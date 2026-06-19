Así llegan los primeros fichajes de Chivas para el Apertura 2026
El torneo Clausura 2026 no fue malo para Chivas, alcanzando las semifinales de la Liga MX por primera vez en dos años, pero el objetivo aun quedó corto para el rebaño, por lo que ya han comenzado a moverse en el mercado de fichajes para continuar fortaleciendo una plantilla que promete mejoras en su juego.
Es por ello que el Deportivo Guadalajara ya hizo oficial las primeras dos contrataciones de cara al Apertura 2026 en los nombres de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, futbolistas mexicanos que llegan con muy buenos números para mejorar el medio campo y la delantera del cuadro dirigido por Gabriel Milito.
El primero de ellos fue Kevin Castañeda, quien llega proveniente de los Xolos de Tijuana como pieza importante en el equipo de Sebastián Abreu. El centrocampista viene de marcar 13 goles y dar 7 asistencias durante los últimos dos torneos disputados, además de haber alcanzado los cuartos de final del Apertura 2025.
Por otro lado está Jordan Carrillo, el cual viene de disputar la última final del futbol mexicano con los Pumas de la UNAM, aunque no logró alzarse con el título. El atacante se volvió un titular indiscutible en el 11 titular de Efraín Juárez, en donde se hizo presente en nueve anotaciones de los universitarios con 6 goles y 3 asistencias. Su llegada al Rebaño se da ante la posibilidad de que Brian Gutiérrez, titular con la Selección Mexicana en los dos primeros partidos del Mundial 2026, emigre al extranjero.
INVERSIONES PARA EL FUTURO
Estas dos apuestas de Chivas han hecho que el equipo tapatío desembolse alrededor de 8 millones de dólares para hacerse con los servicios de ambos futbolistas. Para la carta de Castañeda habrían ofrecido 3 millones, en un traspaso que también incluyo a Yael Padilla, quien ahora llega a Tijuana; para Carrillo se especula que soltaron 5.5 millones al Santos Laguna para hacerse con su nombre, ganando la puja que estaba realizando también Pumas para quedarse con un jugador que estaba a préstamo en la institución.
Ambos jugadores ya fueron presentados con el rebaño de manera oficial y realizaron sus pruebas médicas con éxito; a pesar de su corta edad, Castañeda se ha hecho de un nombre dentro de la Liga MX desde su debut con Toluca en 2018, consolidándose en Tijuana después de su traspaso en el 2022. Con 26 años ya ha sido considerado también para portar la playera de la selección mexicana.
Con una carrera que ya conoce lo que es el futbol europeo, Carrillo y sus 25 años vienen de debutar en el 2020 con el Santos Laguna en la Liga MX, emigrando además al balompié español con el Sporting de Gijón de la segunda división; su paso a préstamo con los Pumas lo hicieron consolidarse como un atacante importante en la liga, generando incluso conversaciones que lo situaban como uno de los convocados a la selección mexicana para la Copa del Mundo 2026.