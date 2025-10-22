Basquetbol: temor por volver a jugar en territorio de Israel
Estambul, Turquía
Los clubes turcos Fenerbahçe y Anadolu Efes criticaron este miércoles en un comunicado conjunto la decisión de la Euroliga de basquetbol de autorizar a los equipos israelíes a volver a disputar sus partidos en su territorio a partir de diciembre.
Ambos clubes expresaron su desacuerdo y preocupación por las posibles consecuencias de esa medida, asegurando además que no hubo votación en la reunión donde se anunció el consenso. Indicaron que mantienen conversaciones con las autoridades deportivas turcas y con la propia Euroliga.
Desde octubre de 2023, tras el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, los equipos israelíes han jugado sus partidos como locales fuera del país: Maccabi Tel Aviv en Belgrado y Hapoel Tel Aviv en Sofía.
El martes, la ECA, empresa organizadora de la Euroliga, aprobó el regreso de la competición a Israel desde el 1 de diciembre, tras el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.