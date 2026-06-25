Así funciona la matriz de 495 combinaciones para que México conozca a su rival
Después de la histórica fase de grupos de la selección mexicana en este Mundial, lo que le queda al equipo de Javier Aguirre estos días es esperar para conocer a su rival del próximo martes 30 de junio en Dieciseisavos de Final.
A diferencia de otros formatos de fases de eliminación directa en los que el organizador del torneo (la FIFA, la Liga MX o quien sea) determinan tablas generales para enfrentar al primer lugar de esa tabla contra el más débil (como pasa para la Liguilla), esta vez la FIFA diseñó un esquema de enfrentamientos predeterminados para Dieciseisavos de Final... con 495 combinaciones posibles.
Cabe aclarar que esas 495 combinaciones son solo para que 8 de los 12 líderes de grupo conozcan a qué tercer lugar enfrentarán. O sea que hay 4 líderes de grupo que no tendrán que esperar tanto como los demás, mientras que todos los segundos lugares tampoco tendrán que esperar igual.
Por eso Brasil sabrá desde este jueves quién será su rival, pero México lo hará dos días después, ya que será hasta la noche del sábado, cuando termine la Fase de Grupos, que se conocerá cual de esas 495 combinaciones será la exacta, a partir de saber a qué grupos pertenecen los ocho mejores terceros lugares.
Esto porque FIFA diseñó esa matriz con ocho primeros lugares de grupo, y no con los doce líderes. Por eso desde antes del inicio del Mundial ya habían otros emparejamientos predeterminados, como que el primer lugar del Grupo F enfrentará al segundo lugar del Grupo C, ya que los primeros lugares que no están en la matriz son los de los Grupos C, F, H y J.
Por eso Brasil, como líder del Grupo C, ya sabe que su enfrentamiento de Dieciseisavos será contra el segundo lugar del Grupo F, así que solo debe esperar a los partidos del Grupo F para saber quién es sublíder.
Ese Grupo F disputará este jueves su tercera ronda de partidos de Fase de Grupos, con los duelos entre Japón vs. Suecia y Túnez vs. Países Bajos. Por lo mismo, los segundos lugares también podrán saber con más anticipación a su rival, pues los segundos lugares no están incluidos en la mencionada matriz.
¿Y qué es una matriz? Se trata de un cuadro con todas las combinaciones posibles de terceros lugares. Por ejemplo, de los 12 Grupos pueden avanzar los terceros lugares de los sectores A, B, C, D, E, F, G, y H, pero también podrían ser los terceros lugares de los Grupos B, C, D, E, F, G, H, e I.
Y así sucesivamente. Por increíble que parezca, las combinaciones posibles de esa configuración de terceros lugares son 495: una fila por cada escenario posible.
Por ejemplo, antes del inicio de los partidos de este martes, los mejores terceros lugares eran los de los grupos B, C, D, F, G, H, J, y L. Y esa combinación en la matriz es la del renglón número 126, la que determina que el 1A (o sea México) enfrentará al 3C (tercer lugar del Grupo C), que en ese momento era Escocia. Pero esa configuración podrá cambiar mucho hasta que todos los grupos terminen su tercera ronda de juegos de Fase de Grupos.
La única certeza de México es que su rival será algún tercer lugar de los Grupos C, E, F, H, o I. Y la tabla de los terceros lugares se hace tomando en cuenta el número de puntos, y diferencia de goles como criterios de desempate.
Por ahora, los únicos equipos que no tienen ya posibilidad de entrar siquiera como tercer lugar son: Chequia, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá.
Así que México sabe poco, y para diseñar su estrategia solo tendrá domingo y lunes, pues su partido de Dieciseisavos será el martes 30 en Ciudad de México. Su ventaja, respecto a casos como el de Brasil que conocerá con más antelación a su rival, es que México enfrentará a un tercer lugar y Brasil a un segundo puesto.