, la final de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la más reciente final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG.
¿CUÁNDO ES EL PARTIDO DE MÉXICO VS INGLATERRA?
El partido correspondiente por los octavos de final entre las selecciones de México e Inglaterra se celebrará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas del centro del país en el Estadio Ciudad de México; este será el último partido de la Copa del Mundo que se juega en el país.
De acuerdo a varios reportes, el partido podría cambiar de horario y adelantarse a las 12:00 horas, para adecuarse a un horario estelar en la televisión inglesa, así como para evitar tormentas eléctricas en la capital mexicana, como sucedió el martes pasado, cuando el México vs. Ecuador inició una hora más tarde. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por la FIFA.