Cuatro conclusiones tras la victoria de Nueva York en el Juego 1 de las Finales de la NBA
Durante algunos momentos al inicio del partido, parecía que Nueva York sufriría precisamente por la intensidad física del encuentro, cuando Jalen Brunson se dirigió al vestidor debido a una lesión en la rodilla. Sin embargo, Brunson regresó y firmó una aguerrida actuación de 30 puntos para conducir a los Knicks a una victoria de 105-95 sobre San Antonio.
Nueva York nunca pierde la compostura y, después de completar una remontada de 22 puntos en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este ante los Cavaliers, el miércoles volvió a levantarse de una desventaja de 14 puntos en la segunda mitad frente a los Spurs para quedarse con una victoria por 10 unidades.
El Juego 1 fue un emocionante duelo de ida y vuelta que dejó todo listo para unas Finales de la NBA que prometen ser espectaculares. Estas son nuestras principales conclusiones del vibrante arranque de la serie.
Jalen Brunson cerró como una superestrella
El base All-NBA de los Knicks sufrió durante gran parte de los primeros tres cuartos antes de resolver el partido como todo un campeón.
Al término de los primeros tres periodos, Brunson sumaba 17 puntos, tres rebotes, dos asistencias y cuatro pérdidas de balón. Había encestado apenas 7 de sus 22 intentos de campo y 1 de 8 desde la línea de tres puntos. Además, había abandonado momentáneamente el encuentro por una aparente lesión en la rodilla y también se había resentido del tobillo. No parecía ser su noche. Entonces las luces brillaron un poco más fuerte y se concentró por completo.
Brunson regresó a la duela con 7:36 por jugar y tomó el control del partido. Encestó tiro complicado tras tiro complicado, ya fuera elevándose sobre los defensores, deslizándose entre ellos o encontrando pequeños espacios para lanzar. Los Spurs ganaban 95-94 con 2:16 restantes cuando Brunson respondió con un triple desde la esquina. Después de dos tiros libres de Mikal Bridges, Brunson conectó un jumper tras bote para ampliar la ventaja a 101-95 con 37.8 segundos por jugar. Eso prácticamente sentenció el encuentro.
En el último cuarto, Brunson anotó 13 puntos con 5 de 9 en tiros de campo y 2 de 2 desde la línea de castigo. Terminó con 30 puntos, la cifra más alta del partido, además de tres rebotes y dos asistencias. Fue exactamente lo que los Knicks necesitaban cuando más lo necesitaban.
Dylan Harper parece haber superado a De’Aaron Fox
Ya en los minutos finales del último cuarto, mientras los Spurs intentaban regresar al partido, Dylan Harper no estaba por ningún lado. Sin embargo, De’Aaron Fox sí permanecía en la cancha. Considerando cómo terminó el encuentro y la diferencia en el rendimiento de ambos durante las últimas semanas, parece evidente que Harper debería estar en la duela en los momentos decisivos de ahora en adelante.
Fox es el base titular del equipo, pero lleva semanas lidiando con una lesión de tobillo. Mientras su nivel ha disminuido, el talentoso novato de San Antonio ha dado un paso al frente. En el Juego 1, Harper fue claramente el mejor jugador de los dos, impactando el partido en múltiples facetas mientras Fox no logró hacerlo.
En 28 minutos, Harper registró 16 puntos con 6 de 10 en tiros de campo, además de ocho rebotes, una asistencia y un robo. Fox, por su parte, prácticamente desapareció. Terminó con siete puntos, cuatro rebotes, cinco asistencias y un robo, además de tres pérdidas de balón. Acertó apenas 3 de 13 disparos de campo y falló sus cuatro intentos de triple. En el último cuarto, con el partido en juego, Fox se fue 0 de 2 en tiros, cometió tres faltas y perdió dos balones en 11 minutos. Harper apenas jugó cuatro minutos.
Los Spurs no deberían tener problema en admitir que Harper merece jugar más minutos que su veterano base titular. No existe ninguna obligación de mantener a Fox en la cancha cuando su suplente de 20 años está jugando mejor que él. Harper se ha ganado esa oportunidad por lo que ha mostrado en esta postemporada. Ya ha llegado; ahora sólo falta que el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, se dé cuenta de ello.
Josh Hart fue el máximo exponente del esfuerzo
Hart es claramente la quinta opción ofensiva en un equipo lleno de jugadores capaces de encender el marcador. En las noches en que está acertado desde el perímetro, los Knicks son extremadamente difíciles de vencer. Sin embargo, lo que hace especial a Hart es una actuación como la que tuvo esta noche.
El exjugador de Villanova anotó apenas tres puntos con 1 de 5 en tiros de campo, fallando sus tres intentos desde larga distancia. Pero capturó un máximo del partido de 15 rebotes, colándose entre los largos aleros de los Spurs y el gigante de la pintura, Victor Wembanyama, quien le saca cerca de un pie de estatura. Seis de esos rebotes llegaron en el último cuarto, poniendo fin a algunas posesiones cruciales de San Antonio. Además, repartió un máximo del encuentro de seis asistencias y lideró a todos los jugadores con cuatro robos, igualando la producción total de toda la plantilla de los Spurs.
Los esfuerzos de jugadores como Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y OG Anunoby son fundamentales, sin duda, pero estos Knicks no serían el equipo que son sin Hart haciendo bien todas las pequeñas cosas.
Esta serie será electrizante
Si el Juego 1 fue una muestra de lo que está por venir, estas Finales de la NBA serán espectaculares. Ambos equipos son profundos y equilibrados, y eso quedó demostrado el miércoles por la noche. Prácticamente todos contribuyeron al resultado en ambos lados; incluso las quintas opciones ofensivas, Hart y Julian Champagnie, desempeñaron papeles importantes en un partido cuyo impulso cambió constantemente de dirección antes de inclinarse finalmente hacia el lado que decía “NYK”.
Esta serie tiene todo lo que un aficionado puede pedir de unas Finales de la NBA. Hay dos estrellas élite capaces de crear juego, Brunson y Wembanyama, y ambos están rodeados de jugadores de rol perfectamente complementarios que pueden aparecer en cualquier noche. Nunca sabes de dónde llegarán las contribuciones, pero sabes que llegarán.
Se trata de dos de las franquicias más históricas de la NBA, y cuentan con equipos dignos de esa tradición. Los Spurs son los jóvenes aspirantes repletos de talento liderados por una superestrella generacional, mientras que los Knicks son un equipo trabajador que muestra destellos de brillantez cuando Jalen Brunson entra en ritmo, como ocurrió en el Juego 1. Es un choque de estilos que, de alguna manera, también encaja perfectamente.
Nos espera una gran serie. Abróchense los cinturones.
¿Cómo llegaron hasta aquí los Spurs y los Knicks?
Los Spurs han ido en ascenso desde que seleccionaron a Wembanyama con la primera elección del Draft de la NBA de 2023, pero pocos podían anticipar el salto que él y San Antonio darían en la temporada 2025-26. Los Spurs fueron uno de los mejores equipos de la liga durante todo el año, terminando con marca de 62-20, la segunda mejor de la NBA. Además, fueron una auténtica piedra en el zapato para Oklahoma City durante toda la campaña.
San Antonio se enfrentó a los Trail Blazers en la primera ronda y solo perdió el Juego 2 después de que Wemby abandonara el partido debido a una conmoción cerebral. Los experimentados Timberwolves representaron un desafío más complicado en las semifinales de la Conferencia Oeste, llevando la serie a seis partidos. Una vez más, la disponibilidad de Wembanyama fue un factor clave, ya que los Spurs perdieron el Juego 4 después de que fuera expulsado por golpear con el codo a Naz Reid. Evitó una suspensión y San Antonio dominó los dos partidos finales de la serie.
Eso preparó un enfrentamiento con el Thunder, primer sembrado del Oeste, con quienes San Antonio desarrolló rápidamente una rivalidad esta temporada. No sorprendió que la serie llegara al máximo de siete partidos, con los Spurs recuperándose de una dura derrota en el Juego 5 para ganar los dos encuentros finales. En el Juego 7 superaron una extraordinaria actuación del Jugador Más Valioso, Shai Gilgeous-Alexander, para avanzar a las Finales de la NBA.
Los Knicks han sido uno de los mejores equipos del Este durante varios años, pero durante gran parte de la temporada no parecían el principal candidato para llegar a las Finales. Con marca de 53-29 terminaron terceros en la Conferencia Este y, aunque una victoria en la NBA Cup mostró parte del potencial del equipo, Nueva York no siempre logró alcanzarlo.
Eso cambió a mitad de la primera ronda. Abajo 2-1 ante los Hawks, los Knicks encadenaron tres victorias consecutivas para llevarse la serie y no han mirado atrás desde entonces. Después barrieron 4-0 a los 76ers, que venían de eliminar sorpresivamente a los Celtics, y repitieron la dosis ante los Cavaliers. En el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este, Jalen Brunson lideró una remontada de 22 puntos, en la que Nueva York superó a Cleveland 44-11 entre el cierre del último cuarto y el tiempo extra.
Ahora, el equipo más encendido de la NBA se enfrenta a los jóvenes talentos de los Spurs y a Wemby, quien bien podría ser ya el mejor jugador de la liga.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/06/2026, traducido al español para SI México.