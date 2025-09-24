Balón de Oro: Marta y Pelé, ídolos fuera del reglamento
El mundo del futbol aún celebra hoy a la española Aitana Bonmatí y sus tres Balones de Oro consecutivos. Laureles como los de la catalana, además de confirmarla como una de las mejores jugadoras de la historia, también nos obligan a mirar hacia la zona del injusto olvido y a recordar que, tristemente, el reconocimiento no siempre llega a tiempo a quien lo merece.
En el silencio y la distancia, otra figura —quizá la más grande de todas— contempla el encumbramiento de Bonmatí desde la orilla. Marta Vieira da Silva, cinco veces elegida la mejor jugadora del mundo, nunca tuvo un Balón de Oro entre sus manos cuando disfrutaba de juventud y su futbol alumbraba el césped. Las nominaciones para ella llegaron tan tarde como una lección después del sufrimiento: en esta edición, a sus 39 años, Marta ocupó el lugar número 12 en las votaciones.
En su etapa de plenitud física y futbolística, Marta estaba impedida al trofeo, no por falta de merecimientos ni por quedar corta en alguna votación, sino porque el Balón de Oro no existía para ella. En eso, Marta comparte destino con otro brasileño que vivió décadas atrás la misma omisión: Pelé, el rey que conquistó tres Mundiales y marcó más de mil goles, pero que jamás pudo aspirar al premio porque entonces estaba reservado solo para futbolistas europeos.
Marta, espejo de Pelé
Entre 2006 y 2010, Marta fue elegida Mejor Jugadora del Mundo por la FIFA cinco años consecutivos. Su futbolera arte en movimiento: gambeta, visión, gol. Pero el Balón de Oro femenino no existía. La revista gala France Football, encargada de nominar y entregar el premio a los ganadores, creó la categoría femenina recién en 2018, cuando su reinado ya había dejado huella. Marta no perdió el Balón de Oro. Nunca se lo ofrecieron.
La futbolista más importante en la historia de Brasil experimenta en propia piel lo ocurrido con el más grande: Pelé. O’Rei ganó tres Copas del Mundo, marcó más de mil goles y redefinió el futbol, pero el Balón de Oro, surgido en 1956, se entregaba exclusivamente a futbolistas europeos que jugaban en clubes del Viejo Continente hasta 1994. Su pasaporte brasileño lo excluía por defecto.
En 2013, France Football le entregó un Balón de Oro honorífico, reconocimiento tardío a una ausencia que nunca debió existir. Pelé tampoco perdió el Balón de Oro. Nunca fue elegible.
Maradona también lo vivió
El exuberante futbolista argentino también debió observar a la distancia a los reconocidos con este galardón. A diferencia de Lionel Messi, quien en algún lugar de su hogar exhibe sus ocho premios de Balón de Oro, Maradonatampoco pudo acceder al premio en su tiempo como futbolista. Campeón del mundo con Argentina en 1986 en una actuación de solista imborrable, Diego cambió la historia del Calcio con el Nápoli, ciudad en la cual aún es considerado un dios. Pero como argentino, tampoco podía ganar el Balón de Oro bajo las reglas de su época.
En 1995, ya con la norma abierta, recibió un Balón de Oro honorífico, símbolo de que incluso los más grandes podían ser excluidos.
Maradona no perdió el Balón de Oro. Nunca estuvo en la lista.
Marta, por ser mujer. Pelé y Maradona, por ser latinoamericanos. El Balón de Oro los omitió por diseño, no por falta de logros, prueba está en sus legados individuales, que aún brillan más que cualquier trofeo. El Balón de Oro premia a los más grandes, pero no a los dioses. A ellos el reconocimiento de France Football les llega tarde; Marta lo espera en silencio, con el estruendo de su paso por el futbol.
El hubiera, por esta vez, sí existe
Marta, Pelé y Maradona fueron excluidos por las reglas de un premio que no los contemplaba. Este ejercicio busca mostrar qué habría ocurrido de haber sido elegibles para el prestigioso Balón de Oro que la revista especializada France Football entrega desde 1956.
Nombre
Año
Por qué
Marta
2007
Mejor jugadora del Mundial, goleadora y líder técnica de Brasil.
2008
Campeona de Copa de Brasil. Mejor Jugadora del Mundo (FIFA).
2009
Temporada brillante en ligas; tercera corona FIFA consecutiva.
2010
Quinta vez elegida mejor del mundo; sin competencia en su generación.
Pelé
1958
Campeón del mundo con 17 años, seis goles y actuación decisiva en la final.
1962
Figura global en Santos y bicampeón mundial, pese a lesión en el torneo.
1970
Líder de la llamada mejor selección de la historia, campeón y cerebro del equipo.
Maradona
1986
Campeón del mundo con actuación legendaria; gol del siglo y liderazgo absoluto.
1987
Campeón de Serie A con Napoli, rompió la hegemonía del norte italiano.
1990* (Debatible)
Figura en Europa y llevó a Argentina al subcampeonato con un tobillo deshecho.