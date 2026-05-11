Calificación de la temporada de los 76ers: Evaluación tras la barrida ante los Knicks
Bueno, fue divertido mientras duró: los 76ers quedaron eliminados de la postemporada de la NBA tras perder contra los Knicks, sembrados No. 3, en las semifinales de conferencia. Aunque Philadelphia logró recuperarse de una desventaja de 3-1 en la serie y eliminar a los Celtics, sembrados No. 2, en la primera ronda, los Knicks resultaron demasiado encendidos para que el equipo liderado por Tyrese Maxey pudiera contenerlos y terminaron eliminando a los Sixers con una barrida de cuatro juegos.
Aunque la duración de la carrera de los 76ers en playoffs resulta sorpresiva, el resultado en sí no lo es. Sí, los Sixers vivieron momentos emocionantes esta temporada con el debut del novato VJ Edgecombe y la consolidación de Tyrese Maxey como estrella, pero el equipo simplemente no está al nivel de los Knicks, quienes además lucieron especialmente sólidos últimamente. Sumado a eso, la disponibilidad intermitente de Joel Embiid, que ayudó y perjudicó al equipo a la vez, hacía que una eliminación relativamente temprana pareciera casi inevitable.
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Con la campaña 2025-26 ya oficialmente en el retrovisor, echemos un vistazo general al año de los Sixers, con calificaciones tanto para la temporada regular como para la postemporada a continuación.
Calificación de los 76ers en temporada regular: B-
- Récord: 45-37
- Posición en la Conferencia Este: Séptimos
Tomando todo en cuenta, Philadelphia tuvo una especie de año de recuperación. Después de terminar la temporada 2024-25 en el fondo de la división con unas miserables 24 victorias, el grupo consiguió 45 triunfos esta vez y terminó apenas a un juego de los Raptors, que finalizaron terceros en la División Atlántica. Claro, un cuarto lugar no es necesariamente a lo que aspiras… pero también es complicado cuando tienes enfrente a Celtics y Knicks.
También hubo aspectos positivos a nivel de roster. El guardia Tyrese Maxey registró los mejores números de su carrera con promedios de 28.3 puntos, 4.1 rebotes y 6.6 asistencias por partido, consolidándose como un posible All-NBA en el futuro. Aunque siguió lidiando con muchos problemas físicos, Joel Embiid inició 38 partidos —19 más que la campaña anterior— y aun así promedió la segunda mayor cantidad de puntos del equipo (26.9). Más importante aún, la tercera selección global, VJ Edgecombe, se convirtió en un nombre reconocido, promediando la cuarta mayor cantidad de puntos del equipo, la tercera mayor cantidad de rebotes y la segunda mayor cifra de asistencias, camino a convertirse en finalista al Novato del Año.
Idealmente, el equipo pudo haber conseguido algunas victorias extra en el cierre de temporada para superar a Toronto; quizá un Embiid saludable habría marcado la diferencia ahí. La larga suspensión por PED de Paul George, que lo dejó fuera durante la segunda mitad del año, tampoco ayudó. Pero incluso con problemas contractuales (tan solo Embiid y George representarán mucho más de 100 millones de dólares la próxima temporada), la explosión estelar de Maxey y el debut de Edgecombe son razones para al menos tener algo de optimismo hacia el futuro, y eso merece al menos una B-.
Calificación de los 76ers en postemporada: C
Aunque se quedaron cortos en la segunda ronda, hay un aspecto positivo para los Sixers: al menos lograron llegar hasta aquí. Considerando las dificultades recientes de la franquicia, el hecho de que el equipo haya podido eliminar a unos Celtics encendidos (con Jayson Tatum de vuelta en la alineación, cabe señalar) y avanzar a la segunda ronda es bastante impresionante, por más trillado que suene. El logro es todavía más significativo si se toma en cuenta que lo hicieron después de estar abajo tres juegos a uno.
Pero el desempeño contra los Knicks no fue igual de sólido y terminó opacando el triunfo de la primera ronda. Los 76ers fueron aplastados en dos de los cuatro partidos contra New York, incluso cuando el rival no contó con su segundo máximo anotador de la postemporada, el delantero O.G. Anunoby. Peor aún, todo culminó con un desastroso Juego 4, en el que los Knicks se apoderaron de la duela de los Sixers en una humillación de proporciones literalmente históricas. Así que, aunque el equipo sí superó expectativas simplemente llegando hasta esta instancia, la barrida en cuatro partidos y la vergonzosa diferencia de puntos con la que cerraron la serie les costó bajar una letra en la calificación.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/05/2026, traducido al español para SI México.