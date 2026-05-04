Cinco grandes interrogantes para la segunda ronda de los playoffs de la NBA
La primera ronda de los playoffs de la NBA ya quedó atrás, y no estuvo exenta de sorpresas. Boston Celtics está fuera (la más grande), también Houston Rockets (menos sorpresivo), y las lesiones, un factor clave en la primera ronda, apuntan a seguir influyendo en la segunda. Con el arranque de las semifinales de conferencia este lunes, revisemos cinco grandes interrogantes de esta etapa de la postemporada.
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¿Pueden los Knicks aprovechar el momento?
Fecha: 23 de abril. Los New York Knicks estaban abajo 2–1 ante Atlanta Hawks. Mikal Bridges era blanco de críticas. Mike Brown estaba siendo cuestionado. Multitudes de aficionados en Nueva York ya jugaban con la “trade machine” imaginando qué necesitarían para adquirir a Giannis Antetokounmpo.
Dos semanas después, todo es distinto. Bridges encestó en los últimos tres juegos de la serie ante Atlanta. Brown hizo ajustes. Y nadie quiere cambiar a Karl-Anthony Towns ahora mismo, ni por Antetokounmpo ni por nadie.
¿Puede Nueva York construir a partir de eso? La eliminación de Boston despejó el camino de un rival formidable. Los Knicks dividieron la serie de temporada con Philadelphia 76ers (antes del All-Star), pero Philadelphia es otro equipo con Paul George de vuelta y Joel Embiid finalmente sano. Aun así, Nueva York puede igualar el poder estelar y su banca fue brillante ante Atlanta. Además, abrir la serie en el Madison Square Garden no es poca cosa.
Los Knicks tienen una oportunidad. El propietario James Dolan puso presión en enero al decir que el equipo debía—no podía, debía—ganar el campeonato. Por ahora, el camino a las Finales se ha allanado considerablemente.
¿Puede Detroit encontrar suficiente tiro exterior?
Una de las razones por las que los Detroit Pistons se fueron a siete juegos contra Orlando Magic fue clara: falta de tiro. Detroit lanzó 43.9% de campo (10º entre 16 equipos) y 32.7% en triples (12º). Isaiah Stewart (50%) y Duncan Robinson (40.5%) fueron los únicos regulares arriba del 40% desde larga distancia, mientras que Tobias Harris, Caris LeVert y Daniss Jenkins estuvieron por debajo del 20%.
Necesitarán más ante Cleveland Cavaliers, cuyo ataque gira en torno a Donovan Mitchell y James Harden. Cleveland no lució dominante ante Toronto Raptors, pero cuenta con múltiples jugadores capaces de encenderse (Mitchell, Harden, Evan Mobley), mientras que Detroit depende demasiado de Cade Cunningham.
Los Pistons necesitan que todo funcione, incluido que Jalen Duren recupere su ofensiva. Pero ante las torres de Cleveland—Mobley y Jarrett Allen—sus alas tendrán que encestar desde fuera.
¿Puede Luka Dončić volver para ayudar a los Lakers?
Hace unas semanas parecía casi seguro que Luka Dončić y Austin Reaves habían jugado sus últimos partidos de la temporada. Las lesiones de Houston abrieron la puerta para el regreso de Reaves. Ahora todas las miradas están en Dončić, quien no juega desde que sufrió una lesión en el tendón de la corva ante Oklahoma City Thunder el 2 de abril.
Oficialmente no hay actualización. Se espera que se pierda los primeros dos juegos y sigue semana a semana. Los Los Angeles Lakers serán cautelosos. Aun así, con la estrella del Thunder también lidiando con una lesión similar, podría haber una ventana para que Los Ángeles robe uno de los primeros juegos y compre tiempo para su regreso.
¿Puede Rudy Gobert repetir la hazaña?
Pocos jugadores brillaron tanto en primera ronda como Rudy Gobert, quien superó su duelo ante Nikola Jokić y guio a Minnesota Timberwolves a una victoria sorpresiva. Ahora le toca enfrentar a Victor Wembanyama, el fenómeno de 2.24 m que ha tomado el lugar de Jokić como el mejor hombre grande de la liga.
Ambos franceses se conocen bien: Gobert ha sido mentor de Wembanyama. En la NBA, Gobert domina 6–2 en enfrentamientos directos, con promedio de doble-doble. Wembanyama tampoco se queda atrás, con más de 20 puntos en cinco de esos duelos.
Sin Anthony Edwards (por ahora) por lesión, Minnesota necesitará mucho de Gobert, tanto defendiendo a Wembanyama como protegiendo el aro ante los agresivos guardias de San Antonio Spurs. Si los Wolves quieren avanzar a su tercera final de conferencia consecutiva, Gobert tendrá que repetir su nivel.
¿Se reavivará la rivalidad entre Embiid y Towns?
En 2019, Joel Embiid y Karl-Anthony Towns protagonizaron un altercado que luego se trasladó a redes sociales. Hoy han dejado atrás ese episodio, pero el duelo vuelve a escena en la serie entre Sixers y Knicks.
Embiid fue clave en la remontada ante Boston con 34 puntos en el Juego 7. Towns también impulsó la remontada de Nueva York ante Atlanta.
Históricamente, Embiid domina el cara a cara (9–5, 28 puntos por juego contra 20.6 de Towns). Sin embargo, será su primer enfrentamiento en playoffs. Aunque Mitchell Robinson tendrá minutos importantes, todo apunta a que Embiid y Towns chocarán constantemente en la pintura.
Hay muchos duelos atractivos en esta serie—Tyrese Maxey vs. Jalen Brunson, VJ Edgecombe y Paul George contra las alas defensivas de Nueva York—pero en una serie física, el ganador del duelo entre Embiid y Towns podría inclinar la balanza.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/05/2026, traducido al español para SI México.