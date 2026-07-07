Argentina, el país con más penales a favor… y Messi quien más ha fallado
Uno de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi cuenta con una mancha en el currículum a partir de el partido de octavos de final del Mundial 2026 este martes.
Mientras Argentina es la selección que más penales a favor ha tenido en un lapso de 12 partidos mundialistas, Messi es también quien más ha fallado, y el único en errar dos penales en una misma edición.
Tras su más reciente fallo ante Egipto, son un total de 4 penales los que el argentino dejado de celebrar, el máximo en la historia del torneo. Este número duplica a su más cercano perseguidor, Asamoah Gyan de Ghana, que erró dos penales durante su carrera mundialista. Ningún otro jugador ha fallado más de un penal en las Copas del Mundo.
Dentro de los errores de Messi desde los 11 pasos están los juegos ante Islandia en Rusia 2018, Polonia en Qatar 2022, y ahora ante Austria y Egipto en Estados Unidos, México y Canadá 2026.
A la selección albiceleste le han marcado 8 penales a favor en sus últimos 12 partidos de Copa del Mundo, el máximo en ese periodo de encuentros para un equipo, de acuerdo a Mister Chip. Messi ha anotado la mitad de penales que ha cobrado, marcando ante Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia, todos en Qatar 2022.
El ser uno de los cobradores de penales más activos alrededor del mundo también lo pone como uno de los que más falla desde los 11 metros. En los últimos 15 años el argentino ha errado 24 tiros penales, convirtiéndose en el segundo que más tiros ha fallado en ese tiempo solo por detrás de Cristiano Ronaldo, que suma 25.
Del peor al mejor cobrador...
Contrario al caso de Lionel Messi se encuentra el de Harry Kane, quien es hasta la fecha el jugador que más goles ha marcado desde el manchón penal con 6 en Mundiales, el más reciente de ellos en los octavos de final ante México.
Para Rusia 2018 anotó tres veces desde los 11 pasos, en Qatar 2022 lo hizo una vez más, y en la presente edición del 2026 concretó otras dos ocasiones. También anotó dos veces ante Panamá y una más en contra de Colombia en los cuartos de final en el 2018, uno ante Francia en la misma instancia en 2022, y ahora dos veces más ante Croacia y México en los octavos del 2026.
Por ahora Messi es su más cercano perseguidor con 4 anotaciones y que sigue con vida dentro del torneo; junto a él está también Cristiano Ronaldo con 4, pero cerró su participación en Copas del Mundo después de la eliminación de Portugal ante España en los octavos de final.