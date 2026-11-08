Todo le está saliendo a la perfección a LeBron James en Philadelphia.

La superestrella de 41 años suele estar sonriente con su nuevo uniforme de los 76ers, y es difícil culparlo. El equipo está encontrando su cohesión antes de lo esperado, con ocho victorias en sus primeros nueve partidos. James participa menos que nunca en una cancha de basquetbol profesional: su porcentaje de uso cayó a un mínimo de carrera de 22.5%, y sus toques por partido están al nivel de creadores de juego secundarios como Jalen Suggs, de Orlando, y Deni Avdija, de Portland.

Te puede interesar: Cavaliers detienen racha de cinco victorias consecutivas de los 76ers de LeBron James

Al final de la temporada pasada, James parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros (y sentir hasta el último gramo) mientras conducía a los Lakers a ganar una serie de playoffs sin Austin Reaves ni Luka Dončić. ¿Ahora? Se mueve con libertad, impulsado por la confianza que le brinda el talentoso roster que lo rodea. James puede elegir cuándo hacer un esfuerzo extra, con la certeza de que sus compañeros pueden arreglárselas perfectamente bien el resto del tiempo. Incluso está bebiendo vino en las tribunas y después hace comentarios secos sobre su calidad.

Here’s vid of LeBron taking a sip of a drink from a fan just now during tonight’s game.



Year 24 pic.twitter.com/oQOUA7JD8u — Kris Rhim (@krisrhim1) November 3, 2026

Las estadísticas de James son discretas en comparación con lo que estamos acostumbrados a ver, como consecuencia de su papel más reducido. La veterana estrella promedia 15.7 puntos por partido con 13.1 tiros por encuentro. Sigue participando como distribuidor, con 7.4 asistencias por noche, y sus 7.4 rebotes por partido indican que está destinando parte de su energía a pelear por los tableros. Esto no sólo es fundamental para cerrar las posesiones defensivas, sino también para activar el letal ataque de transición de Philly. Si el balón queda en manos de James después de una buena defensa, en poco tiempo estará volando hacia el otro extremo de la cancha.

Sin embargo, nada de eso importa tanto como las victorias de Philadelphia y la manera en que las está consiguiendo. Se pueden señalar tres o cuatro razones del gran inicio de los Sixers antes de llegar a James. Literalmente, nunca habíamos podido decir eso de un equipo de LeBron. Para bien y para mal (¡principalmente para bien!), James siempre ha sido el centro del universo de su equipo durante las seis temporadas regulares de cada campaña. En Philly sigue bajo los reflectores, porque es LeBron James, pero su impacto nunca había representado una parte tan pequeña de la fórmula ganadora como en lo que va de su etapa con los 76ers.

Y está claro que la está pasando de maravilla.

"Tenemos un buen equipo", dijo James después de registrar una línea estadística de 13 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias en una victoria por seis puntos sobre los Pistons el miércoles por la noche, en un partido en el que buscaban revancha. "Los jugadores conectan entre sí, se caen bien y disfrutan estar juntos. Eso también tiene mucho que ver. El juego se vuelve mucho más fácil cuando disfrutas estar rodeado de otras personas".

Pocos esperaban que todo fluyera tan bien y tan pronto. Este viernes, James y sus compañeros intentarán mantener el buen ambiente en su ciudad natal, frente a los Cavaliers, un equipo que avanza en una dirección completamente distinta.

El contraste representa una prueba más de que James tomó la decisión correcta al firmar con Philadelphia en lugar de regresar por tercera ocasión a Cleveland.

LeBron encontró el lugar indicado después de estar cerca de firmar nuevamente con los Cavaliers

Cuando James llegó a la agencia libre durante el verano, casi con toda seguridad por última vez en su carrera, los Cavs fueron identificados de inmediato como uno de los principales candidatos para hacerse con sus servicios. Cleveland venía de una postemporada brutalmente decepcionante, que terminó con una barrida en cuatro partidos ante los Knicks, futuros campeones, por lo que la franquicia no tenía nada que perder al intentar recuperar a su antigua estrella. Donovan Mitchell, James Harden y Evan Mobley conformaban un trío de compañeros muy talentoso con el que podía unir fuerzas. Entre el atractivo deportivo y la historia de cerrar su carrera en el lugar donde todo comenzó, hubo un largo periodo en el que los Cavaliers fueron considerados favoritos para conseguir los servicios del Rey.

Por supuesto, no ocurrió. James decidió no volver a casa por tercera ocasión, en lo que Bill Simmons podría definir como uno de esos momentos que cambian el rumbo de la historia. Rechazó firmar con Cleveland y dejó a su antigua franquicia la opción de apostar por Peyton Watson para solucionar los problemas que provocaron su eliminación de los playoffs.

Pasarán meses antes de que se puedan evaluar realmente los resultados de la incorporación de Watson y de imaginar cómo habría rendido esta versión de James con el uniforme de los Cavs. Pero no hay duda de que la decisión de James cambió el rumbo del futuro de Cleveland.

"Esperábamos y estábamos emocionados por conseguir a LeBron, y luego recibes esa noticia. Después de haber pasado por muchas agencias libres, cuando esperas que algo suceda y no ocurre, durante el primer día o los dos primeros, simplemente te sientes deprimido, para ser sincero", dijo el coach Kenny Atkinson a los periodistas en octubre. "Esas son las emociones que provoca".

Dos semanas después del inicio de la temporada, la situación en Cleveland es todavía más desalentadora. Los Cavs llegan al partido del viernes con marca de 4-4. Desperdiciaron una ventaja de 29 puntos ante LeBron en su primer partido del año y vienen de sufrir derrotas consecutivas contra un equipo de Thunder que no contó con tres titulares debido a lesiones. La cuarta derrota llegó ante unos Hawks competitivos, pero incluyó otra ventaja de dos dígitos desperdiciada y una defensa que permitió 43 puntos en el tercer cuarto. La mayor preocupación en torno a este equipo de Cleveland se está haciendo realidad: cuando las cosas salen mal, prácticamente ningún integrante del roster demuestra capacidad de reacción.

Como resultado, el ambiente, por decirlo de alguna manera, es terrible. La temporada es larga, pero los Cavaliers cerraron su última campaña con muy poca fuerza y han perdido la mitad de sus partidos de manera similar en este inicio de la nueva. Tener marca de .500 no significa estar en un hoyo imposible de superar, pero si le preguntaras al aficionado promedio de los Cavaliers, sería difícil imaginar un peor comienzo. La esperanza de que este equipo fuera diferente prácticamente ya se ha extinguido.

Ahora James llega a la ciudad para ofrecer un contraste contundente. El ambiente alrededor de su nuevo equipo no podría ser mejor. Su llegada ha provocado que vuelva a surgir una enorme esperanza alrededor de un equipo de basquetbol históricamente marcado por la mala fortuna. Hasta ahora, ha cumplido lo que prometió, acompañado por el resto del talento de alto nivel que lo rodea. En Cleveland, parece que el cielo se está cayendo; en Philadelphia, no hay límites.

¿Los papeles serían distintos si James hubiera tomado otra decisión durante el verano? Quizá. Pero los problemas de este roster de los Cavaliers parecen ir mucho más allá de lo que él podría ayudar a resolver en esta etapa de su carrera. Además, en este universo alternativo en el que LeBron vuelve a jugar en Cleveland, tendría que afrontar expectativas imposibles de alcanzar, impuestas por su propio legado, para solucionarlo todo. Cualquier cosa que no estuviera a la altura convertiría su tercera etapa con el uniforme de los Cavaliers en una decepción. Habría sido un gran espectáculo ver si James podía conseguirlo, pero resulta difícil imaginar un escenario en el que el jugador de 41 años lo lograra.

Estos dos equipos avanzan ahora en direcciones opuestas. Eso no significa necesariamente que vaya a ser así durante el resto de la temporada. Pueden cambiar muchas cosas de aquí a abril. Pero James regresa a casa impulsado por el buen momento de su nuevo equipo en este inicio de campaña. Carga con el peso habitual de las expectativas sobre sus anchos hombros por ser LeBron James, pero nada más, mientras su antigua franquicia se encoge bajo el peso de sus propias deficiencias.

A la luz de todo esto... es difícil negar que LeBron tomó la decisión correcta.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/11/2026, traducido al español para SI México.