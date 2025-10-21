Cifra histórica de jugadores internacionales en la NBA para la temporada 2025-26
La NBA anunció un número récord de 135 jugadores internacionales provenientes de 43 países y seis continentes integran los rosters de los equipos para la noche inaugural de la temporada 2025-26. Esta marca supera el récord anterior de 125 jugadores internacionales establecido en la campaña 2023-24 y mantiene igualado el máximo histórico de países representados (43), alcanzado previamente en 2017-18.
Entre los datos más destacados figura la presencia de 71 jugadores europeos, la cifra más alta en la historia de la liga, con 19 franceses y cuatro del Reino Unido, así como un récord empatado de 13 australianos. Por quinta temporada consecutiva, la NBA cuenta con al menos 120 jugadores internacionales, y es la duodécima con un mínimo de 100. Además, los 30 equipos tienen al menos un jugador internacional en sus plantillas.
Algunos de los jugadores europeos más destacados incluyen al bicampeón del MVP y campeón de la NBA en 2021, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks; Grecia), al tres veces MVP y campeón en 2023, Nikola Jokić (Denver Nuggets; Serbia), al cinco veces All-Star Luka Dončić (Los Angeles Lakers; Eslovenia) y al Novato del Año 2023-24 y All-Star 2025, Victor Wembanyama (San Antonio Spurs; Francia).
Con 23 jugadores, Canadá es el país no estadounidense con más representantes por duodécima temporada consecutiva, encabezado por el MVP 2024-25 Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder). Le siguen Francia (19), Australia (13), Alemania (7) y Serbia (6).
A nivel de equipos, los Atlanta Hawks lideran con 10 jugadores internacionales, seguidos por los Portland Trail Blazers y Golden State Warriors, con siete cada uno.
Además, más de 55 jugadores nacieron en África o tienen al menos un padre africano, incluyendo figuras como Antetokounmpo, Joel Embiid (Camerún), Pascal Siakam (Camerún) y Wembanyama.
Tendencias y reconocimientos internacionales
- Cuatro jugadores internacionales han ganado los últimos siete premios Kia NBA MVP: Gilgeous-Alexander (2024-25), Jokić (2020-21, 2021-22, 2023-24), Embiid (2022-23) y Antetokounmpo (2018-19, 2019-20).
- En las últimas cuatro temporadas, jugadores internacionales han ocupado los tres primeros lugares en la votación del MVP.
- Hay un récord de 16 jugadores internacionales que han sido All-Stars, incluyendo nombres como Dončić, Embiid, Gobert, Irving, Sabonis, Markkanen y Wembanyama.
- Desde 2018-19, al menos tres internacionales han sido parte del Kia All-NBA Team cada temporada.
- En la encuesta de gerentes generales de esta temporada, Jokić, Dončić, Gilgeous-Alexander y Wembanyama fueron votados como los favoritos para ganar el MVP y como las principales elecciones para construir una franquicia desde cero.
Además, nueve jugadores provenientes de programas NBA Academy y más de 50 participantes del campamento Basketball Without Borders forman parte de los rosters inaugurales. También destacan varios jugadores estadounidenses con herencia internacional, como Jalen Green (Filipinas), Karl-Anthony Towns (República Dominicana) y Jaylin Williams (Vietnam).
Arranque de temporada y cobertura global
La temporada regular número 80 de la NBA arranca esta noche con una doble cartelera en NBC/Peacock: Oklahoma City Thunder vs Houston Rockets (7:30 p. m. ET) y Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers (10:00 p. m. ET).
La temporada 2025-26 será vista en 214 países y territorios, en más de 50 idiomas, a través de socios de transmisión globales y NBA League Pass, el servicio premium de suscripción disponible en la aplicación oficial de la NBA.