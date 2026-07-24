Así va la carrera por los playoffs en la Liga Mexicana de Beisbol Banorte
A medida que la temporada regular 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol entra en su recta final, el panorama de la postemporada comienza a definirse con claridad.
Si la campaña terminara hoy, 24 de julio de 2026, los cruces del Primer Playoff ofrecerían series plagadas de rivalidad y contrastes estadísticos.
A continuación, analizamos cómo se perfilarían estas batallas en el diamante de cara a la búsqueda por la Copa Zaachila.
Toros de Tijuana vs Rieleros de Aguascalientes
Los Toros de Tijuana han establecido una hegemonía indiscutible en la Zona Norte; ostentan el mejor récord del circuito (53-25) y lucen como el rival a vencer gracias a su poderoso diferencial de +107.
Del otro lado, los Rieleros de Aguascalientes se aferran al sexto y último boleto disponible con un paso irregular (38-39) y un diferencial de carreras negativo de -22 , lo que en papel sugiere una serie sumamente dispareja a favor de los fronterizos.
Sin embargo, el beisbol no se juega en el papel y el historial de enfrentamientos directos en 2026 cuenta una historia fascinante. Sorprendentemente, los Rieleros dominan la serie anual contra Tijuana con cuatro victorias por tres derrotas.
Esta ventaja psicológica de Aguascalientes convierte a este cruce en un potencial rompequinielas, demostrando que la novena hidrocálida sabe cómo descifrar el pitcheo del superlíder norteño cuando se ven las caras.
Caliente de Durango vs Charros de Jalisco
La novena de Caliente de Durango ha sido la gran revelación de la temporada, consolidándose en el segundo puesto del sector (44-36) gracias a un sólido desempeño general y un pitcheo oportuno.
Sus rivales serían los Charros de Jalisco, una organización con profundo pedigrí y experiencia en playoffs que actualmente navega en la quinta posición, jugando pelota de.500 con un récord de 40-40.
En los enfrentamientos directos de este año, Durango ha logrado imponer condiciones ligeramente, liderando la serie anual con tres triunfos frente a dos de Jalisco.
Los Charros, conocidos por su capacidad de reacción, tendrían que remar contra la corriente ante un equipo de reciente creación que ya ha demostrado que no le pesa el escenario y que sabe cómo cerrar los juegos apretados ante los jaliscienses.
Sultanes de Monterrey vs Acereros de Monclova
El choque entre los Sultanes de Monterrey y los Acereros de Monclova promete ser el más electrizante del Norte, enfrentando al tercero contra el cuarto sembrado.
Los Fantasmas Grises llegan con una ligera ventaja en el standing (44-37), aunque Monclova (42-39) exhibe métricas más estables, como un diferencial de carreras positivo de +25 que contrasta fuertemente con el preocupante -28 de los regiomontanos.
El factor determinante de esta llave recae en el dominio absoluto que la Furia Azul ha ejercido sobre Monterrey a lo largo de 2026. Los Acereros presumen un contundente récord de seis victorias por solo tres derrotas en la serie anual contra Sultanes.
Este yugo estadístico de Monclova sobre Monterrey les otorga una clara etiqueta de favoritos en la práctica, transformando a los coahuilenses en el equipo más peligroso de la división.
Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla
En la Zona Sur, los Diablos Rojos del México habitan en una dimensión propia con un paso arrollador de 54-27 y un espectacular diferencial de +183 carreras.
Su rival en este hipotético Primer Playoff serían los Pericos de Puebla, quienes han sufrido a lo largo del año para mantener el sexto peldaño con marca de 41-38 , viviendo una campaña de mucha inconsistencia.
A pesar del abrumador dominio escarlata en la tabla de posiciones, los enfrentamientos directos dictaminan una paridad absoluta que enciende las alarmas en la capital.
La serie anual entre Diablos y Pericos terminó empatada a tres triunfos por bando. Los Pericos ya saben lo que es jugarle de tú a tú al México, y este antecedente directo garantiza una serie de altísima tensión donde los fantasmas del pasado podrían reaparecer.
Olmecas de Tabasco vs Piratas de Campeche
Un auténtico clásico del sureste tomaría forma con el choque entre los Olmecas de Tabasco (47-34) y los Piratas de Campeche (41-37). Tabasco fundamenta su éxito en una gran prevención de carreras que les ha asegurado el subliderato del Sur de manera cómoda , mientras que Campeche ha sabido maximizar sus victorias en juegos cerrados para mantenerse firme en la quinta plaza pese a tener un diferencial negativo (-35).
Fiel a la tradición de los clásicos regionales, las fuerzas están totalmente niveladas en el mano a mano de esta temporada 2026. Ambos conjuntos dividieron honores con tres victorias cada uno en la serie anual.
Tabasco apostará por su hermetismo en el montículo para tratar de maniatar a los filibusteros, pero Campeche ha demostrado tener los argumentos necesarios para competir y amargarle la fiesta a sus vecinos en una serie corta.
Tigres de Quintana Roo vs Bravos de León
Los Tigres de Quintana Roo (42-37) y los Bravos de León (43-38) escenificarían una batalla sumamente estratégica por el pase a la Serie de Zona.
León ostenta una de las ofensivas más letales y productivas de la campaña, mientras que los felinos han logrado escalar posiciones basándose en su mística para ganar juegos apretados, incluso con un diferencial de carreras en contra (-31).
La balanza de los duelos directos se inclina por la mínima diferencia hacia la novena de bengala. Tigres de Quintana Roo lidera la serie anual con cinco victorias sobre las cuatro obtenidas por los Bravos.
Los equipos al acecho
En la siempre tensa zona de burbuja, dos equipos amenazan seriamente con arrebatar boletos en la agonía del calendario regular.
En el Sur, los Guerreros de Oaxaca (41-40) son el caso más llamativo; poseen el segundo mejor diferencial de carreras de su zona (+41) y un talento indiscutible , pero han carecido de suerte en momentos cumbre.
Si la ofensiva bélica se enciende en la recta final, podrían desplazar fácilmente a Puebla o Campeche del standing.
Por su parte, en la Zona Norte, los Algodoneros de Unión Laguna (37-44) respiran en la nuca de los Rieleros, a solo un suspiro de distancia del ansiado sexto lugar.
Para que la novena guinda logre la hazaña y asalte la clasificación, necesitan urgentemente corregir su irregular desempeño como locales en el Estadio Revolución y esperar un tropiezo de Aguascalientes para colarse de último minuto a la fiesta grande.