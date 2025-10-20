Christie, de Dallas, ve similitudes entre Cooper Flagg y LeBron James
El escolta de los Dallas Mavericks, Max Christie, ve en su compañero Cooper Flagg, selección número 1 del Draft de la NBA de este año, cualidades de jugador élite similares a las de LeBron James, uno de los mejores jugadores de la historia de la liga.
“Coope y LeBron James son similares, ambos fueron selecciones número uno de Draft y llegaron a la liga con expectativas alta. Ahora, Coope trata de ser la mejor versión que puede ser y eso es difícil cuando hay grandes expectativas sobre él”, explicó en una rueda de prensa previo al Mexico City Game 2025 entre los Mavs y los Detroit Pistons, el primero de noviembre.
Christine, selección 35 del Draft 2022, compartió equipo en sus primeras tres temporadas en la liga con LeBron, cuando jugó para los Lakers al inicio de su carrera y cerró la campaña pasada con los Mavs, a los que llegó en el polémico cambio que dejó a Luka Doncic en Los Ángeles.
“Es un regalo haber compartido vestidores con LeBron y ahora hacerlo con Coope. Estoy agradecido”, añadió el jugador de 22 años.
Flagg, un chico de 18 años y 2.06 metros, es la nueva sensación de la Asociación Nacional de Basquetbol, como cada año pasa con la primera selección global de cada Draft.
Cooper llegó a la liga luego de haber ganador en el baloncesto colegial premios como el Wooden y el Naismith.
“Creo que Cooper puede impactar nuestro juego en un nivel alto. Él quiere aprender rápido y su habilidad nos puede ayudar a ganar campeonatos. Es joven, explosivo, y eso importante en la NBA, que cada día es más difícil ganar”, añadió Christie.
Max y Flagg son solo dos de las figuras de los Mavericks, que tiene en el tridente de Anthony Davis, Klay Thompson y Kyrie Irving seis títulos del mejor campeonato de basquetbol del mundo.
“Estoy en un vestuario con talento élite. Hay muchos tipos inteligentes a los que le aprendes mucho”, señaló el ex elemento de la Universidad del Estados de Michigan.
El atacante se dijo emocionado por jugar por primera vez en México, que recibirá su partido 34 en la historia, más que cualquier otro país fuera de Estados Unidos y Canadá, con franquicias en la competición.
"Me gusta que la liga se esté globalizando, jugamos pretemporada en China, ha habido juegos en Australia y Francia. Además, cada día hay más jugadores de nacionalidades diferentes a la estadounidense”.
Christie ve a Ciudad de México como una ciudad candidata para tener en el futuro cercano un equipo de la NBA, en la siguiente expansión en la que competiría con Seattle y Las Vegas.
“Ciudad de México sería un buen destino y una buena oportunidad de trabajo para los jugadores de la liga”, sentenció el alero.