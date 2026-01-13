Barcelona, el rey único de la Supercopa
La Supercopa de España tiene un claro dominador, el FC Barcelona. Así lo reafirmó, el pasado domingo al vencer al Real Madrid 3- 2 con dos goles de Raphina y uno de Lewandoski, en la internacional sede de Arabia Saudita.
Este torneo va más allá de ser un trofeo de media temporada, se ha vuelto otro cara a cara entre los dos clubes más grandes de España, el Real Madrid y el Barcelona.
La Supercopa, surgida en 1982 con el fin de enfrentar al campeón de Liga contra el campeón de la Copa del Rey, con la finalidad de dar lustre al inicio de la temporada en España, ha sufrido modificaciones interesantes en los últimos años, como el cambio de formato de partidos de ida y vuelta a partidos únicos. Pero el más trascendente fue su migración en 2020 a Arabia Saudita, donde ahora además participan los subcampeones de Liga y Copa del Rey —en 2021 se quedó en España a causa de la pandemia—.
El torneo en Arabia Saudita no logró escapar de las críticas en territorio español. Clubes, jugadores y, por supuesto aficionados, alzaron la voz por alejarlo de sus fronteras y sumar una carga extra a sus futbolistas, sin embargo, la nueva sede ha permitido que la Supercopa gane visibilidad mundial y, lo más jugozo, la recompensa de los petrodólares árabes para LaLiga y sus clubes participantes. Desde entonces, ciudades como Jeddah y Riyadh han sido sede en enero, con los clásicos entre Barcelona y Real Madrid.
El FC Barcelona, con 16 títulos de Supercopa, es el club más ganador. Posteriormente le sigue el Real Madrid con 13, y muy lejos aparece el Athletic Club con 3 títulos.
Todos los campeones de la Supercopa
- FC Barcelona – 16 títulos – 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2022, 2023, 2025, 2026
- Real Madrid – 13 títulos – 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2024
- Athletic Club – 3 títulos – 1984, 2015, 2021
- Deportivo La Coruña – 3 títulos – 1995, 2000, 2002
- Atlético de Madrid – 2 títulos – 1985, 2014
- Valencia – 1 título – 1999
- Sevilla – 1 título – 2007
- Real Zaragoza – 1 título – 2004
- Mallorca – 1 título – 1998
- Real Sociedad – 1 título – 1992