Armando León, Tecatito y Huescas encabezan las sorpresas de México para enfrentar a Jamaica

Rafael Márquez presentó su convocatoria de 28 futbolistas para los Cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, en los que la Selección Mexicana enfrentará a Jamaica en una serie de ida y vuelta. El técnico nacional apostó por una combinación de jugadores con experiencia internacional, futbolistas de la Liga MX y elementos que militan en clubes europeos.

Entre los nombres que destacan aparecen Armando León, del Osijek croata; Tecatito Corona, quien no era llamado desde junio del 2022; Rodrigo Huescas, en su regreso tras perderse el Mundial por lesión; Álvaro Fidalgo, mediocampista del Betis; Obed Vargas, del Atlético de Madrid; y Santiago Giménez, delantero del Porto. También sobresale la presencia de Gilberto Mora, una de las jóvenes promesas del futbol mexicano, quien vuelve a formar parte del equipo nacional.

La lista contempla a tres porteros: Óscar García, del León; Raúl Rangel, de Guadalajara, y Alex Padilla, del Athletic de Bilbao. En defensa aparecen Rodrigo Huescas, del FC Copenhague; Kévin Álvarez e Israel Reyes, del América; César Montes, del Lokomotiv Moscú; Johan Vásquez, del Genoa; Diego Campillo, Jesús Orozco, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

Como en todo Monterrey, con entrega y pasión por delante. 💪🏼



Incondicionales, presentamos la convocatoria para los partidos ante Jamaica. 🇲🇽🆚🇯🇲



Recuerden que tenemos una cita el 14 y 17 de noviembre. 🏟️#SomosRegios 🤠 pic.twitter.com/xlwDCf95Y1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 6, 2026

En el mediocampo, Márquez contará con Gilberto Mora, Erick Sánchez, Santiago Sandoval, Erik Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Andrés Montaño. Se trata de una zona que combina juventud, dinámica y experiencia en el futbol nacional e internacional.

Para el ataque, el entrenador convocó a Isaías Violante, Roberto Alvarado, Armando León, Armando González, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Jesús Corona y Alexis Vega. El abanico de opciones incluye delanteros que juegan en Portugal, Grecia, Arabia Saudita y distintas instituciones de la Liga MX.

México comenzará su preparación el domingo 8 de noviembre en Mayakoba, Riviera Maya. La concentración se extenderá hasta el jueves 12, cuando el grupo viajará a Kingston para disputar el primer encuentro de la eliminatoria.

El partido de ida se jugará el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el National Stadium de Kingston. La vuelta tendrá lugar el martes 17, a las 20:30 horas, en el Estadio Monterrey, en Nuevo León.

La serie representa una nueva prueba para el proyecto de Rafael Márquez, que buscará conducir al Tricolor a las semifinales de la competencia regional. Con 28 futbolistas a disposición, México intentará resolver la eliminatoria ante Jamaica y mantenerse en la disputa por el título.

La convocatoria completa de México:

Porteros: Óscar García (León), Raúl Rangel (Guadalajara) y Alex Padilla (Athletic de Bilbao).

Defensas: Rodrigo Huescas (FC Copenhague), Kévin Álvarez (América), César Montes (Lokomotiv Moscú), Israel Reyes (América), Diego Campillo (Guadalajara), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Mediocampistas: Gilberto Mora (Tijuana), Erick Sánchez (América), Santiago Sandoval (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis) y Andrés Montaño (Cruz Azul).

Delanteros: Isaías Violante (América), Roberto Alvarado (Guadalajara), Armando León (NK Osijek), Armando González (Olympiacos), Santiago Giménez (FC Porto), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Jesús Corona (Monterrey) y Alexis Vega (Toluca).