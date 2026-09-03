Los Clippers sufren millonaria multa por violar el tope salarial por caso Kawhi Leonard

🚨 La NBA SANCIONA a los Clippers y a Kawhi Leonard por violar las reglas de elusión del salary cap.



Penas a los Clippers:

▪️ Pierden 5 picks de primera ronda (2029-2033)

▪️ Multa de $30M



Steve Ballmer: suspendido por 1 año

Gillian Zucker (presidenta de operaciones… pic.twitter.com/5B73QjOPag