Cleveland aplastó a Detroit en el Juego 7 y se cita con los Knicks en las Finales del Este
El Juego 7 entre Cleveland y Detroit terminó de la manera más inesperada posible. Los Pistons, que llegaron al partido con un historial de 5-0 en séptimos juegos en casa en toda su historia, recibieron una paliza que no tuvo ninguna historia desde la primera mitad.
Los Cavaliers ganaron 118-86 con una ventaja máxima de 32 puntos en el cuarto periodo, y avanzaron a las Finales del Este de la NBA por primera vez desde 2018.
El partido estuvo definido desde el segundo cuarto. Detroit terminó la primera mitad abajo 64-47 después de un cuarto periodo en que solo convirtió el 36% de sus tiros. Cade Cunningham, el mejor jugador de los Pistons en toda la postemporada con 29.3 puntos por juego, fue el único en llegar a dobles dígitos en la primera mitad con 12 puntos.
Los Cavaliers, en cambio, tuvieron cuatro jugadores con más de 20 puntos en el partido. Jarrett Allen y Sam Merrill lideraron el ataque con 15 puntos cada uno en la primera mitad, con Merrill conectando cuatro triples. Donovan Mitchell aportó 11 puntos y 6 asistencias antes del descanso y Cleveland nunca soltó el partido.
Con cuatro minutos por jugarse en el último cuarto, los titulares de los Cavaliers ya descansaban en el banquillo. La temporada de Detroit terminó ahí.
Antes del partido, la NBA anunció al MVP de la temporada. Shai Gilgeous-Alexander ganó el trofeo por segundo año consecutivo y se convirtió en el décimo cuarto jugador en la historia de la liga en recibir ese honor en dos temporadas seguidas.
SGA guió al Thunder al mejor récord de la liga con 64 victorias y no terminó un solo partido con menos de 20 puntos en toda la temporada. Es además el segundo canadiense en ganar el MVP de la NBA, el primero desde Steve Nash, y lo hizo exactamente 20 años después.
Mañana lunes arrancan las Finales del Oeste entre Oklahoma City y San Antonio a las 6:30 PM hora de México, y el partido tiene un ingrediente extra: SGA debuta en las Finales de Conferencia horas después de recibir su segundo MVP consecutivo, y lo hace precisamente contra Victor Wembanyama, uno de los otros finalistas al trofeo.
El Thunder llega como favorito con 69.5% de probabilidad de ganar el Juego 1 y con cuatro días de descanso sobre los Spurs. Es el choque generacional más atractivo de los Playoffs de la NBA: el MVP de la liga contra el Jugador Defensivo del Año, el campeón defensor contra el equipo más joven en unas Finales del Oeste en décadas. Las Finales del Este entre Cleveland y los New York Knicks arrancan el martes.