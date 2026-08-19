Cinco exjugadores de la NBA que están a las puertas del Salón de la Fama del Basquetbol
El Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial consagrará a su generación de 2026 este sábado por la noche, cuando reciba formalmente a nueve nuevos integrantes.
Amar’e Stoudemire es el único exjugador de la NBA que recibirá el llamado este año, aunque Doc Rivers será incluido como entrenador y Mike D’Antoni por sus contribuciones generales al deporte. Joey Crawford, uno de los árbitros con más años de servicio en la NBA, también será entronizado, al igual que el entrenador de Gonzaga, Mark Few.
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En la rama femenil, tres leyendas de la WNBA recibieron el llamado este año: Elena Delle Donne, Candace Parker y Chamique Holdsclaw. El equipo de Estados Unidos que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de 1996 también será homenajeado como una unidad. Aquel conjunto, encabezado por integrantes del Salón de la Fama como Lisa Leslie, Dawn Staley, Sheryl Swoopes y Rebecca Lobo, sentó las bases para el lanzamiento de la WNBA más tarde ese mismo año.
La inclusión de Stoudemire, Novato del Año en 2003 y seis veces All-Star de la NBA, abre la puerta para analizar los casos de otros exjugadores que no lograron entrar este año o que están cerca de ser elegibles. Stoudemire no ganó un campeonato durante sus 14 temporadas en la NBA, algo que suele jugar en contra de muchos candidatos que se encuentran en el límite para ingresar al Salón de la Fama. Su última temporada en la NBA fue la 2015-16, por lo que tuvo que esperar siete años desde que se convirtió en elegible por primera vez.
Con los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Baloncesto celebrando su incorporación en Springfield, Massachusetts, este fin de semana, estos son cinco exjugadores de la NBA que podrían ser incluidos en los próximos años:
Blake Griffin
Estadísticas de carrera: 19.0 puntos, 8.0 rebotes, 4.0 asistencias, 49.3% en tiros de campo, 32.8% en triples y 69.6% en tiros libres (13 temporadas).
Logros: seis veces All-Star, tres veces segundo equipo All-NBA, dos veces tercer equipo All-NBA, Novato del Año en 2011 y campeón del Concurso de Clavadas de 2011.
Elegible para el Salón de la Fama: Ahora.
Griffin se convirtió en elegible para el Salón de la Fama este año y fue finalista, pero no logró ingresar como parte de la generación de 2026. Nunca llegó a las Finales de la NBA y solamente disputó una final de conferencia, en su última temporada como integrante de los Celtics, cuando ya no formaba parte de la rotación de Boston durante los playoffs.
Fue dominante al comienzo de su carrera, incluso después de perderse toda su primera temporada en la NBA debido a una lesión, luego de que los Clippers lo seleccionaran con la primera selección del Draft de 2009. Como motor de los Clippers de "Lob City", Griffin fue Novato del Año en su primera temporada en la duela y fue seleccionado al All-Star en cada una de sus primeras cinco campañas con Los Ángeles. Incluso brilló como la principal opción ofensiva de los Pistons después de ser enviado sorpresivamente a Detroit en la fecha límite de cambios de 2018.
Quizá eso no sea suficiente, pero es importante señalar que el Salón de la Fama Naismith Memorial considera el currículum completo de un jugador dentro del basquetbol. Griffin fue el mejor jugador universitario del país y un prospecto muy cotizado desde la preparatoria, donde fue seleccionado como McDonald's All-American. Además, es uno de los mejores clavadores que hemos visto.
Lo que juega a favor de Griffin es la naturaleza no exclusiva del Salón de la Fama. Stoudemire ingresó este año y el currículum de Griffin es similar, cuando no mejor.
Andre Iguodala
Estadísticas de carrera: 11.3 puntos, 4.9 rebotes, 4.2 asistencias, 1.4 robos, 46.3% en tiros de campo, 33.0% en triples y 70.9% en tiros libres (19 temporadas).
Logros: cuatro veces campeón de la NBA, MVP de las Finales de 2015, una vez All-Star, una vez seleccionado al primer equipo defensivo, medallista de oro olímpico en 2012 y número 9 retirado por los Warriors.
Elegible para el Salón de la Fama: Ahora.
El caso de Iguodala es quizá el más interesante porque no acumuló grandes estadísticas individuales. Sin embargo, es el único jugador de esta lista con un campeonato de la NBA, y tiene cuatro. No solo eso: fue el MVP de las Finales de 2015, cuando los Warriors conquistaron su primer título con Stephen Curry en el equipo y comenzaron la dinastía de esa década.
Desde que Iguodala se retiró en 2023, debería ser elegible para el Salón de la Fama este año de acuerdo con sus requisitos. Los jugadores deben estar fuera de la liga durante dos temporadas, lo que se traduce en tres años calendario para ser elegibles, según confirmó el Salón de la Fama Naismith Memorial a Sports Illustrated. A pesar de cumplir con los requisitos, Iguodala no fue incluido entre los candidatos por primera vez este año.
Es la definición de un jugador de rol ganador, ya que ayudó a Golden State a minimizar a LeBron James —en la medida de lo posible— durante las Finales de 2015. Iguodala no fue titular en un solo partido de aquella temporada hasta las Finales y ayudó a cambiar el rumbo de la serie como parte del famoso "Death Lineup" de los Warriors.
No hay duda de que fue fundamental para el éxito de Golden State. La cuestión es si eso será suficiente para convertirlo en miembro del Salón de la Fama cuando se consideran sus números, que para los estándares de este recinto resultan poco espectaculares durante buena parte de su carrera.
Derrick Rose
Estadísticas de carrera: 17.4 puntos, 5.2 asistencias, 3.2 rebotes, 45.6% en tiros de campo, 31.6% en triples y 83.1% en tiros libres (15 temporadas).
Logros: MVP de la NBA en 2011, tres veces All-Star, Novato del Año en 2009 y número 1 retirado por los Bulls.
Elegible para el Salón de la Fama: 2027.
La principal carta de presentación de Rose en las conversaciones sobre el Salón de la Fama es su único premio de MVP de la NBA, conseguido en 2011. Recibió el máximo reconocimiento individual de la liga en su tercera temporada, cuando apenas tenía 22 años, y todavía es el jugador más joven en ganar el premio.
Fue eléctrico durante sus primeras cuatro temporadas con Chicago, pero una rotura del ligamento cruzado anterior en su primer partido de los playoffs de 2012 lo dejó fuera durante toda la siguiente campaña y posteriormente limitó la explosividad que había caracterizado su juego durante el resto de su carrera.
Más adelante se reinventó como un sólido jugador de banca y nadie puede olvidar su emotivo partido de 50 puntos, la máxima cifra de su carrera, como integrante de los Timberwolves en 2018.
Rose fue seleccionado a tres Juegos de Estrellas y solamente una vez al All-NBA, cuando formó parte del primer equipo durante su temporada de MVP. Normalmente, ese currículum no sería suficiente para el Salón de la Fama. Pero si Rose se queda fuera, se convertiría en el primer MVP de la NBA que no ingresa al recinto.
Considerando las circunstancias de su historial de lesiones y el jugador que fue antes de sus problemas de rodilla, Rose debería recibir el llamado desde Springfield, incluso si tiene que esperar un poco.
Chris Paul
Estadísticas de carrera: 16.8 puntos, 9.2 asistencias, 4.4 rebotes, 2.0 robos, 46.9% en tiros de campo, 37.0% en triples y 87.0% en tiros libres (21 temporadas).
Logros: 12 veces All-Star, MVP del All-Star Game de 2013, cuatro veces primer equipo All-NBA, siete veces primer equipo defensivo, Novato del Año en 2006, cinco veces líder de asistencias, seis veces líder de robos, integrante del equipo del 75 aniversario de la NBA y medallista de oro olímpico en 2008 y 2012.
Elegible para el Salón de la Fama: 2029.
"The Point God" tiene el caso más claro para el Salón de la Fama entre los jugadores retirados. Paul fue seleccionado a 12 Juegos de Estrellas y recibió reconocimientos All-NBA en 11 ocasiones. Fue un defensor de élite que lideró la NBA en robos durante seis temporadas y manejó la ofensiva como pocos jugadores lo han hecho.
Chris Paul es, sin duda, uno de los mejores bases de todos los tiempos. El único factor que juega en su contra es la ausencia de un campeonato de la NBA, pero su prolongada excelencia lo convierte en un futuro miembro del Salón de la Fama con relativa facilidad.
Paul se mantuvo como un jugador de primer nivel durante la última parte de su carrera y ayudó a los Suns a llegar a las Finales de la NBA en 2021, cuando tenía 35 años. Esa fue la única ocasión en la que disputó una serie por el campeonato.
Ganó dos medallas de oro olímpicas como una pieza fundamental del equipo de Estados Unidos en los Juegos de 2008 y 2012. Eso no pretende ser una excusa por su falta de un anillo de campeón. Su trayectoria de más de una década como el principal base de la NBA, además de ser segundo de todos los tiempos en asistencias y robos —solo detrás de John Stockton en ambas categorías—, consolida su lugar entre los mejores guardias de la historia.
En 2029, CP3 será una elección segura para recibir su saco naranja.
Russell Westbrook
Estadísticas de carrera: 20.9 PPG, 8.0 APG, 6.9 RPG, 43.8 FG%, 30.8 3P%, 77.1 FT% (18 temporadas)
Logros: MVP de la NBA en 2017, nueve veces All-Star, dos veces MVP del All-Star Game, dos veces All-NBA First Team, dos veces campeón anotador, tres veces líder en asistencias, integrante del equipo del 75 aniversario de la NBA, medalla de oro olímpica (2012)
Elegible para el Salón de la Fama: 2029
Westbrook acaba de retirarse, por lo que todavía tendrá que esperar algunos años. Sin embargo, cuando llegue 2029, debería ser una elección prácticamente segura para el Salón de la Fama. Sí, es otro jugador cuya candidatura puede ser cuestionada por no haber conquistado un campeonato, pero es innegable que Westbrook es uno de los mejores bases en la historia de la NBA. Además, es uno de los jugadores más singulares que hemos visto.
Más allá de su tiro de tres puntos, Westbrook era bueno prácticamente en todo y jugaba siempre con una ferocidad inigualable. Es el líder histórico de la NBA en triples-dobles, aunque no por mucho tiempo, ya que Nikola Jokić está a solo 11 de alcanzarlo. El actual poseedor del récord hizo que conseguir un triple-doble pareciera sencillo, aunque evidentemente no lo es. Promedió un triple-doble en cuatro temporadas y, en su campaña de MVP, lo consiguió mientras lideraba la liga en anotación con 31.6 puntos por partido. Promediar un triple-doble de 30 puntos y perderse apenas un partido es algo impresionante.
Aunque la última etapa de la carrera de Westbrook tuvo altibajos, se mantuvo como un jugador sólido hacia el final de su trayectoria, al ser una buena opción para los Nuggets y los Kings durante sus dos últimas temporadas. Su única aparición en las Finales de la NBA llegó al principio de su carrera, cuando compartió equipo con Kevin Durant y James Harden en el Thunder en 2012. La falta de un campeonato es el principal punto en contra de la candidatura de Westbrook al Salón de la Fama, pero después de haber sido uno de los mejores jugadores de la liga durante casi una década, debería tener asegurado su lugar en cuanto sea elegible.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/08/2026, traducido al español para SI México.