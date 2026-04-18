Adam Silver enfrenta un tramo crítico para el futuro de la NBA
En febrero, Adam Silver se dirigió a un podio dentro del Intuit Dome, luciendo un traje negro azabache y una expresión estoica. Por lo general, las conferencias de prensa del comisionado de la NBA durante el All-Star Weekend suelen ser en gran medida anticlimáticas. Algunos datos sobre el crecimiento de la liga, actualizaciones sobre proyectos a gran escala, un recordatorio de media temporada de que la NBA, por si no lo sabías, es una liga verdaderamente global. Luego, Silver suele abordar algunos temas inofensivos—la expansión, los acuerdos de derechos de transmisión y lo último sobre NBA Europe son temas recurrentes—antes de retirarse para disfrutar del resto de las festividades. Sin embargo, mientras Silver cruzaba la sala, probablemente sabía que esta sesión sería un poco diferente.
El comisionado está en crisis, o al menos en estos días enfrenta crisis, más que en cualquier otro momento durante sus doce años al frente de la NBA. Está el escándalo de evasión del tope salarial que lo ha puesto en desacuerdo con uno de los propietarios más populares de la NBA (Steve Ballmer), quien además resulta ser uno de los hombres más ricos del mundo. Está la epidemia del tanking, un problema lo suficientemente significativo como para que la NBA multara a dos equipos (Jazz y Pacers) con cifras de seis dígitos antes del All-Star por sentar a jugadores sanos. Está una investigación federal sobre apuestas deportivas ilegales que ha involucrado a un entrenador en activo y a un jugador (Chauncey Billups de Portland y el ex guardia de Miami Terry Rozier, ambos se han declarado no culpables). Está el aumento de lesiones, la apatía hacia el torneo de temporada, acusaciones de que el negocio de un propietario de equipo produce hardware crítico que ha sido utilizado por el ejército ruso… ya te haces una idea.
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Silver ha navegado aguas turbulentas antes. En 2014, después de que salieran a la luz grabaciones del entonces propietario de los Clippers, Donald Sterling, haciendo comentarios racistas, Silver, con menos de tres meses en el cargo como comisionado, lo vetó de por vida. En 2020, la NBA fue la primera gran liga deportiva en detener operaciones durante la pandemia de COVID-19… y la primera de las cuatro grandes en encontrar el camino de regreso, reanudando actividades en la burbuja de Florida en julio. Ha negociado dos acuerdos laborales, ha actuado con rapidez ante amenazas a la integridad del juego y firmó el acuerdo de transmisión más lucrativo en la historia de la NBA. Dice un ejecutivo veterano de equipo: “Adam es uno de los mejores comisionados de la historia. No de la historia del basquetbol. De la historia del deporte.”
Los próximos meses podrían poner a prueba esa opinión. Silver debe encontrar ajustes para un sistema de lotería del draft que no ha logrado desalentar el tanking. Debe arbitrar una investigación sobre los Clippers que tiene a rivales clamando por sanciones severas. Y debe encontrar una solución a los problemas de lesiones que han afectado la temporada regular. Es, dice un alto ejecutivo de equipo, “una oportunidad”. Mientras la tinta aún está fresca en el acuerdo de derechos de transmisión por 11 años y 77 mil millones de dólares que comenzó esta temporada, nunca es demasiado pronto para pensar en el siguiente. “Hacer bien estas cosas es su legado”, dice el ejecutivo. Añade otro: “Este verano Adam va a estar muy ocupado.”
En marzo, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, reiteró una postura de larga data: el calendario de la NBA es demasiado largo. “Sé que esta no será una opinión popular en la oficina de la liga”, dijo Kerr. “Pero seguiré diciéndolo porque es evidente. Necesitamos jugar menos partidos.” Otros entrenadores respaldaron la evaluación de Kerr. “La temporada es tan demandante”, dice el entrenador de los Bulls, Billy Donovan. “Tienes que desarrollar una especie de dureza para poder soportar 82 partidos [con] muy poco tiempo de práctica.”
Si bien la NBA podría negar que exista un problema de lesiones—según datos proporcionados por la liga en marzo, se proyectaba que habría menos lesiones en jugadores titulares que la temporada pasada y menos partidos perdidos por “estrellas” que en cualquiera de los últimos cuatro años—no hay duda de que la preocupación por las lesiones musculares va en aumento.
Durante los playoffs de 2025, tres All-Stars—Jayson Tatum, Tyrese Haliburton y Damian Lillard—se rompieron el tendón de Aquiles. Esta temporada, lesiones en la pantorrilla han provocado ausencias prolongadas de Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo y Anthony Davis.
La velocidad del juego, que ha aumentado en años recientes, ha alcanzado un ritmo vertiginoso. Hace diez años, dos equipos promediaban más de 100 posesiones por partido. En el All-Star de esta temporada, eran 18. Para marzo, los jugadores habían recorrido en conjunto 37.1 millas por juego a una velocidad promedio de 4.29 mph, la mayor distancia promedio y la velocidad promedio más alta desde que comenzó el seguimiento de jugadores en la temporada 2013–14. Kerr, entre otros, cree que recortar 10 partidos del calendario marcaría una diferencia significativa. “Lo que sé sobre la liga y entrenar y lo difícil que es jugar con ese ritmo y ese espacio”, dijo. “Sería una liga más competitiva y más saludable si jugáramos menos partidos.”
En privado, los funcionarios de la NBA no discuten las ventajas de una temporada más corta. Señalan—rápidamente—cuánto dinero habría que sacrificar para permitirlo. Menos partidos significan menos ingresos—aproximadamente un 20% según algunas estimaciones. Los contratos de transmisión tendrían que ajustarse. Todo tendría que negociarse colectivamente (los jugadores y la liga tienen una opción mutua de salida en 2028). Existe una ganancia a largo plazo al acortar la temporada: menos partidos, en teoría, producirían un mejor producto, haciendo a la liga más valiosa—si todos están dispuestos a absorber algo de dolor a corto plazo en el proceso.
Eso importa, dado cómo los equipos están tratando la temporada regular. En febrero, frente a una sala llena en la conferencia anual Sloan Sports Analytics del MIT, Silver prometió actuar con decisión para frenar el tanking. “Vamos a hacer cambios sustanciales para el próximo año”, dijo Silver. “No descarto nada.” A pesar de años de intentos por desincentivar la práctica—que incluyeron aplanar las probabilidades de la lotería para los tres peores equipos y crear el torneo play-in—la carrera por tocar fondo estuvo más concurrida que nunca esta temporada, con casi un tercio de los equipos de la NBA saliendo del All-Star sin interés en ganar. Dijo Silver: “Tenemos que abordarlo.”
Cómo hacerlo es la pregunta. Silver, según sus propias palabras, es “un incrementalista”, así que olvídate de ideas radicales como eliminar el draft. Internamente, funcionarios de la liga han discutido soluciones más moderadas, como eliminar las protecciones de selecciones del draft (lo que evitaría situaciones como las de Utah e Indiana, dos equipos que se desplomaron esta temporada para conservar picks) y prohibir que los equipos seleccionen en el top cuatro dos años consecutivos.
Algunos creen que la liga puede ir más lejos. Aplanar las probabilidades de la lotería fue una buena idea… hasta que equipos con bajas probabilidades comenzaron a ganarla. La primavera pasada, Dallas, con un 1.8% de probabilidad de obtener la primera selección global, vio cómo su combinación de bolas de ping-pong resultó ganadora. San Antonio, con un 26.3% de probabilidad de terminar en el top cuatro, obtuvo la segunda selección. En lugar de perseguir puestos de play-in, los equipos se han sentido cada vez más cómodos apostando desde el fondo de la lotería, lo que ha generado llamados a eliminarla por completo. “Tenemos que asegurarnos de que los peores equipos obtengan a los mejores jugadores”, dice un funcionario de la liga cercano a Silver. “Nunca vas a detener a un pequeño número de equipos que hacen tanking. Lo mejor que puedes hacer es asegurarte de que esos equipos tengan una vía para mejorar.”
Lograr que las organizaciones jueguen bajo las reglas es el problema más urgente. Las acusaciones de que los Clippers utilizaron a un patrocinador del equipo para evadir el tope salarial con Kawhi Leonard llegaron a la oficina de la liga como una granada. La evasión del tope es un “pecado capital”, dice un ejecutivo de equipo, citando los esfuerzos que la NBA ha hecho durante la gestión de Silver para nivelar el campo de juego. Meses de reportajes posteriores del periodista de investigación Pablo Torre (nueve episodios de YouTube y contando) han eliminado cualquier esperanza de que la historia desaparezca, exponiendo una pila de correos electrónicos, registros bancarios y testimonios para que todos los vean.
En 2014, Ballmer ayudó a Silver a terminar un escándalo cuando compró a los Clippers a Sterling. Ahora, Silver se enfrenta a tener que sancionar a Ballmer para cerrar otro.
No todo son nubarrones. En lo financiero, la liga está más saludable que nunca. Tras años coqueteando con la expansión europea, la NBA está lista para establecer una liga que le dé una base firme en el hemisferio oriental. Silver avanza con planes para añadir dos nuevos equipos—Las Vegas y Seattle son los favoritos—que se espera generen cuotas de expansión cercanas a los 10 mil millones de dólares cada uno. La NBA es fuerte, argumentarán funcionarios de la liga y de los equipos. Abordar estos grandes problemas la hará aún más fuerte.
Silver ya resolvió uno. En la conferencia de prensa de febrero, Silver recordó una conversación reciente con Bob Cousy. El base miembro del Salón de la Fama—de 97 años y aún activo—se maravilló de lo global que se ha vuelto la NBA. En la temporada 1950–51, la primera de Cousy, la liga tenía dos jugadores internacionales. Hoy, el número es 135. Es una de las razones por las que Silver creyó que un nuevo formato del All-Star—denominado USA vs. el Mundo—podría funcionar. El resultado fue el partido más competitivo en años. Así que ese ya puede tacharse de lo que se está convirtiendo en una lista muy larga.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/04/2026, traducido al español para SI México.