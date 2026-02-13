Chris Paul anuncia su retiro de la NBA tras 21 temporadas sin un título
El legendario base de 40 años, segundo en asistencias y robos en la historia de la liga, confirmó su retirada después de quedar en libertad por los Toronto Raptors. Su salida se produce meses después de un amargo divorcio con los Clippers, equipo con el que esperaba cerrar su carrera.
Chris Paul, uno de los mejores directores de juego en la historia de la NBA, anunció este viernes su retiro del baloncesto profesional en medio de su vigésima primera temporada, encontrándose sin equipo tras ser liberado por los Toronto Raptors.
"¡Esto es todo! Voy a dejar el básquet", confirmó el base de 40 años en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
La decisión llega apenas días después de que los Raptors lo dejaran en libertad, tras haberlo adquirido de los Los Angeles Clippers en un traspaso del 5 de febrero, poco antes del cierre del mercado de fichajes. Paul nunca llegó a debutar con la franquicia canadiense.
"Mientras escribo esto, me cuesta saber qué sentir, pero por una vez —lo que sorprenderá a la mayoría de la gente— ¡no tengo la respuesta!", expresó el jugador, elegido en doce ocasiones para el Juego de las Estrellas. "Sobre todo, ¡estoy lleno de alegría y gratitud! Aunque este capítulo de mi vida como 'jugador de la NBA' ha terminado, el básquet siempre estará grabado en el ADN de mi vida".
Paul, quien pasó más de la mitad de su vida en la NBA a lo largo de tres décadas, se retira como el segundo jugador con más asistencias y robos en la historia de la liga, solo por detrás de John Stockton en ambas categorías. En 1,370 partidos disputados, promedió 16.8 puntos y 9.2 asistencias.
Un amargo final con los Clippers
El adiós de Paul, considerado uno de los mejores jugadores que nunca ganó un campeonato de la NBA, se anticipaba desde su conflictivo divorcio con los Clippers en diciembre pasado.
La franquicia angelina, inmersa en una profunda crisis de resultados, separó abruptamente a una de las mayores leyendas de su historia mientras el equipo se encontraba de gira en Atlanta. Según reportes de ESPN, Paul tuvo problemas con el entrenador Ty Lue y su estilo de liderazgo "chocó con los Clippers".
Para esta temporada, que ya había dejado entrever que sería la última, Paul había regresado a los Clippers con un salario mínimo, aceptando un rol de suplente muy alejado del protagonismo de su primera etapa. Sus números reflejaban ese cambio: apenas 2.9 puntos y 3.3 asistencias de promedio para un equipo hundido en el penúltimo puesto de la Conferencia Oeste, pese a ser una de las franquicias que más se reforzó en la temporada.
Legado de grandeza sin el anillo
Medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012, Paul encabezó una de las mejores épocas en la historia de los Clippers entre 2011 y 2017, cuando el equipo compitió seis años consecutivos en los playoffs y eclipsó a sus vecinos Lakers.
Posteriormente militó en los Houston Rockets, Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns, equipo al que llevó a las Finales de 2021, donde cayeron ante los Milwaukee Bucks en la que sería su única oportunidad de disputar el título.
A pesar de nunca conquistar el campeonato que hubiera coronado su carrera, Paul deja un legado indiscutible como uno de los bases más completos y dominantes de su generación, reconocido tanto por su visión de juego y liderazgo como por su intensidad defensiva.
"He estado en la NBA durante más de la mitad de mi vida, lo que abarca tres décadas. ¡Es una locura incluso decirlo!", afirmó en su mensaje de despedida, cerrando así una era para uno de los jugadores más respetados en la historia del baloncesto profesional.