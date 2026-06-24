Así fueron las mejores actuaciones de México en fase de grupos del Mundial
México se encuentra a un paso de hacer historia con su mejor participación en una fase de grupos de un Mundial. Y es que, de conseguir un triunfo más contra Chequia, logrará por primera vez finalizar la primera ronda con paso perfecto de tres victorias. Por ello, a continuación, repasamos cuáles han sido sus mejores inicios en la máxima justa del futbol.
En esta edición de Norteamérica 2026, los dirigidos por Javier Aguirre inauguraron las actividades venciendo 2-0 a Sudáfrica. Luego, en un juego ríspido, se impusieron 1-0 ante Corea del Sur. Ahora, este miércoles 24 de junio, en su duelo contra los checos, México tendrá una cita con la historia, ya que buscará cerrar el Grupo A con paso un total de 9 puntos.
Aunque el combinado nacional jamás ha conseguido una primera fase impecable, sí ha estado muy cerca de lograrlo en cuatro ocasiones, donde finalizó invicto.
La localía le viene bien a México
La primera vez que el Tricolor logró superar una fase de grupos fue en México 1970. Además, lo hizo sin perder, empatando en su debut 0-0 con la Unión Soviética, después goleó 4-0 a El Salvador y cerró la ronda con otro triunfo 1-0 contra Bélgica. En aquel entonces se otorgaban 2 puntos por ganar y 1 por empatar, por lo que los aztecas terminaron con 5 unidades, empatados en el liderato del Sector A con los soviéticos, pero relegados al segundo lugar en una definición por sorteo Posteriormente, caerían en cuartos de final 1-4 ante Italia.
Grupo A - México 1970:
1. Unión Soviética: 5 puntos | DG +5 (primero del grupo por sorteo)
2. México: 5 puntos | DG +5
3. Bélgica: 2 puntos | DG -1
4. El Salvador: 0 puntos | DG -9
Tuvieron que pasar 16 años para que los mexicanos volvieran a salir con éxito de una fase de grupos, y nuevamente en casa en México 1986. Con un triunfo 2-1 sobre Bélgica, un empate 1-1 con Paraguay y otra victoria 1-0 sobre Irak, el Tricolor repitió la cosecha de 5 puntos, pero esta vez avanzando como primer lugar. Tras ello, superó 2-0 a Bulgaria en octavos de final, antes de caer en penales contra Alemania en cuartos de final.
Grupo B - México 1986:
1. México: 5 puntos | DG +2
2. Paraguay: 4 puntos | DG +1
3. Bélgica: 3 puntos | DG 0
4. Irak: 0 puntos | DG -3
7 puntos, el récord de México en fase de grupos
Para Corea-Japón 2002, México impuso su propia marca de más puntos en una primera ronda. Desde 1994 se instauró la regla de entregar 3 puntos por victoria y, ya con este sistema, dos triunfos y un empate le valieron 7 unidades para tomar la primera plaza del Grupo G. Los aztecas arrancaron con un 1-0 sobre Croacia, luego un 2-1 sobre Ecuador, para después igualar 1-1 contra Italia con el histórico cabezazo a media vuelta de Jared Borgetti. Aun así, la posición no sirvió de mucho, ya que en octavos de final México cayó 0-2 ante su vecino y rival, Estados Unidos.
Grupo G - Corea-Japón 2002:
1. México: 7 puntos | DG +2
2. Italia: 4 puntos | DG +1
3. Croacia: 3 puntos | DG -1
4. Ecuador: 3 puntos | DG -2
Desde ese entonces, la marca de los 7 puntos solo pudo ser alcanzada una vez más, en Brasil 2014. En aquel torneo, México comenzó con el pie derecho derrotando 1-0 a Camerún, sorprendió al mundo aguantando el 0-0 ante los anfitriones y culminó venciendo 3-1 a Croacia para ubicarse en la segunda posición del Grupo A, por detrás de la Canarinha en la diferencia de goles. Sin embargo, la maldición de los octavos de final apareció de nueva cuenta con la amarga derrota 1-2 contra Países Bajos, en el recordado e infame juego del "No era penal".
Grupo A - Brasil 2014:
1. Brasil: 7 puntos | DG +5
2. México: 7 puntos | DG +3
3. Croacia: 3 puntos | DG 0
4. Camerún: 0 puntos | DG -8
También hay que señalar que existió una quinta justa en la que México finalizó invicto la fase de grupos, y fue en Francia 1998. A diferencia de los casos anteriores, aquí lo hizo con un récord de una victoria por 3-1 contra Corea del Sur y dos empates por 2-2 con Bélgica y Países Bajos. En total sumó 5 puntos, clasificando como segundo lugar del Grupo E, pero otra vez quedándose a la orilla en octavos de final después de una dolorosa derrota 1-2 ante Alemania.
Grupo E - Francia 1998:
1. Países Bajos: 5 puntos | DG +5
2. México: 5 puntos | DG +2
3. Bélgica: 3 puntos | DG 0
4. Corea del Sur: 1 punto | DG -7