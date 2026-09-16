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Atlético golea y se acerca a la cima; Obed Vargas sigue sin minutos

El Atlético de Madrid encadenó su segunda goleada y se metió de lleno en la pelea por los primeros puestos de LaLiga. El equipo de Diego Simeone venció 4-0 al Osasuna, aunque para Obed Vargas la noche volvió a ser de espera: el mexicano todavía no debuta con el conjunto rojiblanco esta temporada.

Redacción SI México

Obed Vargas volvió a quedarse sin minutos bajo las órdenes de Diego Simeone.
Obed Vargas volvió a quedarse sin minutos bajo las órdenes de Diego Simeone. / Denis Doyle/Getty Images

El Atlético de Madrid no quiere perderle el paso al Barcelona y al Real Madrid, y por segundo duelo consecutivo se impuso por goleada, con el Osasuna como su nueva víctima. A pesar del triunfo, el mexicano Obed Vargas sigue esperando por la confianza de Diego “Cholo” Simeone. 

Este miércoles 16 de septiembre, el equipo colchonero recibió en el Metropolitano al Osasuna por la jornada 6 de LaLiga. Desde el comienzo, el encuentro se pintó de rojiblanco. 

El flamante fichaje de los de la capital española, Jonathan David, abrió las acciones al minuto 24 cuando, tras un rechace y un contrarremate, puso el 1-0. 

Posteriormente, en la segunda parte, se firmó la goleada. Al 54', una descolgada comandada por una secuencia de pases culminó con un disparo cruzado de Lee Kang-in para el 2-0. Poco después, al 62', Robin Le Normand, tras un rechace de un tiro de esquina, se inventó una genialidad ya que, con una media vuelta, marcó el 3-0. 

Finalmente, cuando se acercaba el final, al 82', Álex Baena recibió un pase filtrado para que, con un penal en movimiento, sentenciara el marcador 4-0. 

Obed Vargas, sin minutos todavía 

Después de  un paso irregular a inicios de septiembre con derrotas seguidas ante el Athletic Club en la liga y contra el Liverpool, los dirigidos por el Cholo Simeone han recuperado el camino y con creces.  

Cabe recordar que el pasado domingo habían derrotado por 3-0 a la Real Sociedad y, ahora con su triunfo ante Osasuna, el Atlético de Madrid se coloca tercero en la tabla del campeonato español con 13 puntos. Los Colchoneros, de esta manera, se colocan como el más cercano escolta de los Merengues y Culés, que son segundo y primero, respectivamente. 

A pesar de ello, la situación del mexicano Obed Vargas vive una realidad diferente con el equipo. Si bien durante el mercado veraniego se especuló con su salida a préstamo, al final se terminó quedando con los rojiblancos. Aun así, desde que empezó la campaña, no ha sumado minutos con el estratega argentino.

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