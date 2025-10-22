SI Mexico

Basquetbol: temor por volver a jugar en territorio de Israel

Los clubes turcos Fenerbahçe y Anadolu Efes expresaron su desacuerdo con la decisión de la Euroliga de permitir que los equipos israelíes vuelvan a jugar en su territorio desde diciembre.

Redacción SI México

Los equipos turcos Fenerbaçe y Anadolu Efes criticaron la determinación de la Euroliga de permitir el regreso del torneo a duelas en Israel. Imagen de la arena en Tel Aviv.
Los equipos turcos Fenerbaçe y Anadolu Efes criticaron la determinación de la Euroliga de permitir el regreso del torneo a duelas en Israel. Imagen de la arena en Tel Aviv. / Getty Images

Estambul, Turquía

Los clubes turcos Fenerbahçe y Anadolu Efes criticaron este miércoles en un comunicado conjunto la decisión de la Euroliga de basquetbol de autorizar a los equipos israelíes a volver a disputar sus partidos en su territorio a partir de diciembre.

Ambos clubes expresaron su desacuerdo y preocupación por las posibles consecuencias de esa medida, asegurando además que no hubo votación en la reunión donde se anunció el consenso. Indicaron que mantienen conversaciones con las autoridades deportivas turcas y con la propia Euroliga.

Desde octubre de 2023, tras el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, los equipos israelíes han jugado sus partidos como locales fuera del país: Maccabi Tel Aviv en Belgrado y Hapoel Tel Aviv en Sofía.

El martes, la ECA, empresa organizadora de la Euroliga, aprobó el regreso de la competición a Israel desde el 1 de diciembre, tras el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Basquetbol