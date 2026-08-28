Argentina asegura que FIFA le aprobó pagar en amistosos sus múltiples castigos
Sería inverosímil pero no por ello sorpresivo. Según la Asociación de Futbol Argentino (AFA), la FIFA aprobó la solicitud del organismo sudamericano para que los múltiples partidos de suspensión que recibieron varios de sus jugadores por la gresca al término de la Final del Mundial 2026, los paguen en amistosos.
Aunque FIFA no ha emitido alguna confirmación al respecto, la AFA aseguró este jueves mediante un comunicado que su apelación había tenido resultados positivos, luego de que Leandro Paredes fue suspendido 10 partidos, Nahuel Molina 7 y 1 para Thiago Almada, además de 3 para el auxiliar Roberto Ayala, entre otras multas millonarias.
“La Asociación del Futbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales”, señaló la AFA este jueves 27 de agosto en un comunicado.
“En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, ésta solicitud ha sido aprobada”.
Sin embargo, el organismo argentino luego explica que se encuentra a la espera de los fundamentos de estas decisiones para que, en caso de ser necesario, interponga recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, e incluso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés).
Además de los 10 partidos de suspensión, Leadro Paredes recibió una multa de 90 mil dólares por sus agresiones físicas contra Gavi y Eric García, mientras estos intentaban festejar el título mundial. La Selección argentina como tal también fue sancionada para disputar dos partidos con la mitad del aforo, al tiempo que a la AFA le impusieron una multa de 320 mil dólares.
Sin embargo, una de las complicaciones para que los argentinos puedan cumplir estas sanciones es que no tendrán partidos oficiales sino hasta la Copa América del 2028. En cambio, podrían tener espacio para disputar seis amistosos de aquí al final del 2026.