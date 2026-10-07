Arlette González hará efectivo un boleto histórico: será la primera mexicana élite en el Mundial Ironman

Casi un año después de conseguir en Cozumel una clasificación histórica para el triatlón mexicano, Arlette González Hurtado hará efectivo este sábado 10 de octubre el boleto que la convirtió en la primera mexicana de categoría élite en llegar al Campeonato Mundial Ironman.

La triatleta originaria de Aguascalientes obtuvo su lugar en Kona, Hawaii, durante el Ironman Cozumel de noviembre de 2025, donde terminó quinta entre las profesionales con un tiempo de 9 horas, 6 minutos y 28 segundos. Unos meses antes también había subido al podio con un tercer lugar en el Ironman 70.3 Cozumel.

“Para mí es como ir a las olimpiadas, literalmente”, dijo González a Claro Sports después de conseguir la clasificación. Ahora, casi 11 meses después, finalmente podrá disputar la prueba que entonces describió como el principal objetivo de su carrera.

González comenzó en el triatlón a los 24 años, después de que una lesión en la espalda la alejara del CrossFit. Además de su actividad deportiva, es licenciada en Nutrición y ejerce su profesión en León, Guanajuato.

Su presencia en Hawái marcará ahora otro paso en aquella historia porque pasará de ser la primera mexicana élite clasificada al Mundial Ironman a convertirse en la primera en competir en la prueba, dentro de una categoría profesional que reunirá a varias de las principales figuras de la especialidad.

El Mundial vuelve a reunir a hombres y mujeres en Kona

El debut de González coincidirá además con un cambio importante para el Campeonato Mundial. Kona volverá a recibir las carreras profesionales de hombres y mujeres el mismo día por primera vez desde 2019, recuperando el formato que durante décadas caracterizó al evento.

La separación comenzó en 2022, cuando las competencias femenil y varonil se disputaron en días diferentes. Desde 2023, el campeonato se dividió entre Kona y Niza, con hombres y mujeres alternando ambas sedes cada temporada.

Ironman anunció en abril de 2025 que abandonaría ese modelo después de consultar a miles de participantes. La organización explicó que la mayoría prefería competir en Kona y compartir el evento con familiares, entrenadores y compañeros, además de reconocer que la separación no había producido el incremento esperado en la participación femenina.

Aunque hombres y mujeres compartirán nuevamente fecha y escenario, competirán por títulos profesionales independientes. Cada carrera repartirá 375 mil dólares en premios, con 125 mil para el campeón y la campeona.

Kona, la prueba que convirtió al Ironman en un fenómeno mundial

El Campeonato Mundial llegó a Kona en 1981, tres años después del nacimiento del Ironman en Oahu, y terminó convirtiendo a esta parte de Hawái en el escenario más identificado con la competencia.

La prueba comprende 3.8 kilómetros de natación en Kailua Bay, aproximadamente 180 kilómetros de ciclismo y un maratón de 42.2 kilómetros, para completar los 226 kilómetros característicos de un Ironman. A la distancia se suman el calor, la humedad y el viento que atraviesa los campos de lava de la isla.

Kona también produjo algunas de las imágenes que ayudaron a popularizar la disciplina. Una de las más recordadas ocurrió en 1982, cuando Julie Moss llegó exhausta a los últimos metros y terminó avanzando a gatas hacia la meta, una escena transmitida por televisión que se convirtió en parte de la historia del Ironman.