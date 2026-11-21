Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es PICKED OFF, de Phil Taylor, publicada originalmente el 27 de mayo de 1996.

El ala-pívot del Utah Jazz, Karl Malone, un autodenominado "chico del campo de Louisiana" y amante de todo lo rural, da la clara impresión de que preferiría mudarse a un departamento tipo estudio en Manhattan antes que analizar el duelo de duplas que él y el base del Jazz, John Stockton, están librando contra sus homólogos de los Seattle SuperSonics y también All-Stars, el ala-pívot Shawn Kemp y el base Gary Payton, en las finales de la Conferencia Oeste de la NBA. "Estamos jugando cinco contra cinco, no dos contra dos en el parque, así que ¿por qué hablar de ello de esa manera?", dijo Malone el sábado pasado, antes del Juego 1. "Esto no es tenis. No estamos jugando dobles".

Ciertamente, nadie confundía este enfrentamiento con Wimbledon. El choque entre Jazz y Sonics se planteaba en términos más parecidos a una competencia de parejas de patinaje artístico, con las rutinas coreografiadas con precisión de Malone y Stockton, tan hermosas en su sencillez, frente a los saltos y giros de mayor grado de dificultad de los extravagantes Kemp y Payton. Cuando Kemp levantó la mirada hacia el marcador después de una clavada en el Juego 1, no estaba claro si revisaba el resultado o esperaba recibir sus calificaciones de un juez ruso. "Les daría a ambas duplas muchos puntos por estilo", dice el alero de Utah Bryon Russell, "pero por un estilo totalmente diferente".

En los primeros dos partidos de la serie al mejor de siete, disputados en el Key Arena de Seattle, la ventaja tanto en estilo como en sustancia fue para Kemp y Payton. Ellos impulsaron a los Sonics a una ventaja de 2-0 con una demolición de 102-72 sobre el Jazz en el Juego 1, seguida de una victoria por 91-87 el lunes por la noche. Utah esperaba recuperarse en los Juegos 3 y 4, programados para el viernes y el domingo en el Delta Center de Salt Lake City, donde el Jazz tuvo una marca de 34-7 durante la temporada regular y de 6-0 en las dos primeras rondas de la postemporada.

A pesar de las objeciones de Malone, era imposible no centrar la atención en la fascinante batalla de cuatro hombres dentro de la guerra, porque las duplas Malone-Stockton y Kemp-Payton definen no solo a sus equipos, sino también a sus respectivas generaciones. Stockton, de 34 años, y Malone, de 32, representan al establishment de la NBA, un regreso a una época anterior, hasta en los shorts anticuados y ajustados que Stockton todavía prefiere en lugar de los pantalones bombachos que están de moda actualmente. Payton, de 27 años, y Kemp, de 26, son los herederos naturales de la pareja del Jazz, la versión de los años 90 de la combinación entre base y ala-pívot. Si Stockton y Malone son el pick-and-roll y el video instructivo, Payton y Kemp son el alley-oop y el video de las mejores jugadas. "Stockton y Malone establecieron el estándar de cómo deben jugar juntos un base y un ala-pívot, y Gary y Shawn representan la evolución de esa combinación", dice el ala-pívot y centro de Seattle Sam Perkins. "Stockton y Malone son más conservadores, y Gary y Shawn prefieren hacer lo suyo con un poco más de estilo, que es hacia donde ha evolucionado la NBA en estos días. No se puede decir que una forma sea mejor que la otra; simplemente son diferentes".

Al parecer, la NBA tiene una preferencia. En un esfuerzo por presentar su mejor versión en los Juegos Olímpicos de este verano en Atlanta, los directivos de la liga, en conjunto con USA Basketball, eligieron a Malone y Stockton para disputar sus segundos Juegos Olímpicos, en lugar de ofrecerle por primera vez un lugar a Kemp y Payton. El desaire a los Sonics fue una clara señal de que la liga desconfiaba del comportamiento provocador que Kemp mostró en el Campeonato Mundial de 1994 y de la reputación de Payton por hablar constantemente con sus rivales. Kemp y Payton evitan las preguntas sobre los Juegos Olímpicos: "Ellos tomaron su decisión, y eso es todo", dice Kemp. "Puedo vivir con eso". Pero su actuación en estos playoffs, particularmente contra Malone y Stockton, contribuirá en gran medida a borrar o consolidar su reputación como personajes algo ofensivos.

Por su parte, Stockton y Malone no tienen especial interés en ser la vara con la que se mida a los demás. El afable Malone, elegido al primer equipo All-NBA durante las últimas ocho temporadas, tiene una actitud modesta que a veces oculta lo protector que es de su posición como el ala-pívot más destacado de la liga. Pero su relación con Kemp, quien lo ha desplazado como ala-pívot titular del Oeste en el Juego de Estrellas durante los últimos tres años, es, si no cálida, al menos respetuosa. "Definitivamente se ha convertido en un gran jugador", dice Malone sobre Kemp. "Si no es el mejor ala-pívot, está muy cerca". Cuando le recordaron que muchos todavía lo consideran el mejor ala-pívot, Malone sonrió y dijo: "Sí, pero soy viejo".

Kemp ciertamente mereció los elogios de Malone en el Juego 1, cuando encestó sus primeros nueve tiros de la primera mitad, para terminar con 21 puntos, tras acertar 10 de 11 intentos, y 11 rebotes. Kemp, quien promedió apenas 11.3 puntos con un 37.5% de efectividad en tiros de campo contra Malone y el Jazz durante la temporada regular, hizo el pequeño pero fundamental ajuste de mantener el balón en alto cuando recibía de espaldas al aro, lo que evitó que Malone metiera la mano y le quitara el balón, una de sus jugadas defensivas favoritas. "Creo que Shawn jugó más un partido técnico que uno atlético", dijo después el entrenador de Seattle, George Karl. Eso representa un gran paso adelante para Kemp, quien está demostrando que sus rivales ya no pueden contar con que pierda la compostura. Y en el Juego 2, Kemp disputó los últimos 10:44 minutos con cinco faltas, pero anotó ocho puntos y consiguió el robo de balón decisivo. En defensa, Kemp tiene una ventaja adicional: mientras Malone debe gastar una gran cantidad de energía para defenderlo, él no tiene que marcar a Malone. Esa tarea recae principalmente en el centro Ervin Johnson o en Perkins, quienes limitaron a Malone a unos discretos 21 puntos en el Juego 1.

En algunos momentos, Stockton debió sentir que todos los Sonics que lo acosaban estaban encargados de defenderlo. "Antes del partido, al ver sus videos, parecía que jugaban con seis hombres en defensa", dijo el entrenador de Utah, Jerry Sloan, después del Juego 1. "Hoy parecía que tenían 10". En su barrida en las semifinales contra los Houston Rockets, los Sonics hicieron doble marca sobre el centro de Houston, Hakeem Olajuwon, en la zona cercana al aro, pero contra Utah han elegido a Stockton como el principal objetivo de su defensa. En ambos partidos, en lugar de hacerle doble marca a Malone cerca del aro, le tendieron trampas a Stockton en el perímetro para obligarlo a pasarle el balón a sus compañeros y evitar que ejecutara el letal pick-and-roll. "En la serie contra Houston fuimos agresivos y disruptivos", dijo Karl después del Juego 1. "En esta serie estamos más enfocados en controlar. Queremos limitar a Stockton obligándolo a poner el balón en manos de otros jugadores".

Payton, por supuesto, es fundamental para esa estrategia, y estuvo a la altura del desafío en el Juego 1, al ayudar a limitar a Stockton a cuatro puntos y siete asistencias (más de siete y cinco, respectivamente, por debajo de sus promedios en las dos primeras series de Utah), con una efectividad de dos aciertos en 10 intentos de campo. Contra la mayoría de sus rivales, Payton, quien terminó con 21 puntos, siete asistencias y tres robos, se habría asegurado de ponerle una banda sonora a su éxito: un flujo constante de provocaciones verbales. Pero cuando juega contra Stockton, líder histórico de la NBA en robos y asistencias, se muerde la lengua por respeto. De hecho, durante el Juego 1, una de las pocas veces que le habló a Stockton, quien ha estado jugando con una distensión en el tendón de la corva izquierdo, fue para preguntarle por su estado de salud. A principios de la temporada, Payton hablaba de las distintas debilidades que intenta atacar en los bases rivales, pero cuando surgió el nombre de Stockton, su tono se volvió casi reverencial. "Es el mejor", dijo Payton entonces. "Todavía estoy buscando una debilidad real en su juego. Si hay un jugador al que quiero parecerme, es Stockton".

No todos los Sonics han sido tan elogiosos. A principios de esta temporada, el guardia Nate McMillan dijo: "Stockton da la impresión de ser una persona que juega duro y no hace ningún trabajo sucio, pero probablemente es el jugador más malintencionado y duro de ese equipo. Cuando pone una pantalla a un jugador grande, le da un codazo en las costillas. Lleva años saliéndose con la suya". Aunque McMillan se retractó de esos comentarios al inicio de la serie —"Es un jugador inteligente y astuto que sabe lo que puede y no puede hacer", dijo—, probablemente no había necesidad de hacerlo, ya que nada parece sacar de sus casillas al lacónico Stockton. "No me importa lo que la gente diga de mí, y no me importan los duelos individuales", dijo el viernes pasado en lo que, para él, calificaba como un discurso. "Simplemente juego".

Los cuatro protagonistas centrales de la serie parecían haber adoptado esa misma actitud cuando la eliminatoria se trasladó a Utah. "Hablar no va a ganar esta serie", dice Payton. "Los dos equipos simplemente van a salir a poner sus cartas sobre la mesa". Lo único seguro es que el ganador tendrá que vencer a una pareja de ases.