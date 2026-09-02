Atlético La Paz no se irá de México, pero frenó inversiones por el ascenso
El Atlético La Paz tiene el proyecto de una ampliación de su estadio que, por ahora, no va a ejecutar.
Hay renders y un plan para llevar el Guaycura hasta 15,000 aficionados, con distintos tipos de espacios y zonas de hospitalidad. Todo eso está detenido, explicó su presidente, Samuel Hernández, mientras no exista certeza de si el equipo puede ascender.
"No es que vayamos a cerrar la cortina y nos vayamos. Nuestro compromiso es aquí, pero también el crecimiento de la industria y de la empresa tiene que estar pensando en otros mercados para poder sostenerlo de aquí", señaló Hernández a Sports Illustrated México.
El grupo mantendrá su apuesta por Baja California Sur, añadió, aunque tendría que replantear su proyecto, su visión y sus inversiones si el camino hacia la Liga MX permanece cerrado.
El Reglamento de Competencia 2026-27 establece que los clubes de la Liga MX no descenderán y los de Expansión no ascenderán. La Paz es uno de los cinco equipos (con Leones Negros, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros) que volvieron al TAS para impugnar esa decisión.
El Guaycura, una inversión detenida
El club llegó a la Liga de Expansión en 2022, después de adquirir la franquicia que ocupaba el Tampico Madero. El ascenso ya estaba suspendido entonces, pero con un plazo que vencía en 2025-26.
Desde ese momento, el proyecto invirtió en infraestructura, y puso como ejemplo el cambio reciente de césped del Guaycura por uno de nueva generación.
"Si el día de mañana te cambian las reglas, creo que esto a ninguna industria le gustaría y todos estuvieran levantando la mano igual que nosotros", añadió Hernández.
El estadio era el siguiente paso, aunque no le pertenece. El Guaycura es propiedad del gobierno estatal, fue inaugurado en 1967 y remodelado en 2018, con capacidad para 5,209 espectadores: un aforo que la propia directiva reconoció en noviembre pasado que no alcanza los parámetros de Primera División.
La ampliación tampoco es de ahora. En septiembre de 2025, Hernández habló de un proyecto en dos etapas: primero 12,000 lugares y después 15,000, y lo ligó a esos estándares. Un año más tarde reveló que la planeación llegó hasta el proyecto ejecutivo antes de frenarse.
La misma suerte alcanzó al complejo deportivo. Una estructura pensada sólo para las categorías actuales cuesta una cosa; otra preparada para sostener Sub-21, Sub-19, Sub-15 y femenil cuesta otra. Esa segunda inversión, sostuvo, depende de tener certeza sobre la posibilidad de llegar a Primera.
Portugal, donde el ascenso sí existe
El grupo propietario ya opera en otro mercado. En septiembre de 2025 adquirió 80 por ciento del Chaves, en una operación que el club mexicano presentó como la primera compra de un equipo profesional portugués por parte de un grupo de este país.
El Chaves fue fundado en 1949 y su historia oficial registra 18 participaciones en la Primeira Liga. Hoy juega en la Liga Portugal 2, en la que conserva la posibilidad deportiva de ascender. Esa es la diferencia que marca las decisiones del grupo.
"Yo invierto cuando tengo la certeza hacia dónde voy. Yo sigo metiendo el capital cuando ya tenemos la luz verde para poder avanzar. Si no, claro que hay reservas económicas que tienes que estar limitando hacia tus ciertos ingresos también", expresó Hernández.
Tampoco contemplan el atajo. Comprar una franquicia de Liga MX "nunca ha estado en nuestra mente, porque creemos que todo se tendría que ganar en la cancha", señaló.
Tampoco contemplan el atajo. Comprar una franquicia de Liga MX "nunca ha estado en nuestra mente, porque creemos que todo se tendría que ganar en la cancha", concluyó.