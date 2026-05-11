El Azteca tendrá un partido más antes del Mundial con Cruz Azul; Chivas ya dejó el Akron
El cierre de los estadios mundialistas rumbo a la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó a impactar el calendario del futbol mexicano, aunque no todos los inmuebles entraron al mismo tiempo en su etapa definitiva de remodelación.
El Estadio Azteca finalmente no detendrá actividades el 6 de mayo, como estaba previsto inicialmente, y tendrá un día más de operación antes de cerrar para acelerar las obras de cara al Mundial.
La situación contrasta con la de Guadalajara. Chivas ya no podrá utilizar el Estadio Akron, también sede mundialista, y disputará el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco.
La Liga MX confirmó este lunes que el encuentro se jugará el sábado 16 de mayo en el Jalisco, luego de que el Akron tendrá que ser entregado a la FIFA a más tarde el miércoles.
El movimiento convierte a Chivas en el primer equipo mexicano obligado a cambiar de estadio en plena Liguilla por los trabajos relacionados con el Mundial.
En el caso del Azteca, el inmueble todavía mantendrá actividad durante un día adicional antes de cerrar sus puertas y entrar de lleno en la fase más intensa de remodelación.
México será uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, y contará con tres sedes: el Estadio Azteca en Ciudad de México, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey.
Las adecuaciones forman parte de los compromisos asumidos ante FIFA para recibir la Copa del Mundo, torneo que arrancará el 11 de junio de 2026 y que tendrá al Azteca como sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica.