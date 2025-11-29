SI Mexico

Atletas de élite serán Embajadores “Hecho en México” rumbo al Mundial 2026

Hecho en México presenta a figuras del deporte nacional como Embajadores rumbo al Mundial de futbol 2026, con el fin de exaltar el talento y la identidad mexicana. Atletas de distintas disciplinas, como Isaac del Toro, participarán en acciones de promoción, convivencia y apoyo a la Selección Mexicana.

Isaac del Toro será uno de los Embajadores de México al Mundial de futbol. / AFP

En el marco de la campaña Hecho en México, el ciclista mexicano Isaac del Toro y otras figuras del deporte nacional serán Embajadores rumbo al Mundial de futbol varonil 2026.

La iniciativa busca proyectar el talento mexicano y fortalecer la identidad nacional hacia la Copa del Mundo, que tendrá a México como uno de los tres países anfitriones.

La lista de Embajadores estará integrada por estrellas destacadas del deporte nacional, reconocidas por su trayectoria, disciplina y compromiso con el país, así lo anunció Mikel Arriola. Entre las estrellas mexicanas se encuentran:

Isaac del Toro, subcampeón del Giro de Italia

Paola Longoria, multimedallista mexicana

Arnulfo Castorena, con siete medallas paralímpicas

Juan Celaya, medallista olímpico en clavados

Yareli Acevedo, campeona mundial de ciclismo de pista 

Diego Villalobos, medallista mundial de natación artística 

Matías Grande, medallista en tiro con arco

Mía Cueva, medallista mundial de clavados 

Uziel Muñoz, subcampeón mundial en impulso de bala

David Martínez, de UFC

Mati Álvarez, de Exatlón

“Para mí fue un honor y un orgullo, para mí portar los colores de México, siempre lo he dicho ha sido un orgullo en una competencia internacional. Ahora, en una Copa del Mundo de futbol y ser sede en México es un gran halago y una motivación”, comparte la raquetbolista mexicana Paola Longoria.

“Como embajadores estaremos publicando algunos videos de selección. Le propuse a Mikel el poder ir a un entrenamiento y tener una charla con los jugadores. Como embajadores y como atletas lo que queremos es estar cerca de los seleccionados nacionales también”.

Longoria habla también del deseo de ver trascender a la Selección Mexicana de futbol varonil.

“Todos nos paralizamos cuando juega la Selección. Todos queremos que pase del famoso quinto partido, podemos hacerlo, siempre podemos ser positivos. A veces el futbol muchas veces es el deporte número uno del mundo, pero hay que voltear a ver otras disciplinas. Hay muchos atletas que le han dado tanto a México. Algún día soñamos con ver a México campeón”.

Como parte de esta distinción participarán en actividades de difusión, convivencia y promoción rumbo al Mundial 2026. Su papel contribuirá a resaltar la diversidad del talento mexicano y a fortalecer la presencia del país como sede mundialista.

