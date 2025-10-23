NBA: Chauncey Billups y Terry Rozier, acusados en investigación de apuestas vinculadas con la mafia
En un anuncio que sacudió a la NBA, las autoridades federales presentaron el jueves acusaciones y detenciones en lo que el director del FBI, Kash Patel, describió como “una amplia empresa criminal que envuelve tanto a la NBA como a La Cosa Nostra”. Entre los señalados se encuentran el miembro del Salón de la Fama y actual entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups; el guardia de Miami Heat, Terry Rozier; y el exjugador y asistente de la NBA, Damon Jones.
Los fiscales de Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York y Patel anunciaron las acusaciones en una conferencia de prensa en Brooklyn. Más de una docena de funcionarios del gobierno se reunieron alrededor del podio bajo luces fluorescentes, mientras Patel y otros detallaban las investigaciones: “Operación Royal Flush” y “Operación Nothing But Bet”.
Existen dos casos distintos, pero relacionados.
El primero involucra el arreglo de desempeño y la filtración de información privilegiada en partidos de la NBA. Rozier y Jones fueron acusados en este caso. Billups no, aunque el Co-Conspirador 8, descrito en la acusación como residente de Oregón que “fue jugador de la NBA aproximadamente de 1997 a 2014 y entrenador de la NBA desde al menos 2021”, corresponde con la descripción de Billups.
La acusación señala que el Co-Conspirador 8 “informó al acusado Eric Earnest que los Trail Blazers estaban planeando perder intencionalmente [tanking] para aumentar sus posibilidades de obtener una mejor selección en el próximo draft de la NBA. Co-Conspirador 8 le dijo a Earnest, antes de que se anunciara públicamente, que varios de los mejores jugadores de Portland, incluido el Jugador 1 —cuyo nombre es conocido por el Gran Jurado—, no participarían en el partido del 24 de marzo contra los Bulls”. El grupo de apuestas habría apostado entonces “aproximadamente 100,000 dólares” contra los Trail Blazers, que perdieron 124–96.
Según Jessica Tisch, comisionada de policía de Nueva York, antes del partido del 23 de marzo de 2023 entre los Charlotte Hornets de Rozier y los New Orleans Pelicans, Rozier “presuntamente informó a personas cercanas a él que planeaba salir del juego temprano por una lesión simulada. Con esa información, miembros del grupo realizaron apuestas por más de 200,000 dólares sobre sus estadísticas 'under' (puntos por debajo a los calculados por las casas de apuestas)".
Rozier, quien inició el juego, jugó solo nueve minutos con 34 segundos.
La acusación indica que Rozier informó a DeNiro Laster, uno de los acusados, que saldría temprano del partido. Laster, al igual que Rozier, es originario de Cleveland y jugó futbol americano universitario en Minnesota, Kentucky y North Carolina Central entre 2014 y 2017. Posteriormente, según la acusación, Laster “vendió la información” a Fairley y a un “Co-Conspirador 1” no identificado, descrito como exjugador de la NBA. El precio de la información habría sido 100,000 dólares.
Fairley, a su vez, compartió la información con Hennen, quien realizó apuestas directamente y a través de una red de apostadores prestanombres sobre los under de Rozier. Hennen apostó 61,200 dólares de forma directa sobre los totales de Rozier o como parte de combinadas. Otros conspiradores, nombrados y no nombrados en la acusación, apostaron casi 200,000 dólares adicionales sobre el desempeño de Rozier, según los documentos judiciales.
Tras el partido de Rozier, el grupo de apuestas habría apostado que los Trail Blazers y Orlando Magic no cubrirían el margen de puntos, con base en información interna sobre la decisión de los equipos de descansar a sus mejores jugadores para tanking y mejorar su posicionamiento de cara a los playoffs.
La acusación contra Rozier es prácticamente la misma que el exjugador de los Toronto Raptors, Jontay Porter, admitió en corte el año pasado, cuando se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico tras manipular su propio desempeño para asegurar el under en apuestas especiales. Porter explicó que lo hizo “para salir de grandes deudas de apuestas acumuladas con el tiempo”.
Joseph Nocella Jr., fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, indicó que los acusados, incluyendo a Jones y Rozier, “también hicieron un uso indebido de información obtenida gracias a amistades de larga data con jugadores y entrenadores de la NBA”.
El segundo caso involucra partidas de póker arregladas. Según Patel y el Departamento de Justicia, cuatro de las cinco familias de la mafia neoyorquina participaron: Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese. Los acusados usaban analizadores de fichas, lentes de contacto especiales o gafas y mesas de rayos X para engañar a jugadores y apropiarse de cientos de miles de dólares, y Billups y Jones habrían estado involucrados en el esquema.
Para Billups, en particular, esto representa un giro sorprendente. Además de ser miembro del Salón de la Fama y MVP de las Finales NBA 2004, Billups fue uno de los jugadores más populares de su época entre sus compañeros. Cuando la liga creó en 2013 el premio Twyman–Stokes al Compañero de Equipo del Año, Billups fue el primer ganador. Actualmente cursa su quinta temporada como entrenador de los Trail Blazers.
Jones, según documentos judiciales, se declaró en bancarrota en 2013 y 2015. Su última temporada como jugador en la NBA fue en 2009, y fue asistente de los Cleveland Cavaliers de 2016 a 2018.
El abogado de Rozier, Jim Trusty, declaró tras la conferencia:
“Hemos representado a Terry Rozier durante más de un año. Hace tiempo intentamos establecer comunicación abierta con los fiscales. Ellos caracterizaron a Terry como sujeto, no como objetivo, pero a las 6 de la mañana nos llamaron para decirnos que agentes del FBI intentaban arrestarlo en un hotel. Es lamentable que, en lugar de permitir que se entregara voluntariamente, optaran por un espectáculo mediático. Quisieron la gloria mal ubicada de avergonzar a un atleta profesional con un ‘perp walk’. Eso dice mucho sobre las motivaciones en este caso. Parecen confiar en fuentes espectacularmente increíbles en lugar de evidencia real de conducta indebida. Terry fue exonerado por la NBA y estos fiscales reavivaron ese caso nulo. Terry no es jugador compulsivo, pero no teme a un conflicto, y está decidido a ganar esta batalla”.
Sports Illustrated México no logró contactar de inmediato a representantes de Billups o Jones.
La NBA indicó que Billups y Rozier fueron “suspendidos de inmediato de sus equipos” y que la liga coopera con las autoridades. La NBPA declaró a SI:
“La integridad del juego es primordial para los jugadores de la NBA, pero también lo es la presunción de inocencia, y ambos se ven afectados cuando la popularidad de un jugador se usa para llamar la atención. Nos aseguraremos de que nuestros miembros estén protegidos y tengan garantizados sus derechos al debido proceso durante este proceso”.
Las autoridades anunciaron también que imputarán a Shane Hennen y Marves Fairley, entre otros. Hennen fue arrestado en enero y ha estado negociando un acuerdo de culpabilidad. SI reportó en febrero que el nombre de Fairleyhabía surgido repetidamente como posible co-conspirador, pero fue hasta el jueves que las autoridades lo hicieron público.
Nocella aclaró que las acusaciones y detenciones del jueves no involucran baloncesto universitario. Un caso separado, bajo la jurisdicción del Distrito Este de Pensilvania, lidera la investigación a nivel colegial. La NCAA también investiga lo que denomina “casos de integridad” en el baloncesto universitario masculino, donde se habrían alterado desempeños para apuestas.
En septiembre, la NCAA anunció casos de infracciones contra 13 jugadores de seis universidades: Eastern Michigan, Temple, Arizona State, New Orleans, North Carolina A&T y Mississippi Valley State, y que “casos adicionales están en diversas etapas de investigación”. Varias fuentes indicaron a SI que jugadores de estas universidades están vinculados a la red de apuestas. Al menos media docena de programas adicionales podrían estar implicados, con nueva información surgiendo conforme avanza la investigación.
La mayoría de los jugadores universitarios involucrados ya concluyó su elegibilidad, pero algunos activos aún están bajo investigación. La temporada de baloncesto universitario inicia el 3 de noviembre.